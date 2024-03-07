Казахстан опровергает информацию о переговорах с "Укрспецэкспортом" по вооружениям

Министерство обороны опубликовало заявление, в котором опровергает появившиеся сведения о переговорах ряда оружейных корпораций с "Укрспецэкспортом" по поставкам ряда товаров военного назначения.
В министерстве обороны республики Казахстан подчёркивают, что с 2022 года Казахстан ввёл строгий запрет на экспорт вооружения в третьи страны. Также в министерстве обороны отметили, что дезинформация касательно переговоров с украинскими оружейниками нацелена на дискредитацию республики и подрыв её доверительных отношений с Россией.
Однако сами казахстанские руководители неоднократно заявляли, что, во-первых, не признают новых границ РФ, во-вторых, не способствуют обходу санкций Запада против РФ, и, наконец, в Казахстане ведётся уголовное преследование лиц, участвовавших в СВО. Таким образом, видимо казахстанские власти пытаются "замести следы" после очень несвоевременной информационной утечки о готовности поставок комплектующих к украинским самолётам. В противном случае они опасаются жёсткой реакции России, к давлению которой страна не готова.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.