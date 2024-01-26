Названы 10 лучших европейских городов для проживания иммигрантов по итогам 2023 года

Кардифф, Лиссабон и Брага в топе: Лучшие европейские города для иммигрантов в 2023 году

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Еврокомиссия опубликовала отчет о 10 лучших европейских городах для проживания иммигрантов в 2023 году. По результатам опросов местных жителей, Кардифф в Великобритании занял первое место с уровнем дружелюбия 95%.

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Лиссабон и Брага в Португалии заняли второе и третье места соответственно с показателями 90% и 89%. Отчет учитывал проблемы, с которыми сталкиваются приезжие, такие как безработица и поиск жилья. В топ-10 также вошли города из Нидерландов, Польши, Испании, Германии и Финляндии.

Париж, Рим и Брюссель не попали в топ, оценка их дружелюбия составила не более 54%.