Белград возмущён: США вооружают Косово

Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины"

7:50 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Посол США в Сербии Кристофер Хилл в ходе недавней встречи с президентом Александром Вучичем сообщил весьма тревожную для Белграда новость: Вашингтон намерен поставить Приштине переносные противотанковые ракеты "Джавелин", что якобы имеется в виду реализовать "по настоятельным просьбам" косовских властей.

Фото: fishki.net

Стоимость сделки оценивается в 75 млн долларов, вопрос в том, кто будет платить? Сумма для бедного и отсталого Косово огромная. Понятно, что у Вучича эта информация вызвала глубокое разочарование и озабоченность. Тем не менее, это реальность, пусть и горькая, с которой сербскому руководству придётся жить и иметь дело.

Естественно, что американский посол густо приправил своё не очень ароматное "блюдо" традиционными заокеанскими специями. Мол, укрепление военного потенциала Косово соответствует интересам консолидации национальной безопасности США, которая, в свою очередь, напрямую зависит от стабильности и защищенности европейских партнёров Вашингтона.

Однако Вучич не тот человек, которому можно так просто повесить лапшу на уши. Шаги Америки в отношении Приштины сербский президент в заявлении для СМИ истолковал однозначно:

"Происходит разрушение международного порядка за счёт дальнейшего вооружения т. н. Сил безопасности Косово".

При этом он добавил, что проблема не в том, что запрос о поставках оружия Приштине направлен в Конгресс США, а в том, что этот процесс идёт практически ежедневно со стороны других стран НАТО, в первую очередь, Турции, Хорватии и ещё от многих государств. Как считает Александр Вучич, целью этих действий является не только уничтожить Резолюцию СБ ООН 1244, но и удалить из КиМ всякое присутствие Сербии, а также избавиться от сербского народа. Подобные идеи и призывы нередко звучат из уст отдельных должностных лиц Косово, добавил президент.

Для американских "ушей" в лице посла Хилла Александр Вучич сказал вежливо и доходчиво:

"Для нас крайне важно, чтобы мир в регионе не был нарушен и чтобы Сербия продолжала вести себя ответственно и вносила вклад в стабильность на Балканах".

Не секрет, в последние годы Приштина активно наращивает свой оборонный потенциал, хотя это и противоречит Резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года о поствоенном устройстве КиМ. Особо усердствует нынешний "премьер" Альбин Курти, который не жалеет денег государства на создание прототипа косовской армии — т. н. Сил безопасности. За время его нахождения во главе правительства военные расходы возросли в два с лишним раза, естественно, в ущерб многим "дырам" в экономике и социальной сфере.

Президент Александр Вучич, находящийся под глубоким впечатлением от намерений Вашингтона о военных поставках в Косово, заявил, что на данный момент

"у них (у Приштины) есть так называемые Силы безопасности Косово (СБК), которые не должны существовать в соответствии с международно-правовыми нормами и Резолюцией 1244".

Власти квазигосударства стремятся к 2027 году иметь 5,5 тысяч профессиональных солдат в СБК и еще 20 тысяч в активном резерве. В последнее время из правительства звучат идеи о введении обязательной воинской службы. "Для нас нет никаких сюрпризов", — подчёркивает Вучич. В Белграде хорошо информированы, что милитаризацией края заправляют США. Американцы и НАТО делают это очень серьезно и последовательно, задействуют опытных инструкторов.

"Наша задача — понять, что происходит вокруг нас, сохранить мир и укрепить нашу армию", — признает президент Сербии.

Как утверждают в Приштине, в ближайшие год-два СБК должны быть оснащены 350 единицами бронетехники (сейчас имеется более 200 машин), вертолетами, противотанковыми управляемыми ракетами, самоходными минометами, гаубицами, беспилотными летательными аппаратами или дронами-камикадзе. США, Турция и Германия наладили с Косово интенсивные контакты по ВТС. Из Германии в основном идут пожертвования на закупку внедорожных и небоевых автомобилей, а также стрелкового вооружения. Из США было поставлено большое количество вездеходов — "Хаммер”, боевые машины "Гардиан”, бронетехника, разведывательные беспилотники РК20. Сейчас уже объявлена поставка противотанковых средств "Джавелин", пока обсуждается закупка Приштиной противотанковых мин.

В оснащении Косово оружием и боевой техникой явно доминирует Турция. Анкара тратит на эти цели десятки миллионов долларов. Только в 2022 году Приштина получила крупную партию оружия из Турции на 30 млн долларов. В настоящее время в Косово поставляются БМП "Кобра", мобильные минометы, знаменитые беспилотные летательные аппараты "Байрактар ТБ 2", противотанковые системы, стрелковое автоматическое оружие и другие виды снаряжения. Анкара помимо этого занимается снабжением Косово элементами ПВО, артиллерийского и ракетного вооружения, гусеничной бронетехникой.

Хорватия также участвует в оснащении СБК, в основном, это была различная экипировка, поставка штурмовых винтовок.

Американцы занимаются подготовкой и тренировкой снайперов (они уже отличились убийствами сербов в ходе инцидента на севере Косово в сентябре 2023 года), обучением других военных специалистов по стандартам НАТО.

Из всего этого Белград и лично Александр Вучич делают логичный вывод:

"Они (США и другие натовцы) продолжают создавать эту армию (в Косово). Можем ли мы изменить это сейчас, достаточно ли мы сильны, как Америка, Турция, Германия? Нет. Но мы можем указать всему миру, как на камешек в обуви, что они увязли в истине, о которой мы говорим, а именно в том, что они жестоко нарушают международно-правовые нормы".

Единственным возможным и естественным ответом Сербии на этот вызов может быть только укрепление своего оборонного потенциала, чем президент Вучич активно занимается в последние 10 лет.

Президент Сербии недавно подчеркнул, что страна в военном плане стала в разы сильнее по сравнению с началом 2000-х годов. Заметно выросла численность вооружённых сил, техническое оснащение армии: танки, истребители, ЗРК, системы ПВО (из Китая). ВС Сербии стали сильнейшей армией в регионе Западных Балкан, о чём с завистью говорят её натовские соседи, например, Хорватия.

Белград становится заметным игроком на мировом рынке вооружений за счёт развития собственного ВПК. Сербская боевая техника и оружие и боеприпасы продаются в десятки стран как на Балканах, так и в Азии и Африке, на Ближнем Востоке.

Руководство Сербии, судя по всему, хорошо осознаёт, что процесс вооружения Косово и создания там прообраза полноценной армии уже вряд ли прекратится. Таковы геополитические интересы США и их партнёров по Североатлантическому альянсу. Тем не менее, президент Александр Вучич намерен проводить взвешенную политику в оборонной сфере, беречь и укреплять региональную систему безопасности, оставаясь на позициях военного нейтралитета. Вместе с тем, амбиции и агрессивный настрой косовских правителей при полной поддержке Вашингтона заставляет Белград сохранять готовность к любым неблагоприятным сценариям. Хочешь мира, готовься к войне, как мудро говорили древние римляне.