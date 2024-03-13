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Петр Ермилин
В Польше ответили на вступление Швеции в НАТО

В Польше ответили на главные вопросы о вступлении Швеции в НАТО

Мир

После подачи документов о вступлении в США 7 марта Швеция стала 32-м членом НАТО, и 11 марта флаг Королевства Швеция был поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, пишет Войцех Лоренц, автор Польского институа международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра он отвечает на главные вопросы европейцев о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

В Польше ответили на главные вопросы о вступлении Швеции в НАТО
Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Почему Швеция решила вступить в НАТО?

Начало спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года изменило восприятие угрозы Швецией и подорвала предпосылки ее оборонной политики после окончания холодной войны. После распада СССР Швеция, как и большинство европейских стран, предполагала, что с Россией можно будет построить стабильные отношения. Хотя, вступив в Европейский союз в 1995 году, Швеция отказалась от политики нейтралитета, которую она проводила с начала 19 века, она предпочла оставаться неприсоединившимся государством, то есть вне военных союзов.

В нем было объявлено, что любое решение о членстве в НАТО будет приниматься совместно с Финляндией, которая, благодаря своему расположению, оказывает непосредственное влияние на безопасность Швеции и является страной, с которой ее связывают тесные культурные и исторические связи. После начала конфликта на Украине Россия была признана обеими странами государством, которое также может напасть на страны НАТО и ЕС. Швеция, должно быть, предполагала, что в случае агрессии против Финляндии и/или стран Балтии в ее жизненно важных интересах будет поддержать их. 17 мая 2022 года Швеция и Финляндия совместно подали заявки на вступление в Североатлантический союз.

Почему вступление Швеции было отложено?

Присоединение было отложено из-за противодействия Турции и Венгрии. Обе страны ратифицировали протоколы о присоединении только в этом году, причем Турция сделала это в январе, а Венгрия последовала за ней только в начале марта. Среди прочего, Турция потребовала, чтобы Швеция более активно участвовала в противодействии Рабочей партии Курдистана (РПК) и другим курдским организациям, которые Турция считает угрозой, но которые обладают значительной политической свободой действий на территории Швеции.

Хотя Швеция внесла необходимые изменения в свои законы, укрепила антитеррористическое сотрудничество с Турцией и сняла эмбарго на продажу оружия Турции, турецкие власти отложили ратификацию, требуя от США дальнейших уступок в отношении продажи истребителей F-16. Венгерские власти отложили ратификацию, чтобы оказать политическое давление на Швецию с целью ограничить критику с ее стороны в связи с нарушениями демократических стандартов. В отличие от условий Турции, требования Венгрии носили политический характер. Расплывчатый характер требований Венгрии означал, что она не ратифицирует вступление раньше Турции, хотя и заверила, что будет не последней страной, одобрившей членство Швеции.

Укрепляет ли членство Швеции в НАТО?

Членство Швеции в НАТО облегчит проведение миссий коллективной обороны в регионах Арктики и Балтийского моря. Военно-воздушные силы и военно-морской флот Швеции будут способствовать поддержанию контроля над воздушным пространством НАТО и морскими коммуникационными маршрутами, поддержке развертывания войск из США в Европе и отправке подкреплений в Финляндию и страны Балтии.

Способность Швеции защитить Готланд, стратегически расположенный в Балтийском море, имеет ключевое значение. Шведские сухопутные войска также будут поддерживать операции НАТО на Восточном фланге в рамках стратегии передовой обороны Североатлантического союза. Швеция объявила о развертывании батальона в составе многонациональной боевой группы НАТО в Латвии в 2025 году, что будет способствовать увеличению численности подразделения до размера бригады. Военно-воздушные силы Швеции дополнят оборону воздушного пространства союзников, которые не обладают необходимыми возможностями.

Учения, проведенные в конце февраля и начале марта с участием американских стратегических бомбардировщиков B-1 и B-52 и шведских истребителей JAS-39 Gripen над территорией Швеции, показали, что страна готова поддерживать все аспекты политики сдерживания.

Вступление Швеции в НАТО станет важным элементом юбилейного саммита Североатлантического союза, который состоится в июле в Вашингтоне. Это послужит сигналом о том, что Североатлантический союз силен и един перед лицом угрозы со стороны России. Для дальнейшего повышения авторитета НАТО Швеции, как и другим государствам-членам Европейского альянса, необходимо будет укрепить свой потенциал. В первую очередь это касается сухопутных войск, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также возможностей нанесения высокоточных ударов большой дальности.

Как членство Швеции в НАТО может повлиять на сотрудничество с Польшей?

Хотя Швеция и Польша охвачены различными региональными планами НАТО (Швеция — Арктический и Атлантический регионы; Польша — Западная и Центральная Европа), в их взаимных интересах усилить сдерживание и оборону в Балтийском море и на Восточном фланге Альянса. Новой областью сотрудничества станет присутствие Швеции в боевой группе в Латвии, которую Польша поддерживает танковой ротой.

Польша тем временем может помочь Швеции в ее способности защитить Готланд, что уже было продемонстрировано во время шведских учений "Аврора" в 2023 году, осуществив десантирование с парашютом на остров и разместив там ракетное подразделение. Традиционными областями сотрудничества остаются противоминная и противолодочная борьба. Швеция, обладающая современной оборонной промышленностью, может поддержать техническую модернизацию польских вооруженных сил. Польша закупила у Швеции самолеты раннего предупреждения и недавно подписала контракт на покупку нескольких тысяч противотанковых гранатометов Carl Gustaw, а также нескольких сотен тысяч патронов к ним.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато польша швеция
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