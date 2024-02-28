Банк "Фридом Финанс" больше не проводит операции с российскими картами "Мир". Клиентов просят воспользоваться альтернативными способами

Стало известно, что казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с российскими картами "Мир". В пресс-службе банка данную информацию подтвердили. Там рассказали, что запрещены денежные переводы с карт и на карты системы "Мир".
"Банк рассматривает вопрос по минимизации рисков применения вторичных санкций иностранных юрисдикций. В связи с этим операции с переводами на карты "Мир" не работают. Банк рекомендует воспользоваться другим способом — например, воспользоваться переводами из Цифра Банка или по мобильному номеру", — говорится в сообщении от банка "Фридом Финанс".
Напомним, что ранее казахстанский банк повысил комиссионный сбор за переводы по системе SWIFT в рублях. Комиссионый сбор банка подрос сразу на 0,35 процента.
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