Сводка с фронта: уничтожен очередной Abrams, ликвидирована крупная группа ДРГ Украины

На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс"

3:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Российские бойцы продолжают выполнять задачи военной спецоперации на Украине.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under https://openverse.org/image/d079ff29-7a09-410d-8c6c-5e785c596065?q=tank%20abrams

Представляем сводку на понедельник, 11 марта.

Херсонское направление

Российские бойцы массово уничтожают катера и лодки морских пехотинцев ВСУ, которые пытаются высадиться на правобережье Днепра у Крынок. За первые два месяца этого года при попытке десантирования тут уничтожено 118 плавательных средств и более 1100 боевиков.

Донецкое направление

Продолжаются бои на Авдеевском участке в населённых пунктах Бердычи, Орловка, Тоненькое. У Авдеевки "Отважными" уничтожен ещё один американский танк Abrams. После встречи с подразделениями 21-й, 24-й и 30-й бригад ЦВО из Новосибирска, Оренбурга и Самары в этом районе осталось стоять уже немало американского металлолома. В результате, тут подбито минимум 4-5 "Абрамсов" и две новейших штурмовых машины M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams. На Донецком и Угледарском участках фронта армия России владеет инициативой, ведя наступательные действия в Новомихайловке и Георгиевке. Также есть продвижение в Первомайском.

Запорожское направление

Украинская группировка пытается атаковать позиции ВС РФ в Работино, однако несмотря на полное разрушение посёлка, армия РФ всё ещё контролирует центральную и восточную части села. Российская группировка также активизировалась в районе Вербового.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском направлении сообщается о продвижении российских Вооружённых сил в населённом пункте Красное (Ивановское). Также продолжается движение вперёд в посёлке Богдановка.

Диверсанты ВСУ на границах

Накануне ВСУ пытались крупной группировкой войск перейти границу РФ в Белгородской области. Как сообщает военкор Евгений Поддубный, неонацисты решили, что перед выборами надо провести кровавую авантюру, которая сопровождалась бы поддержкой в информационном поле. В Белгородской области националисты хотели добиться вполне конкретных целей накануне голосования: дискредитацию военного и политического руководства России, формирование панических настроений и срыв подготовки к выборам.

На Грайворонское направление ВСУ перебросили боевиков спецназа "Артан" ГУР Украины. Отряд насчитывал пять танков, самоходные артиллерийские установки (САУ), РСЗО, более десяти БМП и несколько пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Враг попытался маскироваться в лесополосах, но разведчики ВС РФ своевременно обнаружили их. Группа огневого поражения выждала момент формирования боевого порядка врага и нанесла ей удар.

Сначала туда прилетел "Искандер", после него пошли дроны-камикадзе "Ланцет". Затем за дело взялись боевые лётчики, ударив по неприятелю ФАБ-500 с УМПК. И всё это "под аккомпанемент" артиллеристов, миномётчиков и российской РСЗО.

В итоге были уничтожены все танки, три САУ, одна РСЗО, несколько БМП и пикапов. Очередная затея Буданова и Сырского обошлась врагу в 70 погибших и раненых. Замысел бандеровцев был сорван. "Элитное" подразделение ГУР было полностью разбито.

Тревога Пентагона

США потребовали от главкома ВСУ Александра Сырского прекратить использовать ЗРК Patriot как передвижные комплексы ПВО до выяснения причин уничтожения этих пусковых систем российской армией в тылу. Вашингтон недоволен потерей этих систем и гибелью американских военных, которые обслуживали их.

Кадры уничтожения "Абрамса" "Отважными» у Авдеевки"