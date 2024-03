Где могут оказаться на Украине войска от Макрона. Просчитываем разные варианты с "благими целями"

В старые добрые времена, 200 лет назад, описанные в романе Льва Толстого "Война и мир", все столичные салоны наперебой и исключительно на французском языке обсуждали Наполеона Бонапарта и его воинственные планы. Так происходит и сейчас.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0