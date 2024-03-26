Случайное столкновение судна с опорой моста в Балтиморе стало причиной обрушения сооружения. Президент США Джо Байден заявил, что инцидент был непреднамеренным актом.
"На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте", — сказал он.
Pravda.ru ранее сообщала, что контейнеровоз Dali потерял управление при выходе из порта и столкнулся с мостом в Балтиморе, об этом заявили местные власти.
Сообщение о произошедшем поступило от экипажа судна, который предупредил об инциденте. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на доклад Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, контейнеровоз потерял управление, что привело к столкновению с мостом.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.