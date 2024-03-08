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Дмитрий Плотников
Современный Верден? Катастрофические потери Украины приведут к распаду страны

Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией

5:02
Политика

Хуже перемирия без победителя или проигравшего — бесконечная война с большим количеством жертв.

Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Новый Верден?

Сегодня Украина что-то вроде современного Вердена, где в битве в 1916 году в мясорубке Франция и Германии потеряли около 700 тысяч убитых и раненых. 9 месяцев оборона Франции держала натиск немцев, а затем армии оказались в том же положении, что и в начале сражения.

И вот украинский конфликт сейчас аналогичным образом зашёл в тупик, убеждено издание American Greatness.

Украина не в состоянии забрать обратно Крым и Донбасс, и даже теряет всё новые и новые территории. Возможно, 10 млн украинцев покинули страну. Из-за массового исхода беженцев численность населения страны катастрофически упало. А между тем, население России сейчас в 7 раз больше, валовой национальный продукт в 10 раз больше, а площадь более чем в 30 раз превышает площадь нынешней Украины.

Мирные переговоры?

Тем не менее, даже если НАТО и Соединённые Штаты смогут продолжать вооружать Украину, маловероятно, что она когда-либо сможет вернуть территории. По мере роста человеческих потерь и продолжения тупиковой ситуации разговоры о мирных соглашениях возникают ежемесячно. Для Украины и её союзников растёт осознание того, что Киев проигрывает.

А каковы могли бы быть очертания соглашений о перемирии, которые всё чаще всплывают в СМИ?

Итак, американские аналитики предполагают, что Донбасс и Крым остаётся в составе РФ. Украина не станет членом НАТО, но будет вооружена, чтобы сдерживать или уничтожать вероятных будущих агрессоров.

А что, если сделки не будет?

К концу 2024 года нынешний статус-кво вполне может привести к большому числу погибших и раненых. Европа по-прежнему будет вести агрессивные переговоры. Но всё чаще будет сворачивать помощь и спокойно считать Украину "с глаз долой, из сердца вон".

Формирующийся альянс Китая, Ирана и России укрепится. Сторонние "оппортунисты", такие как Турция, Вьетнам, страны Ближнего Востока и Южного полушария, будут всё больше втягиваться в орбиту БРИКС.

Однако Украина призывает к поставкам ей смертоносного западного оружия, даже несмотря на то, что его почти не осталось. поэтому у Киева возрастут требования к эскалационным атакам на российские базы и склады снабжения внутри РФ и против Черноморского флота.

В ответ Россия усилит угрозы и зашедшая в тупик война способна превратиться в нечто страшное, пишут аналитики.

Уже ведутся безумные разговоры о вводе наземных войск НАТО в войну, в то время как Россия угрожает ответкой. Но перемирие без явного исхода, — это бесконечная война с огромным количеством жертв.

Теперь остаётся единственно верный вопрос: кому же это выгодно? Ответ на поверхности: транснациональным компаниям Запада и военным концернам США. А население Украины их всегда волновало менее всего...

Справка

Битва при Вердене (1916 год). Дата: 21 февраля — 18 декабря 1916 года

Место: Верден, Франция.

Стороны:

  • Германия: Германская империя,
  • Франция: Французская Республика.

Командующие:

  • Германия: Эрих фон Фалькенхайн, кронпринц Вильгельм,
  • Франция: Филипп Петен, Робер Нивель.

Силы:

  • Германия: 330 000 человек (в начале),
  • Франция: 500 000 человек (в начале).

Потери:

  • Германия: 337 000 человек (убитыми, ранеными, пропавшими без вести),
  • Франция: 370 000 человек (убитыми, ранеными, пропавшими без вести).

Битва при Вердене — одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества. Она длилась более 9 месяцев и унесла жизни около 700 000 человек.

Причины:

  • Германия хотела вывести Францию из войны, нанеся ей сокрушительное поражение.
  • Верден был важным стратегическим пунктом, который французы не могли себе позволить потерять.

Ход битвы:

21 февраля 1916 года Германия начала массированное наступление на Верден. Французы оказывали упорное сопротивление и наступление немцев захлебнулось. Бои носили позиционный характер, с использованием артиллерии, пулемётов и химического оружия.

В июне 1916 года немцы предприняли ещё одно наступление, но оно также было остановлено. 24 октября 1916 года французы перешли в контрнаступление. К 18 декабря 1916 года немцы были отброшены на исходные позиции.

Итог:

Битва при Вердене не принесла решительной победы ни одной из сторон. Однако она стала символом стойкости и героизма французских войск, но показала, что война на истощение не может привести к победе.

Битва при Вердене 1916 | Первая Мировая война
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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