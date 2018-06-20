Что России даст Чемпионат мира по футболу

В новом выпуске авторской программы "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой побывал политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Мундиаль-2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.

— Чемпионата мира по футболу так долго ждали и боялись многие по совершенно разным причинам. И он все-таки прекрасно проходит в России.

— Да, хотя прямо скажем, мы не великая футбольная держава, особенно в последнее время.

— Тем не менее, уже много комментариев болельщиков и мнений специалистов, что это будет самый роскошный Чемпионат мира по футболу в истории. Потрачены колоссальные средства. Но изменит ли это мнение о России в мире, повлияет ли на расстановку сил?…

— Помните, что происходило с Олимпиадой в Сочи? Тоже некоторые персонажи ужасались, что мы так много потратили на организацию Олимпиады, что это не оправдается, стадионы будут простаивать и т. д. Время все расставило по своим местам.

Во-первых, Сочи теперь это перезагруженный, принципиально иной город, нежели тот, что остался нам в наследство от советского периода. Я сам периодически там бываю, у меня там есть жилье, и я с удовольствием отправляю туда своих детей отдыхать.

Помимо этого, стадионы не простаивают, а используются. Теперь мы пройдем ту лакуну, которая осталась после 90-х годов, когда у нас просто не было спортивной инфраструктуры. Как спортсмен, я могу это засвидетельствовать по своему личному опыту.

Это очень нужно для того, чтобы у нас выросло новое поколение и вслед за ним — еще новое поколение спортсменов. Условия, которые сейчас созданы для занятий спортом среди молодежи и детей, не идеальны, конечно, но стремятся к этому. В этой связи, конечно, не нужно смотреть на все эти траты, ведь это всего лишь деньги.

— Это хорошие инвестиции.

— Да, совершенно верно, это инвестиции в наше будущее, в людей и инфраструктуру. И устройство Чемпионата мира по футболу, на самом деле, это громадные инвестиции в инфраструктуру, в том числе и туристическую.

Кроме того, правы и те, кто говорит, что это действительно большое событие. Потому что в последние годы Россия как бы отражалась в искаженном зеркале западных СМИ, они создали определенный образ России. Некоторые туристы, которые сейчас приезжают на Чемпионат мира по футболу, удивляются и спрашивают, а где снег, где медведи на улицах и т. д.

На самом деле, эта громадная посещаемость сыграет очень хорошую, добрую службу изменению интерфейса России в мировом восприятии. Теперь западным СМИ будет очень сложно лгать обывателям. Потому что часть из этих обывателей, причем такая, очень хорошая часть, побывала в России и увидела все своими глазами.

И в этой связи, конечно, следует ожидать некоторых провокаций, некоторого искажения действительности, попытки дискредитации России нашими оппонентами.

— Как было и в Сочи.

— Совершенно верно, так же было и в Сочи. Поэтому надо быть во всеоружии, но относиться к этому спокойно и даже немножко с чувством юмора.

— Конечно, многие сами увидят, как у нас хорошо и что это совершенно не соответствует тому, что им говорили. Ведь очень многим пугали, в том числе делом Скрипалей. Тем не менее уже многие люди не верят западным политикам и СМИ.

— По делу Скрипалей у меня есть непосредственное впечатление от жителей Великобритании. Действительно, большая часть уверена, что это русские. Но гораздо больше их возмущение направлено против руководства самой Великобритании. Оно похоже теперь на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Потому что люди требуют доказательств и вопрошают сакраментально: а как такое могло случиться? Как произошло, как стало возможным, что российские спецслужбы так спокойно действуют на территории Великобритании? То есть на выходе этот скандал ляжет репутационным пятном на руководстве и спецслужбах Великобритании, а не на России.

И к тому же уже сейчас понятно, что никакого дела нет, оно просто разваливается. И то, что сами Скрипали живы, уже является, хоть и косвенным, но очень серьезным доказательством, что это боевое вещество на самом деле не применялось. И здесь опять же все репутационные риски берет на себя руководство Великобритании.

Может быть, именно поэтому они так нервно и очень эмоционально восприняли шутку Трампа о возможном возвращении России на площадку G-7, чтобы сделать ее G-8. Ведь американский президент — большой любитель потроллить своих так называемых партнеров. Что он, собственно, с успехом и сделал.

Самые активные противники вот этого возвращения были как раз Ангела Меркель и Тереза Мей — две дамы, которые являются буквально символами русофобии за рубежом. Он просто их поставил в очень неудобную ситуацию, и они вынуждены были проявить свою русофобию в очередной раз. А Трамп, судя по всему, тихо в стороне похихикал…

Сейчас же основное внимание во всем мире обращено на российский чемпионат. И очень хорошо, что многие западные люди все это сами увидят и другим расскажут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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