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Дмитрий Плотников
Халява закончилась. Украинских беженцев начали выдавливать из Европы

Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза

4:21
Мир » Европа

Зрада пришла, как говорится, откуда не ждали. Нидерланды начали процесс изгнания украинских беженцев.

Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза
Фото: https: //natemat.pl/466541,byly-czlowiek-macierewicza-stoi-za-prorosyjska-kampania

Там уже вступил в силу закон о лишении их социальных пособий и жилья. Уведомление о том, что им нужно покинуть страну, получили и так называемые бонусные украинцы.

Пора на выход

Пока не идёт речь о гражданах Украины, речь идёт о обладателей третьих паспортов граждан других стран, которые которые были на территории Украины на начало специальной военной операции. По закону они тоже имели право получить убежище, получать социальные выплаты, как для беженцев, и теперь Амстердам вежливо их попросил покинуть страну.

Эксперты уже заявили, что так отрабатывается механизм будущего принуждения выселения украинских беженцев из Европы. Это такого рода тренировка.

Кстати, в некогда благополучной Германии тоже не все так просто для украинских беженцев. Там у них начались проблемы с въездом в страны Евросоюза. Немецкие власти заменили гражданам страны и беженцам пластиковые карточки документов, которые "почему-то" больше не действуют для украинцев при выезде в страны ЕС.

И вот всё больше и больше вопросов у украинцев в связи с пребыванием в Европе.

США идут в отказ

Но тут, признаюсь, ничего удивительного нет. Нагрузка на социальные сферы еврозоны неумолимо растёт. У Европы и так выворачивают карманы на помощь Незалежной, так тут ещё и непомерные аппетиты понаехавших украинцев. А сегодня только Европа помогает Украине, поскольку пакет помощи в США завис, а когда "отвиснет" — непонятно.

На носу март, а Демократическая партия во главе с Джо Байденом ещё с прошлого года увещевает Киев, что вот-вот они договорятся по поводу спонсировании киевского режима. Однако до сих пор воз и ныне там. Да и неизвестно, когда это будет, сколько это будет и на каких условиях.

Выходит, что Украину сегодня тащит только Европа. Напомним, в последнем решении ЕС выделил Киеву 50 млрд евро, правда расписаны они на несколько лет, но тем не менее. И содержание всех этих беженцев выходит в солидную сумму.

Плюс это связано, наверное, с провалом мобилизации на Украине. ВСУ остро не хватает людей, а напрямую нарушить собственные законы и высылать беженцев с Украины принудительно Европа не может. Тогда сразу возникнут вопросы, почему высылаются только украинцы, ну и самое главное, на Украине поймут, что вся розовая мечта о демократической Европе рухнула в один миг. А самое главное, уехать и украинцу можно куда-нибудь в страны третьего мира, только вот пособия такие как в Германии тебе платить никто не будет.

Поэтому и принимаются различные меры, которые призваны выдавливать украинцев из Европы, в том числе, домой. Хотя я очень сомневаюсь, что граждане Украины, убежавшие из неё, горят желанием попасть обратно и отправиться на фронт.

Дружба дружбой, а табачок...

Вот и получается, что "милые" европейцы всеми силами выдавливают своих украинских "друзей", туда, где их ждут сотрудники ТЦК, которые за это время уже научились насильно паковать людей и доставлять их в регулярные части, где они "благополучно" попадают в местные штурмы.

Вот так Европа рушит все голубые мечты украинцев о том, что их в Европе ждут с распростёртыми объятиями, что они там обязательно найдут работу, а если работу и не найдут, то прекрасно могут существовать на пособия, абсолютно ничего не делая. Оказалось, что никто их особо не ждёт, плюс Европа лишилась дешёвых энергоносителей, производство везде сокращается, поэтому своим собственным гражданам работать уже особо негде, не говоря уж о приехавших украинцах.

А как всё хорошо начиналось. Вспоминаю постоянные демонстрации и флешмобы украинских беженцев на площадях, их измазанные красной краской трусы, их постоянные пикеты против "русской агрессии". А сейчас не видно никого и ничего. Если раньше на эти флэшмобы выходили чуть ли не каждый день, то сегодня в странах Европы даже стали снимать украинские флаги со всех зданий.

Выдавливают, кстати, не только беженцев с Украины. Выдавливать начали уже и украинский товар. Вот так и заканчивается розовая мечта о друзьях европейцах…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы европа беженцы украина джо байден
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