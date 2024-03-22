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Андрей Николаев
Где могут оказаться на Украине войска от Макрона. Просчитываем разные варианты с "благими целями"

До чего могут дойти планы Макрона по вводу войск на Украину: порты, АЭС, урановые рудники

Мир » Европа » Евросоюз

В старые добрые времена, 200 лет назад, описанные в романе Льва Толстого "Война и мир", все столичные салоны наперебой и исключительно на французском языке обсуждали Наполеона Бонапарта и его воинственные планы. Так происходит и сейчас.

До чего могут дойти планы Макрона по вводу войск на Украину: порты, АЭС, урановые рудники
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Ничего не меняется в этом мире. Только высокосветские салоны сменились на телевизионные аудитории и чаты в интернете. Да и французский язык нынче не в моде. Правда, в те времена Наполеон был куда более достойным соперником, и экзальтированные дамы в столичных салонах им даже искренне восхищались, по крайней мере, пока он не пошёл войной на Россию.

Пародийная реинкарнация 

А вот нынешняя реинкарнация Наполеона в сладко-нежном розовом облике Макрона — кроме насмешек, пренебрежения, и даже презрения, никакого позитива в нашем обществе не вызывает.

Вот и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что французский военный контингент в случае его появления на Украине обязательно станет приоритетной целью для удара российской армии.

И хочется верить, что именно так и будет. Но что будет делать наше военно-политическое руководство, если французы, например, обоснуются на территории украинских атомных электростанций? Тоже нанесём удар? Хороший вопрос, не правда ли?

Сейчас все гадают, где будут размещены французские подразделения. И многие полагают, что в выборе района будет какая-то военная логика. Ну, может, отчасти и будет. Правда, на Западе сейчас с логикой как-то сложновато. А у Макрона в особенности.

Ему бы наверняка хотелось бы выглядеть рыцарем в сияющих доспехах, спасителем мира, ему нужна победа, в нашем смысле "пиарова" победа. По этой причине вряд ли Макрон полезет на рожон. Скорее всего, военное присутствие французов на Украине будет обозначено каким-нибудь "маркетинговым" красивым названием типа "Миротворческая гуманитарная миссия по ядерной и продовольственной безопасности".

Насчет "ядерной" выше мы объяснили, а почему еще и "продовольственной"? Так в мире же назревает голод, и без Украины, оказывается, мир никак не спасётся - так говорят на Западе.

И там же говорят, что французские военные могут разместиться и в Одессе. А это сейчас главный порт зернового торгового маршрута. Как известно, Россия в июле 2023 года вышла из зерновой сделки. А Украина, не будь дураком, потихоньку кораблик за корабликом, тихой сапой, из Одессы начала вывозить на экспорт зерно, и не только зерно. И вот уже Киев радостно рапортует о том, что объём отгрузки на экспорт из одесских портов восстановлен до довоенного уровня.

А значит, есть повод для ещё одной "благородной" миссии для французов. Ещё один красивый гуманитарный проект — охрана портовой инфраструктуры, задействованной в перевалке сельхозпродукции. Переводим на язык маркетинга — спасение мира от голода, от "злой" России.

Интервент с мандатом ООН?

Не удивимся, если Макрон ещё на все это будет выпрашивать мандат ООН. Ну а как ему будет отказать? Вроде за всё хорошее. Мы ведь и сами молча проголосовали за возобновление работы Одесского порта, не предприняв осенью прошлого года никаких действий против.

И не беда, что Россия не угрожает гражданской инфраструктуре. Повод найдут. Сразу прилетит какой-нибудь беспилотник по Ровенской АЭС, а еще лучше по Южно-Украинской, она ближе к линии фронта. Естественно, обвинят Россию. И Макрон сразу будет тут как тут, скажет Европе — "а я же вам говорил".

А что дальше? А дальше, например, размещение французских комплексов ПВО у мостов через Днепр. По ним мы ведь тоже не наносим удар. Это ведь тоже отчасти гражданская инфраструктура.

Потом урановые шахты в Днепропетровской, Кировоградской и других областях Украины - тоже ядерная безопасность. Уран сейчас ой как нужен Франции, особенно после проблем с поставкой из Африки. Ну и дальше список можно продолжать и продолжать…

Но у нас ещё есть время — время придумать очередной "хитрый план" и достойно отреагировать, по крайней мере, пока Макрон тренирует свои бойцовские качества и неистово лупит по боксёрской груше…

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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