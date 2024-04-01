В США объяснили провал партии Эрдогана на выборах в Турции

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Петр Ермилин
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Politico: партия Эрдогана проиграла на выборах из-за роста цен в Турции

4:33
Мир

Партия справедливости и развития под руководством действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах в республике из-за роста стоимости жизни в стране и подъема оппозиционных настроений, пишет американское издание Politico. В своем материале авторы рассказывают о "наказании" со стороны турецкого электората.

Politico: партия Эрдогана проиграла на выборах из-за роста цен в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Poltico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерпел серьезный удар в воскресенье, когда предварительные результаты показали, что главная оппозиционная партия страны одержала победу на региональных выборах по всей стране.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) победила в пяти крупнейших городах страны в ходе воскресного голосования, которое стало решающим для движения, все еще не оправившегося от победы Эрдогана на президентских выборах в Турции в мае 2023 года.

Наибольший успех НРП одержал в Стамбуле, где мэром был избран Экрем Имамоглу. На Стамбул, крупнейший город Европы, приходится 18 процентов населения Турции и треть ее экономики.

В своей победной речи, произнесенной вечером в воскресенье, Имамоглу заявил, что результаты местных выборов будут иметь большое значение для политического будущего страны.

"С завтрашнего дня в Турции начнется новая эра демократии. 31 марта 2024 года — это день, когда демократическая эрозия закончится и демократия начнет восстанавливаться", — сказал он большой толпе в Стамбуле.

Имамоглу рассматривается как будущий соперник Эрдогана, и победа в городе, который принес нынешнему президенту известность на национальном уровне, когда он стал мэром 30 лет назад, является символическим достижением.

Эрдоган признал свое поражение и пообещал прислушаться к мнению турецких избирателей. "31 марта — это не конец для нас, а поворотный момент", « сказал он.

Многолетний лидер Турции, занимающий пост президента или премьер-министра с 2003 года, пообещал вернуть себе город, в котором он сделал свою политическую карьеру, и направил не менее 17 министров правительства для проведения предвыборной кампании в Стамбуле в преддверии голосования.

НРП также одержала победу в столице Турции Анкаре, а также в Измире, Бурсе и Адане, увеличив свою поддержку до 37,4 процента по всей стране при подсчете более 90 процентов голосов.

Исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана набрала 35,7% голосов, потеряв консервативные позиции, включая Адыяман, Афьонкарахисар и Зонгулдак.

Селин Наси, приглашенный научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики, сказала, что выборы показали, что экономические факторы взяли верх над разнообразием политики Эрдогана в области идентичности.

Турция уже несколько лет борется с заоблачной инфляцией, и, согласно официальным данным, цены по-прежнему растут на 67 процентов в год.

"Консервативные избиратели наказали ПСР за рост цен на жизнь", — сказала Наси, добавив, что НРП увеличила число своих голосов в анатолийском центре Турции.

Наси добавил, что выборы не только "вдохнут новую жизнь в НРП", но и укрепят позиции Имамоглу, который ранее дважды становился мэром города в 2019 году после того, как власти аннулировали его первоначальные выборы.

"Он единственный политик, которому удалось трижды победить Эрдогана", — сказала Наси.

Имамоглу набрал в мегаполисе более 51 процента голосов, а кандидат от ПСР Мурат Курум отстал от него почти на 10 пунктов.

Победа в Стамбуле, который многие считают образцом Турции в миниатюре, могла бы придать Эрдогану политический импульс и экономические ресурсы для продвижения его цели по внесению поправок в конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти.

Утку Чакырезер, член парламента от НРП, приветствовала этот результат как предупреждение избирателей ПСР Эрдогана.

"Избиратели дали желтую карточку правительству", — сказал он в интервью Politico, утверждая, что благодаря массовой поддержке оппозиции он теперь считает досрочные выборы более вероятными.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы турция стамбул реджеп эрдоган
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