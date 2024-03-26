Несчастный случай: президент США Джо Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

Байден: обрушение моста в Балтиморе стало следствием случайного столкновения судна с его опорой

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Случайное столкновение судна с опорой моста в Балтиморе стало причиной обрушения сооружения. Президент США Джо Байден заявил, что инцидент был непреднамеренным актом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте", — сказал он.

Pravda.ru ранее сообщала, что контейнеровоз Dali потерял управление при выходе из порта и столкнулся с мостом в Балтиморе, об этом заявили местные власти.

Сообщение о произошедшем поступило от экипажа судна, который предупредил об инциденте. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на доклад Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, контейнеровоз потерял управление, что привело к столкновению с мостом.