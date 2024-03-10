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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ начали "щёлкать" технику НАТО в тылу, очередной котёл для ВСУ

Посёлок Тоненькое освобождён армией РФ, ВСУ признали потерю ЗРК Patriot

3:47
Политика

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Посёлок Тоненькое освобождён армией РФ, ВСУ признали потерю ЗРК Patriot
Фото: Всероссийское казачье общество

Представляем военную сводку на воскресенье, 10 марта.

Запорожское направление

На этом фронте за сутки линия фронта не изменилась. Российская группировка ведёт тяжёлые встречные бои у посёлков Работино и Вербовое. В тыловых районах украинская власть начала возводить рубежи обороны.

Херсонское направление

Спустя пять месяцев операции в Крынках свои задачи по формированию полноценного плацдарма, чтобы проводить дальнейшее наступление к Крыму, армия Украины не выполнила. Да и посёлок полностью взять не сумели. В этом большая заслуга российской армии. Именно тут она выполняет военные задачи вопреки многим обстоятельствам.

Фланги Авдеевки

На этом направлении в Бердычах на окраинах продолжаются бои. В посёлке Орловка российская армия наступает с южной стороны водоёма. Село Тоненькое почти полностью разрушено, укрываться на данный момент там трудно, придётся его проходить рывком. Вчера приходили сообщения, что населённый пункт освобождён, российская армия заняла его полностью. Сегодня ждём подтверждения информации. В западной части посёлка националисты попали в окружение.

Главком ВСУ Александр Сырский отправляет сюда всё новые и новые резервы. Судя по числу некрологов, основная часть которых идет из посёлка Бердычи, потери у бандеровцев немалые.

Донецкое направление

Тут в одном из боёв российская группировка проделала километровый проход в нескольких минных полях, а затем натиском взяла ряд важнейших опорников боевиков. Российские операторы беспилотников выслеживают неонацистов в укрытиях Новомихайловки.

Зарубежные аналитики прогнозируют, что после сдачи Авдеевки и Марьинки незавидное положение украинской армии ожидается и в городе Красногоровка. Сейчас ВС РФ вклинились в оборону неприятеля с южной части, стоят с востока и продолжают штурмовые действия на севере, со стороны н. п. Невельский. ВКС России интенсивно бьют по укрепрайонам армии Украины, созданным на советских промышленных предприятиях. Вырисовывается тенденция к окружению Красногоровки.

Артёмовское направление

На флангах Артёмовска армия России штурмует Красное (Ивановское). Более половины населённого пункта находится под контролем ВС РФ. Продолжаются бои и в Богдановке — северные окраины под контролем русских, южная — за националистами, центр посёлка — серая зона. ВКС РФ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре киевского режима в Часов Яре.

Тылы Украины

Боевая авиация России нанесла очередные удары по военным объектам националистов. Один из мощнейших ударов пришёлся по предприятию в городе Кривой Рог. После прилёта был очень сильный пожар, по всей вероятности, были атакованы склады с боеприпасами или с топливом.

Также накануне международные эксперты подтвердили уничтожение систем противоракетной обороны США. Колонна из пусковых установок комплекса Patriot и машин сопровождения была поражена у автотрассы в 13-ти километрах к западу от Покровска. Само место удара находится приблизительно в 50-ти километрах от линии фронта.

К вечеру это были вынуждены подтвердить и украинские аналитики. По их словам, для борьбы с ВКС России, которая сбрасывает КАБы, данные комплексы вынуждены перемещаться к линии фронта, где они моментально попадают в зону поражения российской армии.

Уничтожение ЗРК Patriot рядом с Покровском (ДНР)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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