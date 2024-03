Офицеры, которым подписан приговор, или Кто рулит натовскими войсками на Украине

Слив переговоров генералов Германии взорвал мировую общественность. В первый раз натовцев ткнули носом в их делишки, хотя об их вражеской работе мы знали.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic