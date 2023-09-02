New York Times: расширение БРИКС стало ударом по американской державе

Саронг Шидор, руководитель программы "Глобальный юг" в Институте Куинси, высказал свое мнение о расширении БРИКС в статье в New York Times. По словам Шидоре, расширение БРИКС представляет собой вызов Соединенным Штатам как великой державе, но также открывает возможности для Вашингтона.
Шидоре считает, что расширение БРИКС является отражением неудовлетворенности многих стран нынешним мировым порядком и их желания укрепить свои позиции в нем. Он подчеркнул, что, хотя влияние БРИКС растет, это не угроза замены международной системы, возглавляемой Соединенными Штатами. Вместо этого в нем подчеркивается необходимость взаимодействия США с развивающимися державами и адаптации к меняющемуся глобальному ландшафту.
Эксперт назвал международное право, геополитическую конкуренцию и межрегиональное сотрудничество ключевыми областями, в которых БРИКС бросает вызов Соединенным Штатам.
Стоит отметить, что Белый дом ранее заявлял, что Соединенные Штаты не рассматривают расширение БРИКС как угрозу.
Группа БРИКС была официально создана в 2006 году и первоначально состояла из Бразилии, России, Индии и Китая. Южная Африка присоединилась к нам в 2010 году. Недавний саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе привел к решению включить Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве новых членов с 1 января 2024 года, расширив группу до 11 стран.
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