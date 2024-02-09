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Олег Володин
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным

Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"

5:59
Мир

Долгожданное полное интервью Такера Карлсона было выложено и уже собирает около сотни миллионов просмотров — эксперты считают, что его "вживую" посмотрит от 500 млн до 1 млрд человек.

Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"
Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Российский президент Владимир Путин провел исторический экскурс о причинах возникновения и месте Украины в мире, объяснил причины СВО, развала СССР, рассказал об отношениях с Джо Байденом, Владимиром Зеленским и т. д.

Тысячи и тысячи лайков уже собирают комментарии американцев вроде:

  • "Путин потратил более 28 минут, перебирая 1000-летнюю историю Восточной Европы без единой заметки у себя в руках, Байден понятия не имеет, что он ел на обед. Это вызывает ужас".
  • "Если бы Байдену просто включили текст Путина на суфлере, интервью бы только записывалось, а потом привело к Третьей мировой между всеми государствами мира".

"Общее впечатление от реакции американцев — они в экстазе. Миллионные аккаунты пишут хвалебные посты" — расстраиваются украинцы.

Что интересно — во время интервью ведущие западные медиа его… не заметили, обсуждая замену главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского.

Правда, они не рассказывали, что солдаты ВСУ зовут Сырского "генерал Мясник" и "командующий 200 (обозначение убитых), а также что он — выходец из РФ, с советско-российским военным образованием, чья мать и родня (в России) лайкают посты в поддержку Путина и СВО.

Американские журналисты, в частности, заявили, что значимость интервью переоценена, но подчеркнули — позицию России теперь узнают миллионы, а российский президент продемонстрировал "тактическую уверенность в своих силах", пока его противники переживают "опасный момент".

Это мнение редакции The New York Times. заявившей, что президент России призвал США к переговорам по Украине и "более прямолинейно, чем обычно" рассказал, как закончится конфликт — сделкой с Западом. Также по итогам интервью было отмечено, что Украина сейчас испытывает трудности на поле боя, дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась, а дружественные Кремлю политики "усиливаются по обе стороны Атлантики".

"Интервью… прошло именно так, как все ожидали: это было не столько интервью, сколько демонстрация Путиным той лёгкости, с которой он мог полностью одолеть одного из самых видных деятелей СМИ США", — пишет Rolling Stone.

Британская Guardian спела о своём — дескать, интервью стало "новым уровнем позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США, называл президента Украины Владимира Зеленского"украинским сутенером" и "крысоподобным".

Как заявил американский журналист и музыкант Джоуи Маннарино, тот факт, что "Такер дал это интервью и дал нам возможность услышать точку зрения Путина" очень позитивен.

С мнением простых американцев категорически не согласились в ВВС, поскольку, с их точки зрения, Путин много говорил о начале "вторжения", повторяя ложные утверждения о том, что Россия не нападала на Украину. Москва, по словам Путина, просто реагировала на угрозы своей национальной безопасности.

Отдельно Карлсону были предъявлены претензии, почему он не спросил о самом важном (для кого?) - выдуманных военных преступлениях в Буче, вывозе украинских детей из-под обстрелов в Россию (где они первым делом отдохнули в "Артеке"), ордере на арест от МУС, сидящем "блогере-экстремисте и иноагенте с уточкой", и т. д.

Поэтому Spiegel традиционно негодует "Карлсон почти не задавал [Владимиру Путину] сложных вопросов". "Это серебряная пуля, улетевшая за океан в сердце старого миропорядка цивилизации", - проговаривается CBS US News, признавая вампирскую сущность этого миропорядка.

А зачем, если Путин эти вопросы предвосхитил и ответил первым?

Со своей стороны Business Insider сокрушается по поводу того, что пока Такер Карлсон раскручивал свое интервью с президентом России Владимиром Путиным, поддержка Украины в США достигла нового минимума.

Что называется, "полыхнуло" у MIRROR — издание заявило, что "все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада".

"Это одно из "интервью года", пока публичное возмущение нарастает, один победитель уже определился — это сам телеведущий и возможный вице-президент США, который съездил в Москву", — пишет Compact.

"Неотредактированное выступление дало Путину редкую платформу для описания мира с точки зрения Кремля, и он использовал её на полную катушку" — грустит The Washington Times, а Dealdine и вовсе ругается на "полезного для Путина идиота Карлсона".

В The Wall Street Journal расстроены, что интервью Карлсона "предоставило Путину возможность напрямую поговорить с американцами в прайм-тайм в тот самый день, когда в американском сенате начались переговоры по дополнительной помощи Украине".

"Путин выступил с сенсационным для Запада заявлением, что мирное соглашение по Украине когда-то было почти достигнуто, обвинив США и их союзников в желании продолжать конфликт как можно дольше" — увидело-таки важное Daily Mail.

При этом главное СМИ Исламиды — Al Jazeera взвешено сообщило, что "во время двухчасового интервью Путин подробно рассказывал об истории Восточной Европы и России". Журналисты добавили, что Путин не скрывал — его правительство находится в контакте с Соединёнными Штатами, и мирное разрешение войны будет возможно только в том случае, если Вашингтон остановит поставки оружия на Украину.

Эксперты отмечают, что многие американские СМИ при этом не оценили исторический экскурс, который Путин провел для Карлсона, назвав его обманчивым (как CNN) — потому что оно различается с созданной Западом картиной мира (где Гитлера, например, победили США — а СССР "только помогал"…

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы джо байден владимир путин валерий залужный владимир зеленский
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