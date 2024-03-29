В Европе обвинили Северную Корею в создании угрозы Китаю

В Польше заявили, что Северная Корея создает угрозы Китаю

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Хотя Северная Корея экономически зависит от Китая, ее влияние на политику Пхеньяна ограничено, пишет Оскар Петревич, автор Польского института международных отношений (PISM). Он утверждает, что политика Северной Кореи увеличивает риск дестабилизации в Восточной Азии и ведет к более тесному сотрудничеству Южной Кореи и Японии с США. Особенности отношений между КНР и КНДР Петревич описал в своем новом материале для аналитического центра.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может отличаться от мнения редакции.

Восстановление экономических и политических контактов Китая с Северной Кореей после пандемии COVID-19 является частью реализации долгосрочных целей Китая в отношении Корейского полуострова. В первую очередь это служит поддержанию стабильности на полуострове в условиях нежелательных для Китая событий, а именно развития ядерной программы Северной Кореи и ее сотрудничества с Россией.

Цели и предпосылки политики Китая в отношении Корейского полуострова

Официально китайские власти стремятся поддерживать мир и стабильность на полуострове. Они заявляют о своей готовности играть конструктивную роль в продвижении политических решений проблем. Это соответствует неизменным принципам внешней политики Китая за последние 30 лет, которые сводятся к политике "трех нет" — нет войне, нет нестабильности и нет ядерному оружию на полуострове.

Предотвращение вооруженных конфликтов и дестабилизации остается главной целью Китая. Это вытекает из его опыта участия в Корейской войне 1950-1953 годов, которая стоила ему сотен тысяч жертв. Другой конфликт на полуострове, возможно, повлечет за собой вовлечение Китая в войну, что чревато прямой конфронтацией с США. В свою очередь, крах Северной Кореи, например, в результате экономических проблем, может привести к массовому притоку беженцев в Китай. Нестабильность на Севере также может побудить Юг двигаться в направлении объединения. Это поставило бы под угрозу границу с близким союзником США. В то же время Китай риторически выступал против ядерного вооружения Северной Кореи, включая опасения, что это может подтолкнуть Южную Корею, а за ней Японию или Тайвань, к получению ядерного оружия.

Китай признает Корейский полуостров своей сферой влияния и зоной соперничества с США. На протяжении десятилетий он рассматривал Северную Корею как стратегический буфер, отделяющий его от Южной Кореи, где дислоцируется около 28 000 американских военнослужащих. Учитывая важность Северной Кореи для Китая, опыт Корейской войны, идеологическую близость Коммунистической партии Китая (КПК) и Рабочей партии Кореи (ТПК) и официальные связи, отношения между странами часто описываются как близкие.

Состояние китайско-северокорейских отношений

С 1961 года Китай и Северная Корея связаны Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который автоматически продлевается каждые 20 лет (последний раз в 2021 году). Формально в ответ на вооруженное нападение стороны обязаны оказать друг другу немедленную военную и иную поддержку всеми средствами. Однако с середины 1990-х годов некоторые китайские политики, военные чиновники и ученые ставили под сомнение законность военной поддержки Северной Кореи. Более того, договор носит оборонительный характер, поэтому он формально не будет применяться в случае нападения Северной Кореи на Южную Корею. Китай также не проводит военных учений с Северной Кореей. Однако вполне вероятно, что Китай поддержал развитие ракетной программы Северной Кореи, предоставив, среди прочего, пусковые установки для транспортировки ракет.

Чтобы подчеркнуть свою роль в решении проблем на Корейском полуострове, Китай поддерживает регулярные политические контакты с Северной Кореей. В 2018-2019 годах Китай укрепил контакты с Северной Кореей на самом высоком уровне, проведя пять встреч между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, включая первый визит китайского президента на Север за 14 лет. Во время пандемии COVID-19 посольство Китая в Пхеньяне было одним из немногих действующих дипломатических представительств. В марте 2023 года дипломаты Китая и его новый посол стали первой иностранной делегацией, допущенной в Северную Корею с момента введения там пандемических ограничений. В прошлом году делегации правительства и партии Китая также приняли участие в праздновании 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне и 75-й годовщины провозглашения Северной Кореи. Рабочие каналы связи были восстановлены благодаря взаимным визитам заместителей министров иностранных дел и возобновлению контактов между международными департаментами КПК и ТПК.

Наиболее значимым инструментом китайского влияния на Северную Корею является экономический. На долю Китая приходится более 95% торговли, и он является основным источником энергии и продовольствия для Северной Кореи. Движение грузовых поездов возобновилось в 2022 году, а грузовики начали пересекать границу в следующем году. В результате в 2023 году товарооборот достиг 2,3 миллиарда долларов, превысив 80% от объема 2019 года. Кроме того, Китай сохраняет благоприятную позицию по отношению к Северной Корее в отношении санкций ООН — он выступает против них, обходит их или выборочно применяет, в том числе принимает работников из Северной Кореи и терпимо относится к северокорейским хакерам на своей территории.

Проблемы

Китай обеспокоен расширением ракетного и ядерного потенциала Северной Кореи, поскольку это укрепляет ее субъектность и независимость. Это также дает толчок к сохранению и даже увеличению военного присутствия США в регионе, развитию их альянсов с Южной Кореей и Японией и трехстороннему сотрудничеству этих стран. Это также побуждает Южную Корею и Японию модернизировать свои вооруженные силы. Более того, развитие военного потенциала Северной Кореи демонстрирует неэффективность давних усилий Китая по дипломатическому урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове.

Выводы и перспективы

Значительное влияние Китая в Северной Корее не означает контроля за действиями северокорейских властей. Китай не хочет распада Северной Кореи, опасаясь за свои интересы безопасности, и северокорейский режим пользуется этим положением, укрепляя свое правление. Поступая таким образом, она развивает ядерный и ракетный арсенал, что сводит на нет китайскую цель “нет ядерному оружию". Это следует из неспособности Китая предоставить Северной Корее гарантии безопасности, которые могли бы помешать ей развивать свои средства ядерного сдерживания.

Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове останется ключевой целью для Китая. Нынешняя эскалация напряженности может побудить Китай, как это было в 2017-2018 годах, активизировать дипломатические контакты с Севером. 75-я годовщина установления дипломатических отношений, которая приходится на октябрь, может способствовать увеличению частоты двусторонних контактов, включая приглашения Ким Чен Ына приехать в Китай.

С начала правления администрации Байдена тема Северной Кореи не занимала видного места в отношениях Китая с США. Это было связано с пандемией, конфликтом на Украине и нежеланием Байдена разговаривать с Ким Чен Ыном. Это может измениться после возможного избрания Дональда Трампа, который в свой первый президентский срок вынудил Китай сотрудничать в отношении Северной Кореи, в том числе угрожая им санкциями. Независимо от действий США, Китай будет готов оказывать экономическое давление на Северную Корею в ограниченной степени.