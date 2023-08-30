В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая

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Латинская Америка — регион с большим политическим и экономическим потенциалом, за влияние в котором во времена холодной войны неустанно боролись США и СССР. Изначально для Китайской Народной Республики данный регион никогда не входил в приоритетные направления внешней политики, однако в последние десятилетия интерес Пекина к этому региону заметно вырос вместе с усилением значимости самого Китая на международной арене.

Фото: CreativeCommons

Быстрый рост экономики требовал поиска новых платежеспособных рынков сбыта экспортной продукции, а также доступа к минеральным ресурсам — все это присутствует в избытке у стран Латино-Карибской Америки (ЛКА). Второй важной причиной активизации политики Китая в регионе было стремление уменьшить влияние Тайваня, ведь в Латинской Америке сконцентрировано больше всего стран, имеющих официальные дипломатические отношения с Тайбэем. В частности, в 2005 г. таких государств было двадцать шесть. Следует отметить, что благодаря усилиям Пекина в 2021 г. только девять латиноамериканских государств не признают КНР в качестве единственного законного представителя китайского народа, тем не менее это существенно больше, чем во всех других регионах вместе взятых.

24 января этого года прошел Седьмой саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Интересным событием в рамках Саммита было видеообращение лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В своей речи Си Цзиньпин отметил, что "Все больше и больше стран региона сотрудничают с Китаем в продвижении высококачественного строительства инициативы "Пояс и путь", поддерживают Инициативу глобального развития и инициативу глобальной безопасности и участвуют в ней, а также работают с Китаем над созданием китайско-латиноамериканского сообщества судьбы".

Тот факт, что Си Цзиньпина пригласили выступить на этом мероприятии, демонстрирует миру усиление геополитического влияния Китая в регионе. Политическое взаимодействие подкрепляется тесным экономическим сотрудничеством: в последние годы Китай продолжает сохранять статус второго по величине торгового партнера Латинской Америки. Объем двусторонней торговли в 2022 году превысил 470 млрд долл. США.

Китай стал важнейшим партнером латиноамериканских стран по целому ряду направлений. Причем не только в сфере поставок китайских товаров, но и как ранок сбыта латиноамериканской продукции.

Экспорт Чили в Китай в 2022 году составил 38,106 млрд. долл. США, что составляет 38,9% от общего объема экспорта страны. С 2009 года Китай является крупнейшим торговым партнером Чили. Почти 90% экспорта чилийской вишни приходится на китайский рынок.

Около 85% эквадорского экспорта сельхозпродукцией и морепродуктами в 2021 г. приходилось в Китай.

В 2022 году Китай 14-й год подряд оставался крупнейшим торговым партнером Бразилии. Экспорт Бразилии в Китая в прошлом году достиг 89,428 млрд. долл. США (26,8% от общего объема экспорта).

В 2022 году Китай стал вторым по величине экспортным направлением Аргентины и крупнейшим поставщиком. По сравнению с 2021 годом импорт и экспорт аргентино-китайской торговли увеличился на 29,4% и 27,4% соответственно.

Важнейшим направлением сотрудничества остается строительство объектов инфраструктуры китайскими компаниями.

Крупнейшим проектом Китая в Латинской Америке является строительство глубоководного порта Чанкай в Перу, который строит китайская компания COSCO совместно с НИИ Китайской транспортно-строительной корпорации.

Проект Чанкай представляет собой строительство многоцелевого терминала, контейнерного терминала и связанных с ними объектов инфраструктуры. На первом этапе плана строительства будут построены четыре причала, из которых два являются многоцелевыми причалами; два — контейнерными причалами с общей годовой проектной пропускной способностью 1 миллион TEU.

Как правило, такие проекты реализуются в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Данная инициатива впервые была озвучена Си Цзиньпином в 2013 году и представляет собой практическую реализацию концепции Сообщества единой судьбы. Суть концепции в том, что развивающиеся страны должны помогать друг другу развиваться, для чего им нужно выстроить новую систему взаимных экономических связей, которая будет более справедливой.

28 марта 2015 года Национальный комитет по развитию и реформам КНР, Министерство иностранных дел КНР и Министерство торговли КНР совместно опубликовали "Видение и действия по содействию совместному строительству экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 21 века".

В качестве приоритетных направлений сотрудничества в этом документе обозначены торговля, инвестиции, строительство транспорта и инфраструктуры.

Развитие международного сотрудничества именно в этих сферах отвечает коренным интересам экономики Китая. Торговля позволяет обеспечить приток сырья в китайскую экономику, а также стимулирует производство товаров в Китае на экспорт.

Расширение инвестиционной деятельности также легко объяснимо — за годы Реформы открытости внешнему миру в Китае образовались большие накопления американской валюты, которая стала терять свою стабильность в силу политических причин. В связи с этим Китай настроен на то, чтобы вложить эти накопления в твердые активы за рубежом, что подтверждается стремительным ростом китайских инвестиций в мире.

Внимание к инфраструктурным проектам также обусловлено несколькими причинами. Во-первых, Китай заинтересован в современной инфраструктуре развивающихся стран для того, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание товаропотоков — сырья из Латинской Америки в Китай и готовой продукции из Китая в Латинскую Америку.

Во-вторых, так как проекты реализуются небезвозмездно, а, как правило, в кредит, а суммы кредитования существенны и должны возвращаться длительное время, китайское руководство получает рычаг влияния на власти латиноамериканских стран. Это проявляется в том, что ряд латиноамериканских стран, ранее отдававших предпочтение сотрудничеству с западными странами или с Тайванем, стали менять свой курс в сторону КНР. Китайские власти проводят политику льготного кредитования таких проектов, создавая специальные инвестиционные фонды или поощряя китайские банки оказывать содействие китайским инженерно-строительным компаниям, ведущим свою деятельность за рубежом.

В-третьих, инфраструктурные объекты строятся по китайским стандартам и оснащаются оборудованием китайского производства, поэтому можно говорить о том, что китайские компании внедряют и популяризируют в регионе китайские технологические и качественные стандарты, что в долгосрочной перспективе обеспечит технологические преимущества Китая и приведет к ориентации местных инженерных кадров на использование китайского оборудования и технических требований к объектам.

В-четвертых, так как китайские компании используют китайскую рабочую силу, строительную технику и материалы, это способствует активизации внутренних процессов в экономике Китая, в том числе в финансовом секторе, так как реализация проектов ведется за счет финансирования китайской стороной. Таким образом, китайские власти снижают внутреннюю конкуренцию на китайском рынке, обеспечивая стабильное развитие строительной и подрядной отрасти в Китае. Развитие инфраструктуры стимулирует рост других отраслей.

Новым важным направлением сотрудничества становится альтернативная энергетика. Стороны реализуют ряд проектов в области солнечной энергии, гидроэнергетики и энергии ветра. Китайские ветроэнергетические компании ведут активную работу в Чили, Аргентине, Бразилии и других странах. Таким образом, в Китае создаются производственные мощности специально для поставок гидротурбин и другого оборудования на рынки стран Латинской Америки, что вносит значительный вклад в экономическое развитие Китая, как минимум, на уровне провинций, в которых расположены соответствующие заводы.

Западные эксперты часто называют такую политику "неоколониализмом" и пытаются поднять волну антикитайских настроений в развивающихся странах.

Однако назвать такой тип отношений неоколониализмом тоже было бы неверным. В ответ на обвинения западных политиков китайская сторона обозначает преимущества для латиноамериканских стран в подобном сотрудничестве с Китаем.

Здесь можно выделить несколько моментов. Во-первых, развитие инфраструктуры способствует оздоровлению местных экономик и созданию рабочих мест. Понятие "колониализм" подразумевает, что одну из сторон принуждают к взаимодействию силой на невыгодных для нее условиях. Можно предположить, что если бы сотрудничество с Китаем было бы невыгодным для стран региона, то они, пользуясь поддержкой западных стран, с которыми они традиционно плотно контактируют, нашли бы возможности "изгнать" китайские компании.

Многие латиноамериканские страны пытаются лавировать между США и Китаем, предпочитая сотрудничать в инфраструктурных проектах с наиболее сильной стороной, которой в данном случае является Китай.

В качестве примера можно привести заявление аргентинского лидера Фернандеса: "Аргентина должна стремиться к тому, чтобы иметь серьезные, уважительные отношения с любой страной мира … Мир многополярен, в этом мире мы должны жить и развиваться". В качестве примера такой политики можно привести присоединение (2020 г.) Аргентины под его руководством сначала к американской инвестиционной программе Growth in the Americas, а затем (2022 г.) к китайской инициативе "Один пояс и один путь".

Во-вторых, китайские компании ведут строительство на льготных условиях, которые не могут предоставить их западные конкуренты. Так как эти льготные условия в существенной степени опираются на политическую поддержку китайского руководства, рыночный фактор в этих проектах играет далеко не главную роль. Западные компании больше ориентированы на получение прибыли в возможно короткие сроки, китайские компании готовы получать небольшую прибыль в течение многих лет, поэтому сотрудничество с китайскими подрядчиками и строителями для стран Латинской Америки имеет очевидные преимущества.

Один из проектов, имеющих важное социальное значение, — строительство метро в столице Колумбии, городе Богота. Идея построить метро в этом городе возникла еще в 1950-х годах, но только в 2021 году при участии китайских подрядчиков она стала претворяться в жизнь. Задействованная для строительства первой линии метро рабочая сила является в основном колумбийской, в ходе реализации проекта создано не менее 60 тыс. прямых и косвенных рабочих мест. Метро протяженностью 23,9 км будет перевозить 72 тыс. пассажиров в час в одну сторону (более миллиона пассажиров в день).

В-третьих, китайская сторона стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в латиноамериканских странах, с одной стороны, развивая инфраструктуру, а, с другой стороны, создавая условия для выхода латиноамериканских производителей на китайские площадки электронной торговли. При наличии инфраструктуры производители имеют возможность организовать доставку.

Эта черта имеет отношение именно к Латинской Америке, так как в странах Африки в силу их экономических, технологических и культурных особенностей развивать направление электронной торговли проблематично. Таким образом, латиноамериканские компании получают выход на китайский рынок. Наконец, сохраняется зависимость от технологических сверхдержав. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) стимулируется двумя основными игроками — Китаем и США. На них приходится львиная доля инвестиций и исследований в области ИИ, а также технологий, которые являются базовым стандартом для всех стран. В случае Латинской Америки большинство крупных компаний используют цифровые платформы и продукты таких американских гигантов, как Microsoft, Google и Amazon. Этот факт закрепляет повсеместное присутствие американских технологических продуктов в полностью зависящих от них латиноамериканских организациях.

Прежде всего, Китай заинтересован в импорте экологически чистых продуктов пищевой промышленности и сельского хозяйства. Это объясняется истощенностью почв и экологическими проблемами в Китае.

Китайские эксперты отмечают, что практически каждая латиноамериканская страна может найти свою нишу на китайском рынке. В настоящее время Куба поставляет ром и сахар, Аргентина — вино, Чили — вишню, Уругвай — говядину и т. д.

В настоящее время Китай является одним из главных импортеров чилийской сельхозпродукции — на долю Китая приходится 27,3% от общего объема сельскохозяйственного экспорта Чили.

Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна Марио Чимоли заявил, что Латинская Америка и Китай имеют сильную взаимодополняемость, и что, "с точки зрения Латинской Америки и Карибского бассейна, одна из основных задач в ее отношениях с Китаем заключается в диверсификации поставок в эту страну". В своем выступлении на Втором Китайско-латиноамериканском форуме высокого уровня по инвестициям и сотрудничеству Чимоли подчеркнул актуальность инициативы "Пояс и путь" для Латинской Америки. По его мнению, распространение этой инициативы на Латинскую Америку и Карибский бассейн открывает большие возможности для региона и может стать жизнеспособным механизмом для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В связи с этим китайская модель экономического развития оказалась очень привлекательна для стран Латинской Америки, для которых вопрос перехода из статуса стран периферии в разряд развитых государств имеет первостепенную важность.

После окончания пандемии государства ЛКА активно наращивают сотрудничество с Китаем в рамках создания цифрового ландшафта региона. Однако диспропорции в области использования цифровых технологий между странами латиноамериканского региона и законодательные нормы, регулирующие защиту персональных данных, препятствуют быстрому внедрению технологий DSR. До запуска DSR в период с 2005 до 2015 г. страны ЛКА совместно с Китаем реализовали несколько крупных проектов в сфере цифровых технологий.

Например, китайская компания Didi Chuxing (Didi — агрегатор такси, каршеринг) вышла на латиноамериканский рынок в 2017 г., выкупив бразильское приложение для такси и обмена поездками и обновив его. Huawei с 2009 г. предоставляет региону телекоммуникационные системы 5G. В Мексике Didi адаптировала свое собственное приложение для местного рынка легкового и грузового такси, запустив специализированный сервис. И сегодня Латинская Америка расширяет сотрудничество с Китаем, чтобы уменьшить традиционную зависимость от США.

В 2020 году китайская компания электронной коммерции Alibaba и ее мексиканские партнеры совместно запустили серию проектов "Цифровая деревня" в Мексике, в результате чего около 1600 мексиканских микропредприятий получили доступ к глобальному рынку, а 32 тысячи мексиканцев прошли обучение в сфере цифровизации бизнеса. В Мексике уже действуют три "цифровых деревни" с участием Alibaba, власти страны планируют расширить масштабы этого сотрудничества и внедрить опыт создания таких объектов во всех мексиканских муниципалитетах.

В-четвертых, Китай активно использует гуманитарную помощь для укрепления отношений и своего влияния на континенте. Пандемия коронавируса 2020 года усилила эту тенденцию. В частности, более половины из 143,5 млн. доз вакцин, полученных 10 самыми густонаселенными странами региона, поступили из Китая.

В январе 2021 года Пекинская биотехнологическая компания Чжунвэй Кэсин поставила в Чили 4 млн. доз вакцины, что позволило Чили начать массовую вакцинацию населения. В настоящее время почти 90% вакцин, поставляемых в Чили, произведено в Китае. В августе 2021 года правительство Чили и Чжунвэй Кэсин достигли соглашения о том, что китайская сторона создает научно-производственную базу в Чили для производства различных вакцин от коронавируса и гриппа.

Помимо вакцин, Китай оказывает помощь в других областях. Например, в мае прошлого года Китай передал Кубе несколько тысяч комплектов бытовых солнечных фотоэлектрических систем выработки электроэнергии и энергосберегающие лампы, чтобы помочь Кубе обеспечить электричеством и освещением сельских жителей. Обычно подобные акты сопровождаются церемониями и широко освещаются СМИ, поэтому некоторые западные эксперты обвиняют Китай в неискренности и стремлении к самопиару, но, с другой стороны, эта гуманитарная помощь действительно помогает решить проблемы. Кроме того, развитые западные страны во время пандемии продемонстрировали "вакцинный эгоизм", отказываясь делиться вакцинами, масками и другими необходимыми предметами, тогда как Китай оказывал развивающимся странам щедрую поддержку.

Инвестиции Китая не ограничиваются только инфраструктурой или другими крупными проектами. На настоящий момент китайские инвестиции затрагивают разные секторы латиноамериканской экономики. Латинская Америка является вторым по величине направлением китайских инвестиций: в регионе действуют более 2700 компаний с китайским участием.

Главный получатель китайских инвестиций — Бразилия, за ней следуют Венесуэла, Аргентина, Эквадор и Перу. Подобная активная инвестиционная тактика и список финансируемых стран вкупе с расширением программы "Один пояс, один путь" (ОПОП) дают возможность оценить, на какие именно страны региона собирается в будущем делать ставку КНР. Особенно стоит выделить Виргинские и Каймановы острова, знаменитые своими офшорными зонами. Для КНР значимость этих офшоров состоит в том, что через них страна имеет возможность проводить крупные суммы, которые позднее поступают обратно в страну в форме иностранных инвестиций.

В июле 2014 года лидеры Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна совместно объявили о создании Форума китайско-латиноамериканского сообщества, который стал платформой взаимодействия между Китаем и Латинской Америкой. Подобные многосторонние форматы сотрудничества играют важную политическую роль, так как на пленарных заседаниях Форума стороны подводят итоги и делятся планами расширения контактов, в том числе между Китаем и отдельными странами. В регионе есть страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Китаем. К таким странам можно отнести Кубу и Венесуэлу.

Одновременно с этим, есть и страны, которые до последнего времени занимали недружественную по отношению к Китаю позицию, установив дипломатические отношения с Тайванем.

После присоединения в 2018 г. к инициативе "Один пояс, один путь" Эквадор заручился дополнительной помощью в виде инвестиций в инфраструктурные проекты во многих секторах. Товарооборот в 2021 г. между странами составил порядка 8 млрд долл., из которого более половины пришлось на экспорт из Эквадора в КНР. В начале февраля 2022 г. по итогам первого визита президента Лассо в Пекин стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по заключению будущего соглашения о свободной торговле. Для Эквадора подписание соглашения может обернуться дополнительными экспортными сделками на 1 млрд долл. в год.

Если посмотреть объемы инвестиций по отдельным странам, то станет очевидным, что Китай стимулирует развитие дружественных ему стран, делая из них своего рода "витрину успеха", давая понять союзникам Тайваня и США, что они тоже имеют возможности получить китайские инвестиции в обмен на "исправление внешнеполитических ошибок" и лояльность к Китаю.

Один из последних положительных результатов таких действий — решение Гондураса об установлении дипотношений с Китаем и, соответственно, разрыву отношений с Тайванем. Как написала на своей странице в Twitter президент Гондураса Сиомара Кастро: "Я поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне провести работу по установлению официальных отношений с Китайской Народной Республикой, это будет подтверждением моего намерения претворять в жизнь план правительства и свободно расширять контакты с народами мира".

Вышеизложенные факты позволяют сделать ряд выводов.

Во-первых, Китай стремится выстраивать новую систему международных экономических отношений в Латинской Америке и мире, одним из важных направлений которой будет создание условий для стабильного развития китайской экономики.

Во-вторых, Китай будет продолжать усилия по избавлению от долларовых накоплений в силу политических рисков, поэтому можно ожидать, что китайская сторона будет внедрять юани в качестве средства инвестиций и международных расчетов, соответственно, в скором времени можно ожидать "юанизации" Латинской Америки.

В-третьих, Китай лишен эгоизма и придерживается принципа обеспечения собственного развития за счет помощи в развитии своим партнерам. Это опровергает точку зрения западных экспертов о том, что политика Китая в Латинской Америке носит неоколониальный характер, так как действия китайской стороны приводят к повышению уровня жизни и доходов местного населения.

В-четвертых, у Китая и стран Латинской Америки разные подходы к сотрудничеству. Латиноамериканские страны руководствуются прагматизмом, рассчитывая получить экономическую выгоду в виде инвестиций, инфраструктуры, технологий и т. д. Китайская сторона ориентирована на сочетание экономического эффекта и политических дивидендов. При этом политическая составляющая интересов Китая может быть больше экономической — китайская сторона придерживается долгосрочной стратегии формирования лояльности в регионе в ущерб получению экономических выгод в кратчайшие сроки.

В-пятых, подобная стратегия приносит плоды — идет процесс изменения внешнеполитического курса латиноамериканских государств. В частности, многие из них предпочитают устанавливать дипломатические отношения с Китаем и разорвать отношения с Тайванем, который является стратегическим союзником США. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что Латинская Америка станет более прокитайской и будет менее ориентирована на США. В настоящее время китайско-латиноамериканские связи в основном сосредоточены в сфере экономики, но в будущем они вполне могут распространиться и на военное сотрудничество. Ожидаемо, что это не может вызвать положительную оценку США, поэтому можно ожидать обострения геополитической борьбы между США и Китаем за влияние в регионе.