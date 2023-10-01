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Запад видит в Латинской Америке лишь источник сырья - аргентинский парламентарий Гледелл

1:12
Мир

Член парламента "Меркосур" от Аргентины Карлос Даниэл Гледелл заявил, что Запад воспринимает страны Латинской Америки исключительно как источник сырья для своей промышленности. Гледелл подчеркнул важность независимой позиции России на мировой арене и отметил, что инициатива России представляет большой интерес для стран Латинской Америки.

Запад видит в Латинской Америке лишь источник сырья - аргентинский парламентарий Гледелл
Фото: commons.wikimedia. org

Парламентарий подчеркнул, что страны Латинской Америки должны работать над созданием новых альянсов и парадигм, сосредотачиваясь на общих ценностях и идентичности континента. Он цитировал Федора Достоевского, говоря, что лучше ошибиться, следуя своему собственному пути, чем следовать по чужому.

Конференция "Россия — Латинская Америка" проводится в Москве с участием парламентариев и дипломатов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы международной парламентской повестки и укрепления отношений между Россией и странами региона. Президент России Владимир Путин выступил перед участниками конференции в первый день мероприятия.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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