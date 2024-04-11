Взорвали на Украине, а тряхнуло Европу. Уничтоженные объекты — сигнал всему миру

Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру

4:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Ракетоносцы и дроны-камикадзе устроили сегодня ночью очередную "дискотеку" на Украине.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Было поражено много "вкусных" целей, среди которых военная и энергетическая инфраструктура.

Огласите весь список, пожалуйста...

Какие энергообъекты поразили русские ракеты?

Трипольская ТЭС в Киевской области,

ТЭЦ-3 в Харькове,

Подстанция "Червоноград-2" 110/35/6 кВ в Червонограде, Львовская область,

Подстанция 330/110/10 кВ "Усатово" в Одессе,

К энергообъектам можно отнести и газосборный пункт №2 в городе Стрый Львовской области.

"Армия России ночью нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, цели удара достигнуты. В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение ВСУ топливом", — подытожило удары Минобороны РФ.

Характерно, что при прилётах по объектам генерации электроэнергии местные граждане фиксировали множественные удары, как и в случае с тем эпичным добиванием ДнепроГЭСа.

Цели и задачи

Всё это может косвенно говорить о том, что российской боевой авиации поставили цель критически повредить или полностью уничтожить все крупные украинские неатомные объекты генерации.

А если учесть, что удары по энергетической системе Незалежной стали носить системный характер (а кое-какие, как, к примеру, подстанции и ТЭЦ-3 в Одессе, ВКС РФ поражают не первый раз), накопительный эффект от резкого падения генерации э/энергии может проявиться уже завтра-послезавтра.

Кстати, военное ведомство отмечает, что удары наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб инфраструктуре российской нефтегазовой отрасли и энергетики.

Что важно знать об объектах?

Итак, самый важный уничтоженный узел — Трипольская ТЭС.

Её роль в Киевской области:

играла важную роль в энергетическом балансе Киевской области и была главным источником э/энергии в центре страны;

генерировала около 57% всей электроэнергии региона;

мощность ТЭС составляла 1800 Мегаватт (общая мощность области 3600 МВт), что давало возможность регулировать частоту и напряжение в сетях;

обеспечивала столице и региону резервные мощности при пиковом спросе на электричество или авариях;

обеспечивала теплом дома и предприятия в близлежащих населённых пунктах.

Судя по разрушениям, станция разрушена полностью. На данный момент уже ощущается дефицит электроэнергии на Украине, который постепенно начнёт приводить к остановкам всех процессов в стране.

Следствие

Дефицит снарядов (да и самих комплексов) противовоздушной обороны украинской армии приводит к тому, что российские войска с каждым разом всё легче проходят оборону противника, и прилётов становится больше и больше. Это не только уничтожение объектов киевского режима, но и явный посыл Западу.

Например, удары по украинским газовым хранилищам в Львовской области — это удар по Европе и "намёк" западным партнёрам. На этот раз после удара по подземным хранилищам европейские фьючерсы на газ подскочили сразу на 5,5% — до 28,5 евро за МВт/час.

"Эти инциденты подчёркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в ЕС заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте, и она активно привлекает трейдеров для хранения там поставок", — уже отреагировало издание Bloomberg.

Чем это чревато для Киева? Если удары будут продолжаться, многие откажутся хранить свой газ на Украине. Это очередной минус для бюджета страны.

Чем это чревато для мира? Газ на мировых рынках вырастет в два раза и опять может стоить 1500 долларов, а это удар по европейской промышленности и её гражданам. На Украине, кстати, тарифы тоже вырастут в 3 раза.

Чем это "чревато" для России? Усилится реальный дефицит газа, а значит, вырастит актуальность в прямых поставках газа из РФ.