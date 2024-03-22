Политолог Гукасян: НАТО не хочет обеспечивать безопасность Армении

Политолог Гукасян: Штаты против выхода Армении из ОДКБ

3:14 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продвигает антироссийскую позицию. На чью поддержку он рассчитывает в случае новой войны с Азербайджаном; как Пашинян сокращает присутствие России в Армении, хотя именно Москва является военным союзником Еревана; почему Штаты не советуют Армении выходить из ОДКБ, Pravda.Ru рассказал армянский политолог Арман Гукасян.

Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что если Армения не уступит Азербайджану несколько приграничных сёл, то возможна новая война. На чью помощь рассчитывает сейчас Пашинян?

— По всей вероятности, на западную поддержку. Проблема в том, что Азербайджан требует всё больше и больше. И где помощь от Запада? Пашинян пустил в Армению европейских наблюдателей. Хотя он видит на примере

Украины,

Грузии,

что эти наблюдатели ничего там не сделали.

— Пашиняну всё равно нужно делать ставку на Россию, потому что Россия будет первая, кто поможет, а не какая-нибудь Франция, которая пришлёт два вертолёта. Если Армения выйдет из ЕАЭС, ОДКБ, то благосостояние народа будет ухудшаться. Чем он так прельстил армян?

— В Армении работает серьёзнейшая информационная машина, выстроена целая сеть. Не надо недооценивать эти ресурсы.

Самое интересное, что недавно ведущий американский аналитический центр корпорация RAND выпустила доклад об Армении.

В документе американские аналитики призвали Пашиняна не выходить из ОДКБ. Они сказали, что США и НАТО не будут обеспечивать безопасность Армении, поэтому не надо портить отношения с Россией.

Этот аналитический центр близок к американским официальным кругам, финансируется правительством. То есть даже оттуда уже поступают сигналы, что не надо выходить из ОДКБ.

Но Пашинян верит, что на Западе Армении будет хорошо, и проводит целенаправленную антироссийскую политику. Он пришёл к власти в 2018 году. Сначала были возбуждены уголовные дела против российских компаний. Дальше было возбуждено уголовное дело против секретаря генсека ОДКБ. Сейчас готовится выход российских пограничников из аэропорта Звартноц. Дальше будет поставлен вопрос выхода из ОДКБ. Затем будут прикрывать российские телеканалы. То есть это целенаправленная антироссийская политика.

— Жаль армянский народ. Есть ощущение, что Армения катится в пропасть.

— Думаю, что есть красная черта и она не за горами, когда армянский народ обязательно начнёт протестовать. У Армении теснейшие связи с Россией, это же не просто официальные отношения Еревана и Москвы. Российско-армянские отношения — это очень многогранные отношения. И что хорошего может быть для армянской экономики на Западе?

Любой экономист скажет, что для Армении нет экономической альтернативы российскому рынку.

Плюс связи между народами, насколько армянские семьи связаны с российскими, у всех там родственники.

— Но это, к сожалению, не остановило Украину. Уж какие там были связи! Всё было разорвано в угоду проекту "анти-Россия". Но мы будем надеяться, что с Арменией у нас всё будет хорошо.