Последняя историческая развилка для Украины: или условия России, или смерть

14:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В нынешних драматических событиях на Украине огромное удивление вызывают два феномена. Первый из них — это поразительное упорство, с которым ВСУ оказывают яростное сопротивление заведомо более могучему противнику, лучшей в мире российской армии.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Второй — это поистине ангельское долготерпение, проявляемое нашим верховным руководством, всячески оберегающим от военных невзгод мирное население отпавшей от Русского мира Незалежной. Впрочем, эти феномены имеют вполне рациональное объяснение.

Очевидно, что Украина готовилась к войне с Россией, причём этот процесс исподволь начался отнюдь не после майдана 2014 года, а значительно раньше. Долгое время населению Незалежной внушалась мысль о том, что Россия — дикая, варварская страна, причина всех её исторических бед и потрясений.

Но поскольку москальская Тартария отстаёт в технологиях от западного мира, то в случае войны с ней Украина, разумеется, при помощи НАТО, одержит быструю и лёгкую победу, получит новые земли и триллионные репарации. Вера в эту мифическую победу до сих пор живёт в сознании значительной части населения Украины, хотя даже самые упёртые наследники Бандеры* осознали, что длящаяся уже больше двух лет СВО привела их страну к экономическому коллапсу и демографической катастрофе.

Надежду врагу даёт Запад

Однако, оценивая нынешнюю военную ситуацию, я не отношусь к рьяным и громогласным оптимистам, которые на словах взяли Харьков, Одессу, окружили Киев и готовят поход на Львов. Для нас всё обстояло бы прекрасно только в том случае, если бы за истекающей кровью, гноем и ядом Незалежной не стоял коллективный Запад со сворой сателлитов, то есть примерно полсотни стран. Именно надежда на их поддержку до сих пор обеспечивает ВСУ приемлемый боевой дух, который пока не сломили ни гиперзвуковые ракеты, ни полуторатонные бомбы, ни ратная доблесть наших штурмовых отрядов.

Главной проблемой на сегодня, безусловно, является правильное понимание того, как долго ещё сможет сражаться украинская армия. Думается, пока украинское общество не найдёт в себе силы выйти из того кровавого морока, в которое его погрузила нацистская пропаганда, всё новые бригады, составленные из "затурканных" борцов с "восточными варварами", будут отправляться на фронт и гибнуть под нашими снарядами.

Однако в чём подлинные причины величайшей исторической трагедии, небезвинной жертвой которой оказалась нынешняя Украина, когда-то процветающая и благодатная республика Советского Союза? Анализируя произошедшие за последние 30 с лишним лет события, уже можно сделать некие промежуточные выводы.

Как известно, народы, государства, цивилизации то и дело оказываются на исторических развилках, и от правильного выбора пути во многом зависит их дальнейшая судьба. Беда в том, что подобные решения принимает не весь народ или хотя бы значительная часть общества, а дорвавшаяся до власти политическая и экономическая элита. Самым показательным примером такого положения дел является референдум о сохранении СССР. Мнение народов при попустительстве центральной власти было полностью проигнорировано национальными элитами, поставившими крест на существовании единого государства.

Длинная череда ошибок и пещерное мышление

История Украины после 1991 года — это сплошная череда поражающих своей безысходной глупостью ошибок. Объяснить их можно лишь тем, что украинская элита продемонстрировала даже не хуторской, а какой-то пещерный уровень мышления и полное отсутствие каких-либо положительных нравственных качеств.

На всех исторических развилках руководители Незалежной, которую первый её президент Кравчук пафосно именовал "великой державой", неизменно выбирали даже не окольный путь, а предпочитали брести "не в ту степь". Впрочем, в оправдание Кравчуку и Кучме следует заметить, что и российское руководство в лихие 90-е годы тоже не отличалась благоразумием, затевая разрушительные реформы и взяв курс на благословенный Запад. Правда, русский витязь не очень-то торопился с окончательным выбором пути, в отличие от склонной к анархической казачьей вольнице Украины.

У первой исторической развилки Украина оказалась сразу после распада СССР. Вероятно, ей следовало добровольно отказаться от "троянского коня", подаренного ей Хрущёвым, а именно вернуть России Крым и Севастополь. Понятно, что такое решение необходимо было обставить соответствующим образом, то есть не просто отдать территории, а, скажем, продать их за достаточные для успокоения общественного сознания деньги.

Но тогдашние украинские самостийники даже не догадались уйти хотя бы из Севастополя, чисто русского города, оплота нашего национального самосознания. Главная беда, однако, в том, что Ельцин и его клика даже не предприняли попытки справедливо и дальновидно решить вопрос с Крымом, заложив мину под отношения России и Украины. Как бы ни упрекали Хрущёва за передачу Крыма Украине по случаю 300-летия воссоединения двух "братских" народов, именно Ельцина следует считать одним из главных виновников нынешних горестных для всех восточных славян событий.

Кроме того, все 90-е годы Россия полностью игнорировала политические процессы, происходившие на Украине. Назначенный послом в Незалежную Виктор Черномырдин был уверен, что "хохлы", получающие выгоду от транзита российских энергоресурсов, "никуда не денутся". Увы, наша страна, раздираемая внутренними противоречиями и страдавшая от разгула сепаратизма, никак не могла служить положительным примером для Украины.

В то же время Запад, активно грабивший Россию, обеспечил себе несколько десятилетий процветания. Многие украинцы успели побывать в сытой и ухоженной Европе и, разумеется, сделали свой выбор не в пользу Москвы. И в этом не нужно их винить, мы сами должны кусать себе локти за то, что позволили разорять свою страну западному капиталу и собственным олигархам!

Отказ от федерализации

Ещё одну историческую развилку Украина, кажется, даже не заметила. Пользуясь относительным общественным согласием и слабостью националистических сил, президент Кучма имел возможность создать действительно современную, многонациональную страну с устойчивой политической системой. Для этого ему следовало пойти по пути федерализации государственного устройства, взяв за образец, например, Германию. Вместо этого Леонид Данилович предпочёл написать весьма спорную книгу "Украина — не Россия".

"Оранжевая революция", обеспечившая незаконный приход к власти прозападного президента Виктора Ющенко, знаменует ещё одну развилку на историческом пути Украины, после которой у неё уже не осталось права на очередную ошибку. Казалось бы, украинцы поняли это, поскольку популярность Ющенко почти сразу же резко снизилась, что определило победу на очередных выборах Януковича.

Однако тот, вместо того, чтобы, ориентируясь на опыт России, повести борьбу с олигархами и поднявшим голову национализмом, быстро принявшим облик самого откровенного нацизма, пошёл по пути создания какой-то чудовищной клептократической, коррумпированной системы.

Самое любопытное, однако, в том, что при Януковиче жизнь украинцев была весьма сносной и перед страной, благодаря сотрудничеству с Российской Федерацией, даже открывались определённые экономические перспективы. Говорю это как очевидец, поскольку каждый год по два-три месяца жил в наиболее процветавших тогда городах Незалежной: Одессе, Киеве и Львове.

Майдан-2014 — непоправимая беда

Страшной и непоправимой катастрофой для Украины стал майдан 2014 года. Всей гибельности этого мифологизированного бандеровской пропагандой события многие украинцы до сих, к огромному сожалению, так и не поняли.

Вероятно, России тогда следовало активно воспрепятствовать инициированному Западом политическому перевороту, как это она впоследствии сделала, придя на помощь законной власти в Белоруссии и Казахстане. Потеря Крыма и частичное отпадение Донбасса, казалось, должны были вразумить новое киевское руководство.

Однако оно, как обычно, выбрало самый неудачный способ решения навалившихся на страну проблем, избрав путь построения военно-фашистского государства, чтобы отомстить москалям за все невзгоды, которые, якобы по злой воле Кремля и лично Путина, посыпались на Украину как из рога изобилия.

Поразительно, что в этой ситуации российское руководство упорно надеялось на то, что в сознании наших соседей проснётся наконец здравый смысл. Не тут-то было! Вместо выполнения вполне приемлемых для Украины Минских соглашений и признания Крыма частью России киевские гетманы выбрали путь военной и идеологической конфронтации.

Но даже после начала СВО Владимир Путин ещё раз дал шанс руководителям Незалежной проявить себя как ответственные и нравственные политики. Как известно, условия мира, выдвинутые Россией в Стамбуле, были весьма мягкими и не содержали ничего унизительного для Украины. Однако и в этом случае украинская политическая элита оказалась совершенно не готова к разумным действиям.

Результат известен. И он весьма неутешителен для Незалежной и коллективного Запада. За время СВО погибло примерно 500 тысяч бойцов ВСУ, миллионы жителей бежали с Украины, промышленность страны частично разрушена.

Российская армия имеет решающий перевес в силах и средствах, наша военная промышленность обеспечивает её всем необходимым для ведения интенсивных боевых действий.

Но даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации Зеленский и его приспешники, играющие роль жалких марионеток в руках западных кураторов, вместо того, чтобы просить мира у благородного и склонного к милосердию противника, проводят тотальную мобилизацию и грозят нам новым "контрнаступом"! Сколько ещё нужно вразумлять неразумных, чтобы они поняли, что их дело проиграно?

Думается, все попытки нашего руководства заставить Зеленского и его кураторов заключить соглашение, обеспечивающее России безопасность от поползновений НАТО, в нынешней ситуации бесперспективны. Язык дипломатии они категорически не приемлют, поэтому в качестве аргументов нам нужно использовать весь арсенал военных средств, особенно доказавшие свою высокую эффективность планирующие бомбы, вплоть до самых тяжёлых — трёх- и девятитонных.

Оправданн ли гуманизм?

Вернусь ко второму обозначенному в начале статьи феномену, а именно чрезвычайно взвешенным и продуманным политическим и военным действиям российского руководства. Именно такая линия поведения была избрана нашим президентом с самого начала СВО. Разумеется, объяснить её можно нежеланием спровоцировать глобальный конфликт и избежать обвинений в военных преступлениях.

Кстати, ни США, ни Израиль такими нравственными категориями вообще не мыслят, свидетельством чего являются массированные обстрелы и бомбардировки их вооружёнными силами гражданских объектов. На глазах всего мирового сообщества происходит уничтожение жителей Газы, однако это почему-то не вызывает санкций против Израиля, который в очередной раз разыгрывает из себя невинную жертву.

Думается, главная причина осмотрительных и предельно аккуратных решений нашего президента кроется в том, что он прекрасно осознает братоубийственный характер конфликта и не желает усугублять сокрушительными "ответными ударами" по инфраструктуре Украины и без того трагическую для её мирных жителей ситуацию. Оправданн ли такой, прямо скажем, запредельный гуманизм и не приведёт ли он к затягиванию конфликта на неопределённый срок?

Пожалуй, сейчас уже можно дать ответ на этот вопросы. Известно, что киевская пропаганда именует нашего президента Путлером. Однако если бы мы действовали на Украине так же, как гитлеровцы в 1941-44 годах, то уже сейчас жертвы среди мирного населения составили сотни тысяч или даже миллионы человек, а все крупные города Незалежной лежали бы в руинах.

То есть цена нашей победы оказалась бы совершенно неприемлемой ни в экономическом, ни в политическом, ни, что самое важное, в нравственном отношении. Вместо тотальной войны на уничтожение Россия ведёт медленное, но верное наступление на Запад (в прямом и переносном смысле), при этом постоянно давая понять своим недругам, что с ней можно договориться без потери государственного престижа.

В сущности, сейчас Украина оказалась перед своей последней исторической развилкой: или она согласится на наши условия (они не будут унизительными), или существенно сократится в размерах, а может, и вовсе исчезнет с карты мира.

В заключение о личном. Я родился и вырос на Украине, и всё, что происходит на моей родине, воспринимаю чрезвычайно болезненно. Поэтому не склонен, в отличие от некоторых чрезмерно агрессивных экспертов и комментаторов, призывать к "окончательному решению украинского вопроса", которое им видится в походе на Львов и в Закарпатье, а также запрете культуры Шевченко и Франко. Мне искренне жаль замороченных западной пропагандой простых жителей Незалежной. Даже насильственно мобилизованные солдаты ВСУ, среди которых есть и мои знакомые, вызывают во мне сочувствие.

На верный путь их вернёт наша победа

Однако я точно знаю, что направить Украину на путь истинный, выводящий её из дикого поля, куда она забрела в результате череды преступных ошибок своих руководителей, может только Россия. Но для этого нам прежде всего необходимо рассеять воцарившийся в Незалежной мрак нацистской идеологии, способной простого клоуна превратить в кровавого злодея, без зазрения совести отправляющего миллионы своих сограждан на убой.

Очевидно, что в настоящее время единственным реальным способом спасения Украины от её спесивых гетманов является наша военная победа. Но достигнутая не любой ценой, а наиболее гуманным способом, то есть без значительных потерь среди мирного населения. Именно такую, небывалую в истории, предельно аккуратную военную операцию и проводит наша армия на Украине.

*- руководитель запрещённой в России организации, признанной экстремистской и террористической.