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Любовь Степушова
Португальцы ностальгируют по Салазару и не хотят жить жизнью Украины

Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов

4:01
Мир » Европа » Евросоюз

Парламентские выборы в Португалии продемонстрировали разочарование португальцев в либеральных ценностях. Люди хотят жить своей жизнью, а не жизнью Украины.

Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов
Фото: wikimapia by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уж если Португалия выбирает "популистов", то дела у глобалистов совсем плохи

Более миллиона всегда очень толерантных португальцев (из более чем 10 млн избирателей) проголосовали на парламентских выборах в воскресенье, 10 марта, за крайне правую партию Chega ("Хватит"), которую западные СМИ характеризуют как "популистскую", "экстремистскую", "антидемократическую". Однако вся её вина в том, что она хочет ограничить иммиграцию и "привести в чувство" цыганские общины.

Партия Андре Вентуры победила в округе Фару, стала второй по количеству голосов в Сетубале, в итоге сумев утроить результаты с 2019 года и избрать 44 депутата в парламент (3-е место — 18% голосов).

С программой под названием "Очистить Португалию" (Limpar Portugal) партия предлагает меры по:

  • "спасению социального обеспечения";
  • организации "свободного от идеологий обучения";
  • повышению "ценности и роли семьи в обществе",
  • продвижению истории, культуры и традиций Португалии.

Есть также главы об "изменении политической системы" и "реформировании Конституции".

По иммиграции предлагается введение ежегодных квот на въезд в страну, а также отмена соглашения "о мобильности CPLP" (свободный въезд из стран Португальского содружества) и изменение закона о гражданстве (предоставлять гражданство только тем, кто знает национальный язык и культуру).

Португальцы ностальгируют по Салазару и его порядку

Опросы говорят о том, что избиратели партии — это те, кто больше всего проявляет ностальгию и тоску по Антониу Салазару, лозунг которого был: "Бог, страна и семья". Это больше мужчины, чем женщины, большинство из них — молодые религиозные люди, живущие в сельской местности.

Партия Chega, что тоже обычно на либеральном Западе, является в Португалии нерукопожатной.

Выигравший выборы с 79 местами также правый "Демократический альянс"(АD)* во главе с социал-демократами отказывается формировать с ней правительство. Не говоря уже о левых во главе с социалистами (77 мест). Но АD* не будет иметь абсолютное большинство (116 мест), даже если сформирует коалицию с "Либеральной инициативой" (IL), которая имеет 8 мандатов. Без формальной коалиции с Chega АD* будет управлять в меньшинстве и ему придётся договариваться с другими партиями об утверждении проектов и годовых бюджетов.

Поэтому лидер коалиции Луиш Монтенегру будет находиться под значительным давлением соратников, которым всё-таки хочется править (пусть и с националистами), а не быть "свадебными генералами". Тем более, что любому потенциальному правительству меньшинства во главе с AD*, всё равно придётся полагаться прежде всего на поддержку партии Вентуры при принятии законов.

Глобализм тихо умирает в Европе

Результат, достигнутый в Португалии, представляет собой значительную победу правых сил в Европейском союзе, которые представлял недавно Виктор Орбан в гостях у Дональда Трампа.

Через три месяца состоятся выборы в Европарламент. Ожидается, что там будет значительный рост представительства правых партий. Это означает, что европейцы разочарованы глобализацией и отвергают "либеральные ценности". Они хотят

  • порядка на улицах,
  • стабильности в экономике
  • и решения своих проблем, а не проблем Украины.

*AD (Демократический альянс) — правоцентристская коалиция, сформированная PSD (Социал-демократической партией), CDS-PP (Социал-демократическим центром — Народной партией) и PPM (Народной монархической партией). 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы выборы португалия
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