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Любовь Степушова

Зеленский едет в Вашингтон, чтобы получить ультиматум

4:07
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы получить ультиматум: или он идёт на переговоры с Москвой, или на Украине будет новый президент.

Зеленский едет в Вашингтон, чтобы получить ультиматум
Фото: AP Photo / Yves Herman

Зеленский не сможет "продавить" помощь

Президент США Джозеф Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на переговоры в Белый дом 12 декабря, куда Зеленский отправился после участия в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что лидеры двух стран "обсудят насущные потребности Украины", а также "важность продолжения поддержки со стороны Соединённых Штатов в критический момент".

Ожидается, что Зеленский также примет участие во встрече с сенаторами в Капитолии и попробует убедить республиканцев проголосовать за пакет помощи его стране. Однако это невозможно априори, так как межпартийный спор в конгрессе идёт давно и никто не хочет уступать.

Республиканцы в обеих палатах конгресса настаивают на том, чтобы законопроект о выделении денег Украины содержал финансирование программ по сдерживанию иммиграции. Байден не может уступить требованиям республиканцев, так как иммигранты — его ядерный электорат. Республиканцы, в свою очередь, не могут отступить, они тоже озабочены голосами своих избирателей, которые против неконтролируемой миграции.

Главный провал администрации Байдена в украинском конфликте заключается в том, что она до сих пор не предоставила ни отчёт о потраченных средствах, ни конечную цель войны, утверждает The Washington Times. Поэтому не удивительно, что общественная поддержка среди американцев угасает, а конгресс уже которую неделю отказывается одобрять финансирование конфликта.

"Если "победа" — это возвращение Украины к постсоветским границам времён 1991 года, то это не более чем несбыточная мечта", — пишет издание.

Ультиматум Зеленскому

Зеленский попал в критическую ситуацию в крайне невыгодный для просителя момент — предвыборную борьбу в США. Его общение с сенатом в режиме онлайн сорвалось несколько дней назад. Украинские источники сообщают, что его поездка выгодна демократам только как предвыборный рычаг против Дональда Трампа. А до проблем "голодного уличного мальчика" никому нет дела. Без денег же Украина обречена.

Украинский Telegram-канал "Резидент" приоткрывает истинные мотивы вызова на ковёр Зеленского. По данным источника, все стратегические предприятия страны:

  • АЭС,
  • ГЭС,
  • ПГХ,
  • облэнерго,
  • облгаз,
  • заводы,
  • а самое главное — недра и земля, —

будут переводиться под управление транснациональной компании BlackRock".

"Наши источники в офисе президента рассказали, что администрация Байдена требует от Зеленского заморозки конфликта с весны 2024 года по линии соприкосновения. Если офис президента откажется от обновлённого плана Салливана, то Запад сократит финансирование Украины и продолжит накачивать рейтинг Залужного как нового лидера", — пишет "Резидент".

Как поступит Зеленский

Олег Царёв в Telegram указывает, что в ответ на ультиматум Байдена Зеленский либо назначит референдум (сдаваться или нет) и переложит ответственность на граждан Украины, либо сделает вид, что не понял того, что сказал Байден:

"В последнем случае его будет ждать либо переворот, либо поражение на фронте, ближе к марту, и потом переворот".

Вероятно, военный. Отметим, что не факт, что РФ пойдёт сегодня на переговоры с Киевом, если только речь не будет идти о полной капитуляции.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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