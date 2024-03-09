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Любовь Степушова
Казахстан опять предупредили в РФ о непозволительности продавать оружие Украине. Астана доигралась в многовекторность

Казахстан скоро окажется перед судьбоносным выбором

5:46
Мир » Бывший СССР

Астана опять пытается продать оружие Украине. Выбор у неё небольшой — или санкции Запада с заморозкой активов, или санкции РФ с заморозкой жизненно важного импорта.

Казахстан скоро окажется перед судьбоносным выбором
Фото: phonoteka

Новый сигнал из РФ о поставках оружия ВСУ Казахстаном

На этой неделе появилась информация, что "Укрспецэкспорт" ведёт переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ.

"Ниточки тянутся" к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С.", рассказал РИА "Новости" анонимный источник. Речь идёт о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Источник предположил, что указанные предприятия — фирмы прокладки, которые созданы с ведома руководства Казахстана, чтобы играть в политику многовекторности "для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией".

Минобороны Казахстана заявило, что это инсинуация, распространяемая в соцсетях.

Представители фирмы NavyCo заявили изданию Orda, что это "наглая клевета":

"В этой статье (РИА "Новости") даже название нашей фирмы неправильно написали, это просто какой-то липовый вброс. Мы таких поставок не планировали, мы их не осуществляем и не будем осуществлять".

Астана наказывает нерадивых чиновников

Тем не менее, это не первый сигнал подобного рода. Например, в августе 2022 года в Telegram-канале "Беригини" сообщалось с демонстрацией документов, что Великобритания через иорданскую фирму Blue Water Supplies закупает у Казахстана оружие на в $46 млн для дальнейшей его переправки киевскому режиму. После опровержения со стороны Астаны с 27 августа 2022 года республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Но 24 марта 2023 года в Telegram-канале "Сварщики" появилась новость, что Казахское государственное предприятие "Казспецэкспорт" прорабатывает возможность проведения закрытого тендера по продаже военного имущества для его "утилизации". В списке были указаны 446 позиций, включая 27 танков Т-62 и 33 единицы Т-64, 89 единиц БРДМ-2, 37 БТР-60 и 131 гаубицу М-30 122 мм. В закрытом тендере захотели принять участие сербская и чешские фирмы.

Осенью 2023 года все обсуждали подозрительный тендер на продажу по низким ценам списанной авиационной техники — аж 117 военных самолётов советского производства. Сразу же пошли слухи, что их приготовили для переправки на Украину, опять же, через третьи страны. Имущество на торги выставило то же самое предприятие "Казспецэкспорт".

После этого руководство предприятие было последовательно уволено с задержанием. Сначала — директор Арман Рамазанов, а затем и. о. директора Аршат Аяганов "по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники".

Telegram-канал Сегодня. kz подозревает, что военные Казахстана действуют в обход Астаны, так как "у казахстанских чиновников нет ничего святого, кроме денег". Авторы уверены, что продажи боеприпасов на Украину могут идти прямо со складов казахстанской армии, "скажем, через Азербайджан по Каспию, который открыто помогает Незалежной".

Опубликованный материал в РИА "Новости" авторы считают "сигналом от официальных кругов России, что они всё видят и обо всем знают".

Почему вопрос не решился по закрытым каналам?

Задача таких скандалов — предотвратить возможность подобных закупок, пишет автор популярного в РФ Telegram-канала "Мейстер".

Киев, конечно, "не прочь купить что угодно где угодно, да и те, кто ему продадут что угодно, тоже найдутся, и в Казахстане в том числе", указывает он. То есть "Мейстер" также считает, что Астана здесь ни при чём.

"Казахские спецслужбы и полиция свою поляну в данном случае контролируют хорошо, и при таких сигналах наводят порядок", — полагает автор.

Однако, если Астана, действительно, ни при чём, то такие проблемы решаются быстро по закрытым каналам. Здесь, очевидно, что они не работают, поэтому была огласка. Дело в том, что руководство Казахстана всё шире "садится на шпагат", балансируя между РФ и Западом, который везде, где можно, сейчас "пылесосит" оружие для ВСУ.

Руководство Казахстана стоит перед судьбоносным выбором

И у российских и у западных транснациональных компаний в Казахстане сильные позиции. Достаточно сказать, что экспорт казахстанской нефти идёт через РФ, а Запад контролирует её добычу и, по соглашению о разделе продукции, забирает 70% выручки.

Но подыгрывать обеим сторонам глобального конфликта, чтобы "не разозлить" ни одну из них, скоро станет совсем невозможным делом. Деньги свои казахстанская элита хранит на Западе, но РФ поставляет в Казахстан около 70-90% объемов продовольствия, некоторых видов топлива и электроэнергии.

Можно поменять праздники, часовые пояса, министров и названия городов, а вот географию поменять нельзя. 15 лет назад США подожгли Грузию, потом Украину, сейчас пытаются поджечь Армению, потом придёт очередь Казахстана.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы казахстан
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