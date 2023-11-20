На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины"

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Аргентина не научилась за 30 лет быть суверенной, как не научилась Украина. Поэтому не видать аргентинцам Мальвинских островов, как собственных ушей.

Фото: REX/Shutterstock

Аргентина залезла в долговую яму к МВФ

Ультралиберальный экономист Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине. Он набрал 55, 8% голосов, его соперник — министр экономики, перонист Серхио Масса - 44,2%.

Дуэль экономистов говорит о том, что главное, что не устраивает избирателя — это состояние экономики Аргентины.

Около 30 последних лет левые правительства сменяются на правые, но с инфляцией справиться не могут, песо обесценивается, постоянны безработица и дефицит бюджета.

Проблема в огромном долге Аргентины — 147,8 млрд долларов в середине 2023 года, из которого треть принадлежит МВФ, контролируемого англосаксами. Его нельзя списать, объявив дефолт, его надо выплачивать и "на смертном одре".

Брали в долг и много все правительства Аргентины, начиная с 90-х годов прошлого века, но самый крупный кредит взял президент-неолиберал Маурисио Макри в 2018 году в размере 57 млрд долларов, что эквивалентно всему тому, что выделил фонд 85 странам за год пандемии коронавируса.

В настоящее время практически все валютные поступления Аргентины идут на выплату внешнего долга, поэтому собственные инвестиции в экономику — на нуле, а иностранные не приходят. После дефолта по гособлигациям 2020 года, ситуация не исправилась, инфляция в этом году в Аргентине составляет 142%.

Милей предлагает шоковую терапию

Милей предлагает шоковую терапию для Аргентины — приватизацию экономики, урезание всех госрасходов на 15-20%, в том числе, на соцпакеты, а также отказ от песо с переходом на доллар. Он уже предупредил население, что "полумер не будет".

"Кастовая модель обнищания закончилась. Сегодня мы принимаем модель свободы, чтобы снова стать мировой державой", — сказал он.

Милей — признанный на Западе экономист, выступал в качестве советника G20 и аргентинского подразделения одного из крупнейших в мире банков HSBC. С 2012 года руководил экономическим отделением аргентинского аналитического центра Fundación Acordar. Он неолиберал в крайней степени либертарианца — ставит на то, что рынок сам всё устроит.

Дежавю в связи с Россией

Слушая Милея и наблюдая за Аргентиной, не отпускает ощущение дежавю.

Для россиян очевидно, что аргентинская дорога ведёт в никуда. Потому что в 90-е годы ельцинисты также исповедовали шоковую терапию, набрали кредитов у МВФ и попали в долговую яму, позволив глобалистам делать с Россией, что вздумается. Неолибералы привели страну на край пропасти, сделав её экономику несуверенной. И только при Владимире Путине, расплатившись с МВФ, Россия "встала с колен".

Предыдущее аргентинское правительство перониста (левого националиста) Альберто Фернандеса сделало ставку на Китай, чтобы вылезти из долгов. Китай дал Буэнос-Айресу кредит в юанях, договорившись, чтобы долг в МВФ списывали в них. Китай также заключил с Аргентиной амбициозный план по инвестициям на 23 млрд долларов, Аргентина подала заявку в БРИКС. Это был отличный путь по суверенизации экономики, который теперь закрыт, так как Милей сказал, что с коммунистами и БРИКС работать не будет.

Рост же собственных доходов Аргентины сомнителен, так как основа валютных поступлений — сельхозпродукция и продукция животноводства, объёмы которых нестабильны из-за засухи, и цены на них тоже нестабильны.

Долларизация экономики — это тоже не панацея. Например, Эквадор живёт с долларом, но у него такие же проблемы как у всех — инфляция, безработица, дефицит бюджета, рост долга. Ещё будет интересно посмотреть, как Милей будет вводить доллар в обращение, ведь у Аргентины нет валютных резервов. Паника и депрессия в связи с обменом песо на доллары гарантирована.

Украинское дежавю: проект "антиМальвины"

Второе дежавю связано с Украиной. Путь Аргентины очень напоминает украинский с её люстрацией и либертарианством, кстати, тоже. И на Украине постоянно кивают на неэффективность предыдущих правительств и также на протяжении многих лет залезают в долги к МВФ.

Есть уверенность, что Аргентину ждёт разгул беспредела в приватизации, новый рост инфляции, безработицы, невыплат бюджетникам, потеря систем здравоохранения и образования и новое погружение в долговую яму.

Невольно назревает вопрос: Украину вели в проект "антиРоссия", а куда ведут Аргентину? Да вот же рядом — Мальвинские острова под британцами — национальная боль аргентинцев. Милей — это часть проекта англосаксов под названием "антиМальвины".

Получив этот вывод, мы посмотрели, какова позиция избранного президента по островам. Вывод полностью подтвердился. Сам Милей очень уклончив в этом вопросе. Но будущий министр иностранных дел Диана Мондино заявила в интервью английской газете The Telegraph, что жители Мальвинских островов должны иметь возможность "решать свою собственную судьбу".

Она уже решена — островитяне проголосовали на референдуме за Великобританию.

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