Полмиллиона мёртвых украинцев в угоду США: мобилизация в ад

4:26 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Сейчас в украинском обществе очень живо обсуждается тема очередной мобилизации. По разным источникам, правительство страны по запросу главкома ВСУ Валерия Залужного хочет пополнить армию от 500 000 до 750 000 новобранцев.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

И заявил об этом сам президент страны Владимир Зеленский.

Причём в армию Украины будут "грести" всех: инвалидов всех групп, "мажориков", женщин, специалистов разных категорий и разных возрастов.

"Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ждёт скорейшего внесения законопроекта по мобилизации 500 тысяч украинцев. Один из лидеров бандеровского рейха написал, что военное командование уже внесло запрос о мобилизации полумиллиона граждан Незалежной, но кабинет министров "не сделал свою часть работы", — пишет политолог, ведущий Первого канала Руслан Осташко.

500 000 мобилизованных по приказу Белого дома?

Нельзя сказать, что всё это на Украине вызывает дикий восторг. Скорее, общество в недоумении: "А как же так, по информации украинских СМИ мы побеждаем, однако армия требует всё новых и новых жертв!".

Полагаю, решение Киева набрать полмиллиона новых солдат строится на нескольких постулатах:

Разумеется, это декларация украинскому народу о том, что Киев не отступает от основной своей идеи победить в противостоянии с Россией. Отсюда и набор огромного количества "штыков" в армию.

Это, несомненно, выполнение приказа Вашингтона. Именно для США украинско-российский конфликт является "золотой жилой". Именно на боевых действиях стремительно растут заказы американских ВПК. А вернее, заинтересованы в этом несколько концернов, которые баснословно богатеют. Ну и плюс, конечно, обеспечение людей работой — это для экономики любой страны очень полезно.

Попытаться действительно военными действиями, наконец, "по-настоящему" провести контрнаступление. Здесь Генштаб ВСУ надеется взять количеством, абсолютно не считаясь с потерями.

Будет ли выполнен этот план? Сказать сложно, поскольку не совсем понятно, что делать с такой массой необученных и неподготовленных людей. И если автоматов Калашникова хватит на всех, то остального более "продвинутого" вооружения не хватает даже нынешней регулярной армии Украины. Я уже не говорю про обмундирование, обучение, питание и тому подобное.

Залужный даёт заднюю?

Однако сам Залужный позже опроверг слова Зеленского о запросе армии Украины на такую мобилизацию.

Он отметил, что Генштаб о такой цифре слышит впервые. Да, он согласен, что военное командование Вооружённых сил Украины делает запросы на вооружение, боекомплект и человеческий ресурс, но речи о полумиллионе не было. Также Залужный не стал разглашать конкретные цифры планы по мобилизации, которую установил Генштаб. Мотивировал это он военной тайной.

Ну и, наконец, накануне Верховная Рада Украины и минфин заявили, что у страны просто-напросто нет денег на выполнение плана по мобилизации такого количества человек. Увеличение личного состава на 500 000 военнослужащих требует дополнительных 580 миллиардов гривен. Верховная Рада посетовала, что таких денег не найдут.

Возможно, это посыл Вашингтону, чтобы тот искал деньги. Ведь именно США больше всего заинтересованы, чтобы боевые действия продолжались.

В любом случае, полагаю, что решение по мобилизации во многом зависит от действий российской армии. Сегодняшнее наступление у Авдеевки, Работино, Вербового и некоторых других населённых пунктов сильно снижает моральный и боевой дух бандеровцев. Не могут это не знать и в тылу Украины.

А значит, "потенциальные мертвецы по приказу Вашингтона" всеми правдами и неправдами будут пытаться избежать мобилизации, прятаться по всем щелям, давая взятки, выезжать из страны. Ведь умирать не хочется никому.

Даже по приказу своих любимых Соединённых Штатов…