В Польше ответили на вступление Швеции в НАТО

После подачи документов о вступлении в США 7 марта Швеция стала 32-м членом НАТО, и 11 марта флаг Королевства Швеция был поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, пишет Войцех Лоренц, автор Польского институа международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра он отвечает на главные вопросы европейцев о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic