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Дмитрий Плотников
Офицеры, которым подписан приговор, или Кто рулит натовскими войсками на Украине

Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ

4:40
Мир

Слив переговоров генералов Германии взорвал мировую общественность. В первый раз натовцев ткнули носом в их делишки, хотя об их вражеской работе мы знали.

Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

НАТО на Украине

Присутствие на Украине наёмников не секрет. Замять скандал уже не получится, Россия получила железные доказательства того, в чём обвиняла Запад и что им опровергалось.

Немецкие офицеры буквально указали на военных спецов стран НАТО, ведущих в Незалежной обслуживание систем Patriot, HIMARS, прочего вооружения и техники.

Теперь ясно, что именно в Европе планируются удары ВСУ: приказ об атаке Крымского моста отдавался с американкой авиабазы в Бюхеле (ФРГ). Непосредственно же нажимали на кнопки пуска ракет солдаты НАТО, поскольку обслуживать боевые комплексы Запада украинцы не могут.

Альянс опасается, что русские поймают их за руку, поэтому маскируются — скрывают данные о наведении ракет, не используют прямую связь, выдают военных военного блока за сотрудников компаний и т. п.

Не тайна и вовлечённость на Украине ЦРУ и MI-6. Однако за военные дела отвечают военные разведывательные структуры, подчинённые министерствам обороны, а не нацразведкам.

Яркий пример — американское Разведывательное управление Минобороны — главный орган военной разведки США. Цель РУМО — сбор информации о противнике, отчёты президенту США и военному ведомству. Именно на их данные опираются силы НАТО при планировании операций на Украине.

До февраля РУМО возглавлял американский генерал-лейтенант Скотт Берриер. Он участвовал во вторжении в Панаму в 1990 году, потом в разработке жутких ударов Вашингтона и Лондона по Афганистану в октябре 2001 г. Затем Берриер в Ираке служил в военной разведке. Послужной список его — почти все конфликты, развязанные Америкой после 90-х гг.
Данная организация — очень серьёзный противник, а её спецы сидят в Киеве, Харькове и во Львове. Причём сотрудники РУМО вне США не надевают форму.

Что касается работы по политическим диверсиям на Украине, то именно РУМО активно причастно ко многим процессам. Кстати, по его агентурным данным, Москва и Киев не пойдут на переговоры в 2024 году. Ещё одна интересная деталь — о конфликте между Залужным и Зеленским американцы знали заранее и готовились к замене главкома ВСУ более чем за полгода до его отставки.

Англичанка гадит

Если взять бриттов, то у них на Украине действует уникальная структура — Особая воздушная служба. По сути, это спецназ, совмещающий в себе особенности аналога ВДВ в РФ. Задачи его — воздушный десант, диверсии в тылу противника, разработка тайных операций, оперативная тактическая разведка. Именно эта служба проводит инструктаж боевиков ВСУ. Сегодня они занимаются подготовкой морпехов, спецназовцев и разработкой операций. Как раз эти специалисты планировали диверсионные вылазки Украины и стоят за убийством Дарьи Дугиной.

Прошлым летом в России были задержаны лётчики ВВСУ, которые проводили разведку. Один из пилотов на допросе признался, что они на лёгких самолётах вели разведку с целью подготовки заброса в различные российские регионы "грязных бомб". Эти бомбы должны были сдетонировать по таймеру, устроив радиоактивную катастрофу. Сейчас в зоне СВО действуют сотни этих сотрудников. Они находятся во многих отделах и ведут управление ими.

Предупреждение

Утечка переговоров немецких офицеров имела нужный эффект, на который рассчитывали спецслужбы РФ. Ажиотаж, упрёки Берлина в предательстве союзников подрыв авторитета Германии. Но и без этой публикации российские разведчики отлично знали обо всём. На Украине действительно работают элитные наёмники с Запада.

Но совсем иное дело — активация этих подразделений. Ракеты на самолёт Ил-76 навели именно спецслужбы Запада, а кнопку "пуск" на установке нажал переодетый в украинца военный из США. Такие же "украинцы" сидят в танках "Абрамс", бронемашинах "Бредли" и т. д.

Альянс уже перешёл к прямому столкновению с нами. И неважно, в каком костюме наёмники передают координаты — для РФ это ничего не меняет. Публикация утечки из ФРГ — предупреждение для острастки тем натовским офицерам, кто ещё не понял. Дальше будет просто уничтожение…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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