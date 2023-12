США внимательно следят за Сербией и её выборной кампанией: нужен кто-то более удобный

Белград постоянно находится в зоне самого пристального внимания Вашингтона. За океаном хорошо понимают, что крупнейший осколок некогда великой Югославской Империи Тито до сих пор играет ключевую роль в регионе Западных Балкан, а также поступательно расширяет географию своих внешнеполитических и экономических интересов в мире. Сербия имеет прочные связи с Россией, что в нынешних условиях тотальной русофобии в связи с Украиной делает это государство островком независимого мышления в давно уже ставшем аморфным болоте Европы, за малыми исключениями, например, в лице Венгрии. Сербия придерживается военного нейтралитета, имея вежливые и внешне корректные связи с НАТО. И наконец — Косово. Белград твёрдо придерживается идеи верховенства международного права, уважает известную резолюцию 1244 СБ ООН и не собирается жертвовать своей территориальной целостностью в угоду западной солидарности (читай, беспринципности).

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Несомненно, что непосредственным проводником интересов Вашингтона в Сербии является новый американский посол в Белграде (с конца 2021 года) Кристофер Хилл. Опытный дипломат, знающий досконально "изнанку" Балкан, до своего назначения успел поработать послом в Северной Македонии, был спецпосланником США в Косово, а ещё ранее участвовал в разработке Дейтонских соглашений по БиГ (в качестве заместителя "архитектора" нового порядка для Боснии Ричарда Холбрука).

Суют нос везде

США, как всегда, остаются верны себе, глубоко "погружая палец в пирог" (есть у англосаксов такая идиома — to keep the finger in the pie), иными словами, не гнушаясь совать свой нос в любые дела суверенных государств, естественно, под святым предлогом "продвижения демократии", по-американски, конечно же.

Руководство Сербии и лично президент Александр Вучич стремятся сохранять с "лицом США" в Белграде пристойные отношения. Хотя иногда это делать достаточно сложно. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич как-то эмоционально заметил после встречи Кристофера Хилла с уволенными сербскими прокурорами, что "действия американского посольства представляют собой открытое и грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства — Сербии".

"Я знаю, что великие державы, кажется, могут все, но представьте, как бы это выглядело, если бы Марко Джурич (посол Сербии в Вашингтоне) принял американского прокурора или судью в нашем посольстве в США", — возмутился он.

Как убеждён Дачич, "все иностранные представители должны соблюдать основные принципы Венской конвенции предусматривающей, что они не имеют права вмешиваться во внутренние дела стран, в которых они аккредитованы". Но для Америки, как говорится, "закон не писан".

Кристофер Хилл за время выполнения своих обязанностей посла в Сербии уже успел сделать ряд противоречивых заявлений, которые вызвали возмущение в Белграде среди политологов, аналитиков, журналистов, депутатов.

Рассуждая об очередной годовщине натовских бомбардировок страны в 1999 году, посол заметил следующее:

"Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнёрству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии… Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и чего хочет для грядущих поколений".

Как опытный эксперт по косовской проблеме, Хилл убеждён, что Косово уже больше не вернуть. Людям же здесь он советует:

"Сербии просто нужно понять, что Косово — независимое государство, преодолеть это (переболеть этим) и двигаться дальше".

"Нет, не вмешиваемся!"

В свете внеочередных парламентских и муниципальных выборов 17 декабря посол США упорно старается отмежеваться от подозрений по поводу его возможного влияния либо вмешательства посольства в это событие. Недавно он громко заявил для местных СМИ, что "все попытки кого-либо завербовать (ангажировать) его в этой избирательной кампании будут безуспешными". Мол, граждане Сербии должны сами решить судьбу выборов 17 декабря. Он, дескать, "остаётся вне кампании". Якобы!

Весьма смелые и лукавые слова, тем более, что сами оппозиционеры не скрывают своих связей с посольством США, равно, как и других стран Запада — Великобритании, Франции, Германии. Не секрет, что целый ряд "молодых и амбициозных политиков" прозападной ориентации в Сербии уже давно находятся под плотной опекой американцев и их ближайших союзников, в том числе с прицелом на предстоящие выборы.

В США и ЕС, несомненно, хотели бы заполучить у руля Сербии более сговорчивого и лояльного политика, который бы послушно исполнял волю брюссельских и заокеанских чиновников, типа, лидеров Болгарии, Хорватии, БиГ в лице бошняков. Тогда бы Белград очень скоро отлучили бы от Москвы, заманили бы в НАТО, заставили бы признать Косово, расширить права ЛГБТ и т. д.

На днях государственный департамент США также отметился по теме предстоящих выборов в Сербии в пространном и красноречивом комментарии.

"США ожидают, что выборы будут проводиться в соответствии с правилами, проходить в спокойной атмосфере и быть справедливыми, а новое правительство в Белграде продолжит переговоры о нормализации отношений с Приштиной и пути европейской интеграции", — заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По словам высокого чиновника из Вашингтона в заявлении для "Голоса Америки", "ОБСЕ имеет многочисленную миссию в Сербии и будет внимательно следить за проведением выборов".

Говоря об отношениях с Приштиной, американец выразил надежду, что Белград "будет соблюдать соглашения, которые он заключил с Косово". "За последние несколько месяцев мы увидели некоторый прогресс в этом. Вы знаете, некоторые из ключевых спорных вопросов начинают решаться — номерные знаки, таможня, сборы… Это должно продолжаться, когда новое правительство вступит в должность, но мы также должны увидеть дальнейший прогресс", — подчеркнул представитель госдепартамента.

Он отметил, что будущее Балканского региона находится в рамках единого европейского рынка и членстве в ЕС. По его словам, чтобы действительно присоединиться к единому европейскому рынку, обеим сторонам (Белграду и Приштине) необходимо "разрешить разногласия, признать границы и согласиться сотрудничать".

"Мы ожидаем, что они будут работать над этим снова и снова, начиная с обязательств, которые они уже взяли на себя", — сказал он.

По словам О'Брайена, "США ожидают снижения напряженности на севере КиМ". Видимо, специально для руководства Сербии американский дипломат напомнил, что в сербских анклавах "были усилены подразделения KFOR, силы НАТО и европейская миссия EULEX, — все они очень активны в последнее время. Таким образом, ни у одной из сторон нет поводов вызывать там напряженность, и это пространство должно оставаться мирным".

О'Брайен считает, что одной из мер по снижению напряженности на севере Косово является возвращение сербов во временные институты Приштины, и что "перед обеими сторонами будет большая работа по обеспечению продолжения пути нормализации, согласованного в марте прошлого года в Охриде".

О'Брайен также сказал, что в Америке убеждены, насколько важно "завершить эту работу в ближайшие месяцы".

Собственно, прозвучавшие из государственного департамента США ритуальные заклинания не стали чем-то новым либо оригинальным. Суть в том, Вашингтон будет следить за поведением Белграда как в регионе, так и вне его. Конечно, в зоне повышенного внимания будут оставаться связи Сербии с Россией и Китаем — основными соперниками и недругами Америки в мире. Тот же посол Кристофер Хилл уже не раз призывал сербов смотреть на Запад, а не на Восток, имея в виду, прежде всего, Москву. Дескать, Запад даст Сербии всё, а Россия вряд ли способна на это.

Для действующей власти в первую очередь сейчас важно сохранить свои позиции и достойно пройти испытание выборами. В случае успеха Вучича и Сербской прогрессивной партии Белград рассчитывает нарастить темпы развития страны, сохранить и преумножить потенциал внешних связей. Понятно, что США никуда не денутся из стратегически важного региона Западных Балкан, а Сербии и далее придётся ловко балансировать между Западом и Востоком в интересах страны и её граждан.