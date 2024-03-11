Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: уничтожен очередной Abrams, ликвидирована крупная группа ДРГ Украины

На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс"

3:45
Политика

Российские бойцы продолжают выполнять задачи военной спецоперации на Украине.

На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс"
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under https://openverse.org/image/d079ff29-7a09-410d-8c6c-5e785c596065?q=tank%20abrams

Представляем сводку на понедельник, 11 марта.

Херсонское направление

Российские бойцы массово уничтожают катера и лодки морских пехотинцев ВСУ, которые пытаются высадиться на правобережье Днепра у Крынок. За первые два месяца этого года при попытке десантирования тут уничтожено 118 плавательных средств и более 1100 боевиков.

Донецкое направление

Продолжаются бои на Авдеевском участке в населённых пунктах Бердычи, Орловка, Тоненькое. У Авдеевки "Отважными" уничтожен ещё один американский танк Abrams. После встречи с подразделениями 21-й, 24-й и 30-й бригад ЦВО из Новосибирска, Оренбурга и Самары в этом районе осталось стоять уже немало американского металлолома. В результате, тут подбито минимум 4-5 "Абрамсов" и две новейших штурмовых машины M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams. На Донецком и Угледарском участках фронта армия России владеет инициативой, ведя наступательные действия в Новомихайловке и Георгиевке. Также есть продвижение в Первомайском.

Запорожское направление

Украинская группировка пытается атаковать позиции ВС РФ в Работино, однако несмотря на полное разрушение посёлка, армия РФ всё ещё контролирует центральную и восточную части села. Российская группировка также активизировалась в районе Вербового.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском направлении сообщается о продвижении российских Вооружённых сил в населённом пункте Красное (Ивановское). Также продолжается движение вперёд в посёлке Богдановка.

Диверсанты ВСУ на границах

Накануне ВСУ пытались крупной группировкой войск перейти границу РФ в Белгородской области. Как сообщает военкор Евгений Поддубный, неонацисты решили, что перед выборами надо провести кровавую авантюру, которая сопровождалась бы поддержкой в информационном поле. В Белгородской области националисты хотели добиться вполне конкретных целей накануне голосования: дискредитацию военного и политического руководства России, формирование панических настроений и срыв подготовки к выборам.

На Грайворонское направление ВСУ перебросили боевиков спецназа "Артан" ГУР Украины. Отряд насчитывал пять танков, самоходные артиллерийские установки (САУ), РСЗО, более десяти БМП и несколько пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Враг попытался маскироваться в лесополосах, но разведчики ВС РФ своевременно обнаружили их. Группа огневого поражения выждала момент формирования боевого порядка врага и нанесла ей удар.

Сначала туда прилетел "Искандер", после него пошли дроны-камикадзе "Ланцет". Затем за дело взялись боевые лётчики, ударив по неприятелю ФАБ-500 с УМПК. И всё это "под аккомпанемент" артиллеристов, миномётчиков и российской РСЗО.

В итоге были уничтожены все танки, три САУ, одна РСЗО, несколько БМП и пикапов. Очередная затея Буданова и Сырского обошлась врагу в 70 погибших и раненых. Замысел бандеровцев был сорван. "Элитное" подразделение ГУР было полностью разбито.

Тревога Пентагона

США потребовали от главкома ВСУ Александра Сырского прекратить использовать ЗРК Patriot как передвижные комплексы ПВО до выяснения причин уничтожения этих пусковых систем российской армией в тылу. Вашингтон недоволен потерей этих систем и гибелью американских военных, которые обслуживали их.

Кадры уничтожения "Абрамса" "Отважными» у Авдеевки"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы всу авдеевка
Новости Все >
Российские туристы на двое суток застряли в ОАЭ
Автоэксперты напомнили, что нужно проверить в автомобиле после снежной зимы
Как вернуть распахнутый взгляд
Рассказываем о средних сортах голубики
Как отучить кота ходить по подоконнику
Доктор Мясников: сильная головная боль может быть из-за аневризмы
В этих фильмах герои рискнули жизнью ради развлечения
Волгоградские хирурги спасли ногу мужчине, проведя ему уникальную операцию
Autoblog: Land Rover Defender 130 Outbound просторный и универсальный внедорожник для всей семьи
Тарифы на железнодорожную перевозку контейнеров в России выросли до 30 раз
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Последние материалы
Доктор Мясников: сильная головная боль может быть из-за аневризмы
В этих фильмах герои рискнули жизнью ради развлечения
Волгоградские хирурги спасли ногу мужчине, проведя ему уникальную операцию
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс"
Autoblog: Land Rover Defender 130 Outbound просторный и универсальный внедорожник для всей семьи
Тарифы на железнодорожную перевозку контейнеров в России выросли до 30 раз
В российском регионе начали страховать на случай паводка
На кинофестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске не осталось свободных мест
Правила для упражнений с гантелями для пожилых
Autoblog: Rivian представила новый компактный электрический SUV R3 и спортивную версию R3X
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников