Без гражданской войны в Соединённых Штатах невозможно провести какие-либо реформы.
Об этом заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Американская система сдерживания и противовесов заблокирует любого кандидата "на готовность сделать Америку великой", говорит эксперт.
И сломать эту систему можно только вооруженным путём.
Но захват Вашингтона ничего не даст, поскольку это не сосредоточие Республиканской партии. А вот Техас — это центр республиканцев, убеждён аналитик.
"Поэтому мы видим предпосылки к гражданской войне в США. Не хватает только их большой военно-политической неудачи где-нибудь в мире. Например, на Украине", — цитирует обозревателя "Украина.ру".
И вот если здесь последует катастрофа, если американцы потерпят страшное поражение, после которого последуют их бегство из Европы, то, да, гражданская война в Соединенных Штатах станет возможна, подытожил Колташов.
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