Версия: мост в Балтиморе мог быть взорван

Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали

4:25 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Опоры моста в Балтиморе могли быть взорваны, что замаскировали под удар контейнеровоза. Американцы полагают, что в условиях третьей мировой войны это возможно.

Фото: википедия by NTSBgov is licensed under https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146811949

Выведен из строя важный торговый и логистический хаб США

Грузовой контейнеровоз Dali под сингапурским флагом врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе рано утром во вторник, 26 марта, в результате чего он весь рухнул в гавань, утащив за собой ремонтную бригаду и пассажиров многих автомобилей.

Помимо человеческих жертв, которые подсчитываются, обрушение заблокировало важный экспортный хаб США, который обрабатывает 52 млн тонн грузов в год.

Из порта Балтимора вывозят ежегодно 22 млн тонн угля, около 800 тыс. автомобилей, 500 тыс. тонн СПГ в месяц. Идут поставки строительной и другой техники, сахара, гипса и т. д. Ежегодный трафик по мосту составляет 11 млн автомобилей в год, под мостом проходят 440 тыс. круизных пассажирских судов в год. В самом порту работают 150 тыс. человек, теперь они лишатся работы.

По словам главного финансового директора Ford Motor Co Джона Лоулера, в компании работают над обходными путями поставок, но придётся перенаправлять логистику в другие порты на Восточном побережье или в другие регионы страны. Торговые убытки всего хаба оцениваются в 81 млрд долларов.

Украинский капитан был пьян?

При этом стало известно, что капитаном контейнеровоза был украинский гражданин.

Данные бортового журнала показывают, что судно изменило свой курс за две минуты до столкновения с мостом. Как сообщается, капитан потерял управление и перед самым столкновением предупредил власти. В соцсетях понимают вопрос — капитан был нетрезв?

Мосты в США изношены

Задаются также обоснованные вопросы о том, а нужно ли было вообще разрешать судну отправляться в путь, так как у него уже были проблемы с навигацией в прошлом.

Также есть вопросы к состоянию моста (как он мог разрушиться от одного удара) и почему власти не могли поставить боны или "что-то ещё". Вопросы обоснованные, так как инфраструктура в США изношена, пишет Вusiness Insider.

На ремонт мостов нужно было выделить около 123 млрд долларов, сообщало в 2019 году Американское общество инженеров-строителей. В 2022 году администрация Джозефа Байдена выделила на ремонт водной инфраструктуры: мостов, плотин, портов, — 2,7 млрд долларов, но этого было достаточно только на косметический ремонт.

Сигнал уже был подан в 2023 году: после автокатастрофы с участием бензовоза рухнул мост на автомагистрали I-95.

Мост не рухнул, его взорвали?

Президент США Байден выступил с обращением, он отрицает террористический след:

"У нас нет никаких указаний, никаких оснований полагать, что здесь имело место какое-либо преднамеренное действие".

Но американцы справедливо полагают, что у США может быть много врагов — от русских и украинцев до израильтян и палестинцев, — а также рассматриваются версии: "правые хотят опорочить Байдена" и это "всё мигранты". Есть теория о кибератаке, которая могла повести судно прямиком на мост. Все эти версии подкрепляются статистикой: удары кораблей о мосты — редкая история.

Версию о теракте поддерживает и бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн.

"Русские сейчас выходят и говорят, что Великобритания и США стояли за атакой (в "Крокусе". — Ред.) в ​​Москве. И вдруг сейчас здесь происходит это событие", — заметил Флинн.

Многие пользователи соцсетей считают, что обрушение моста должно стать суровым уроком для всей страны:

"Мы более уязвимы, чем думаем. Защитите мосты и изучите другие инфраструктуры, которые могут быть уязвимыми или даже устаревшими".

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