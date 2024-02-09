От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным

Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"

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Долгожданное полное интервью Такера Карлсона было выложено и уже собирает около сотни миллионов просмотров — эксперты считают, что его "вживую" посмотрит от 500 млн до 1 млрд человек.

Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Российский президент Владимир Путин провел исторический экскурс о причинах возникновения и месте Украины в мире, объяснил причины СВО, развала СССР, рассказал об отношениях с Джо Байденом, Владимиром Зеленским и т. д.

Тысячи и тысячи лайков уже собирают комментарии американцев вроде:

"Путин потратил более 28 минут, перебирая 1000-летнюю историю Восточной Европы без единой заметки у себя в руках, Байден понятия не имеет, что он ел на обед. Это вызывает ужас".

"Если бы Байдену просто включили текст Путина на суфлере, интервью бы только записывалось, а потом привело к Третьей мировой между всеми государствами мира".

"Общее впечатление от реакции американцев — они в экстазе. Миллионные аккаунты пишут хвалебные посты" — расстраиваются украинцы.

Что интересно — во время интервью ведущие западные медиа его… не заметили, обсуждая замену главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского.

Правда, они не рассказывали, что солдаты ВСУ зовут Сырского "генерал Мясник" и "командующий 200 (обозначение убитых), а также что он — выходец из РФ, с советско-российским военным образованием, чья мать и родня (в России) лайкают посты в поддержку Путина и СВО.

Американские журналисты, в частности, заявили, что значимость интервью переоценена, но подчеркнули — позицию России теперь узнают миллионы, а российский президент продемонстрировал "тактическую уверенность в своих силах", пока его противники переживают "опасный момент".

Это мнение редакции The New York Times. заявившей, что президент России призвал США к переговорам по Украине и "более прямолинейно, чем обычно" рассказал, как закончится конфликт — сделкой с Западом. Также по итогам интервью было отмечено, что Украина сейчас испытывает трудности на поле боя, дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась, а дружественные Кремлю политики "усиливаются по обе стороны Атлантики".

"Интервью… прошло именно так, как все ожидали: это было не столько интервью, сколько демонстрация Путиным той лёгкости, с которой он мог полностью одолеть одного из самых видных деятелей СМИ США", — пишет Rolling Stone.

Британская Guardian спела о своём — дескать, интервью стало "новым уровнем позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США, называл президента Украины Владимира Зеленского"украинским сутенером" и "крысоподобным".

Как заявил американский журналист и музыкант Джоуи Маннарино, тот факт, что "Такер дал это интервью и дал нам возможность услышать точку зрения Путина" очень позитивен.

С мнением простых американцев категорически не согласились в ВВС, поскольку, с их точки зрения, Путин много говорил о начале "вторжения", повторяя ложные утверждения о том, что Россия не нападала на Украину. Москва, по словам Путина, просто реагировала на угрозы своей национальной безопасности.

Отдельно Карлсону были предъявлены претензии, почему он не спросил о самом важном (для кого?) - выдуманных военных преступлениях в Буче, вывозе украинских детей из-под обстрелов в Россию (где они первым делом отдохнули в "Артеке"), ордере на арест от МУС, сидящем "блогере-экстремисте и иноагенте с уточкой", и т. д.

Поэтому Spiegel традиционно негодует "Карлсон почти не задавал [Владимиру Путину] сложных вопросов". "Это серебряная пуля, улетевшая за океан в сердце старого миропорядка цивилизации", - проговаривается CBS US News, признавая вампирскую сущность этого миропорядка.

А зачем, если Путин эти вопросы предвосхитил и ответил первым?

Со своей стороны Business Insider сокрушается по поводу того, что пока Такер Карлсон раскручивал свое интервью с президентом России Владимиром Путиным, поддержка Украины в США достигла нового минимума.

Что называется, "полыхнуло" у MIRROR — издание заявило, что "все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада".

"Это одно из "интервью года", пока публичное возмущение нарастает, один победитель уже определился — это сам телеведущий и возможный вице-президент США, который съездил в Москву", — пишет Compact.

"Неотредактированное выступление дало Путину редкую платформу для описания мира с точки зрения Кремля, и он использовал её на полную катушку" — грустит The Washington Times, а Dealdine и вовсе ругается на "полезного для Путина идиота Карлсона".

В The Wall Street Journal расстроены, что интервью Карлсона "предоставило Путину возможность напрямую поговорить с американцами в прайм-тайм в тот самый день, когда в американском сенате начались переговоры по дополнительной помощи Украине".

"Путин выступил с сенсационным для Запада заявлением, что мирное соглашение по Украине когда-то было почти достигнуто, обвинив США и их союзников в желании продолжать конфликт как можно дольше" — увидело-таки важное Daily Mail.

При этом главное СМИ Исламиды — Al Jazeera взвешено сообщило, что "во время двухчасового интервью Путин подробно рассказывал об истории Восточной Европы и России". Журналисты добавили, что Путин не скрывал — его правительство находится в контакте с Соединёнными Штатами, и мирное разрешение войны будет возможно только в том случае, если Вашингтон остановит поставки оружия на Украину.