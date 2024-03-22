В ЕС объяснили разрыв отношений Нигера и США

"Последний гвоздь": в ЕС объяснили разрыв Нигером отношений с США

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После военного переворота в июле 2023 года и правящие в Нигере силы потребовали от Соединенных Штатов вывести свои воинские контингенты из страны, напоминает старший научный сотрудник по вопросам политики Уилл Браун в своем новом материале для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра он пишет, что старая стратегия Европы в Сахеле мертва.

Фото: https://www.flickr.com/photos/africom/40866295544/ by USAFRICOM is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В минувшие выходные военная хунта Нигера забила последний гвоздь в разваливающуюся путаницу стратегии Запада в Сахеле. Хунта аннулировала соглашение о военном сотрудничестве с США, заявив, что присутствие 1000 американских военнослужащих на ее территории нарушает суверенитет Нигера. Это означает, что большинство, если не все, западные силы, пытающиеся сдержать волну нападений в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, были или находятся в процессе изгнания.

Потеря 201-й авиабазы ​​в Нигере оставит зияющую дыру в оперативном потенциале США. Это их главная авиабаза в Западной Африке, благодаря которой Пентагон смотрит в небо над районами Сахеля и Сахары, где бесчисленное множество экстремистов и вооруженных группировок сеют хаос.

Остановить волну

Европейцы хотят остановить поток экстремистских нападений в Нигере, способствовать его демократическому развитию, и ограничить миграцию через страну в Ливию, которую эксплуатируют ультраправые партии у себя дома. Но после государственного переворота их реакция была контрпродуктивной.

Поначалу Европейский Союз и его члены следовали линии, которую разделяли Франция и Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС): нетерпимость к переворотам. Они прекратили всю финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Ниамеем. Ответом хунты было заморозить спорный антимиграционный закон ЕС и лишить дипломатический иммунитет миссии ЕС по наращиванию потенциала в стране.

На этом этапе государства-члены должны были успокоиться и выработать скоординированный ответ. Вместо этого они сломались. Германия почти сразу же постучалась в дверь Нигера, пытаясь создать военный логистический центр. Италия, почувствовав возможность выиграть внутренние споры по антимиграционной политике, применила аналогичный бессвязный подход. Франция твердо потребовала от хунты освободить демократически избранного бывшего президента Нигера Мохамеда Базума, в то время как ЭКОВАС смягчило почти все санкции.

Попытки Европы помочь государствам центрального Сахеля вернуть контроль над своей территорией закончились, но ЕС по-прежнему имеет значительное влияние. Они могут перейти к другому подходу. Однако государствам-членам необходимо решить, чего они хотят, и сесть за стол переговоров одновременно со своими партнерами в регионе. Если они хотят продолжать политику прагматического транзакционализма, то это не должно происходить в виде разрозненных предложений тут и там. В противном случае хунты и внешние силы будут продолжать строить вокруг них кольцо.

Непостоянная судьба

США потратили сотни миллионов долларов на помощь в целях развития, военную помощь и применение жесткой военной силы в Нигере. Исторически сложилось так, что между двумя вооруженными силами существовало значительное взаимное уважение на офицерском уровне, и американцы сражались и умирали, сражаясь бок о бок с нигерийскими солдатами. США изо всех сил старались не закрывать дипломатические пути с Нигером, отложив наименование июльских событий переворотом до октября. Но этого было недостаточно для непостоянной хунты, озабоченной только собственным выживанием.

Вполне вероятно, что вторая администрация Трампа вообще откажется от разрешения сахельского кризиса. Поскольку европейцы тихо готовятся к более единообразному ответу Украине в случае переизбрания Трампа, им не следует упускать из виду события к югу от Сахары.