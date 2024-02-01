Эксперт Колташов: "Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война"

Эксперт Колташов: в США начнётся гражданская война после их бегства из Европы

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Без гражданской войны в Соединённых Штатах невозможно провести какие-либо реформы.

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Об этом заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Американская система сдерживания и противовесов заблокирует любого кандидата "на готовность сделать Америку великой", говорит эксперт.

И сломать эту систему можно только вооруженным путём.

Но захват Вашингтона ничего не даст, поскольку это не сосредоточие Республиканской партии. А вот Техас — это центр республиканцев, убеждён аналитик.

"Поэтому мы видим предпосылки к гражданской войне в США. Не хватает только их большой военно-политической неудачи где-нибудь в мире. Например, на Украине", — цитирует обозревателя "Украина.ру".

И вот если здесь последует катастрофа, если американцы потерпят страшное поражение, после которого последуют их бегство из Европы, то, да, гражданская война в Соединенных Штатах станет возможна, подытожил Колташов.