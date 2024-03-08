Хуже перемирия без победителя или проигравшего — бесконечная война с большим количеством жертв.
Сегодня Украина что-то вроде современного Вердена, где в битве в 1916 году в мясорубке Франция и Германии потеряли около 700 тысяч убитых и раненых. 9 месяцев оборона Франции держала натиск немцев, а затем армии оказались в том же положении, что и в начале сражения.
И вот украинский конфликт сейчас аналогичным образом зашёл в тупик, убеждено издание American Greatness.
Украина не в состоянии забрать обратно Крым и Донбасс, и даже теряет всё новые и новые территории. Возможно, 10 млн украинцев покинули страну. Из-за массового исхода беженцев численность населения страны катастрофически упало. А между тем, население России сейчас в 7 раз больше, валовой национальный продукт в 10 раз больше, а площадь более чем в 30 раз превышает площадь нынешней Украины.
Тем не менее, даже если НАТО и Соединённые Штаты смогут продолжать вооружать Украину, маловероятно, что она когда-либо сможет вернуть территории. По мере роста человеческих потерь и продолжения тупиковой ситуации разговоры о мирных соглашениях возникают ежемесячно. Для Украины и её союзников растёт осознание того, что Киев проигрывает.
А каковы могли бы быть очертания соглашений о перемирии, которые всё чаще всплывают в СМИ?
Итак, американские аналитики предполагают, что Донбасс и Крым остаётся в составе РФ. Украина не станет членом НАТО, но будет вооружена, чтобы сдерживать или уничтожать вероятных будущих агрессоров.
К концу 2024 года нынешний статус-кво вполне может привести к большому числу погибших и раненых. Европа по-прежнему будет вести агрессивные переговоры. Но всё чаще будет сворачивать помощь и спокойно считать Украину "с глаз долой, из сердца вон".
Формирующийся альянс Китая, Ирана и России укрепится. Сторонние "оппортунисты", такие как Турция, Вьетнам, страны Ближнего Востока и Южного полушария, будут всё больше втягиваться в орбиту БРИКС.
Однако Украина призывает к поставкам ей смертоносного западного оружия, даже несмотря на то, что его почти не осталось. поэтому у Киева возрастут требования к эскалационным атакам на российские базы и склады снабжения внутри РФ и против Черноморского флота.
В ответ Россия усилит угрозы и зашедшая в тупик война способна превратиться в нечто страшное, пишут аналитики.
Уже ведутся безумные разговоры о вводе наземных войск НАТО в войну, в то время как Россия угрожает ответкой. Но перемирие без явного исхода, — это бесконечная война с огромным количеством жертв.
Теперь остаётся единственно верный вопрос: кому же это выгодно? Ответ на поверхности: транснациональным компаниям Запада и военным концернам США. А население Украины их всегда волновало менее всего...
Битва при Вердене (1916 год). Дата: 21 февраля — 18 декабря 1916 года
Место: Верден, Франция.
Стороны:
Командующие:
Силы:
Потери:
Битва при Вердене — одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества. Она длилась более 9 месяцев и унесла жизни около 700 000 человек.
Причины:
Ход битвы:
21 февраля 1916 года Германия начала массированное наступление на Верден. Французы оказывали упорное сопротивление и наступление немцев захлебнулось. Бои носили позиционный характер, с использованием артиллерии, пулемётов и химического оружия.
В июне 1916 года немцы предприняли ещё одно наступление, но оно также было остановлено. 24 октября 1916 года французы перешли в контрнаступление. К 18 декабря 1916 года немцы были отброшены на исходные позиции.
Итог:
Битва при Вердене не принесла решительной победы ни одной из сторон. Однако она стала символом стойкости и героизма французских войск, но показала, что война на истощение не может привести к победе.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.