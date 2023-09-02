New York Times: расширение БРИКС стало ударом по американской державе

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Саронг Шидор, руководитель программы "Глобальный юг" в Институте Куинси, высказал свое мнение о расширении БРИКС в статье в New York Times. По словам Шидоре, расширение БРИКС представляет собой вызов Соединенным Штатам как великой державе, но также открывает возможности для Вашингтона.

Фото: openverse

Шидоре считает, что расширение БРИКС является отражением неудовлетворенности многих стран нынешним мировым порядком и их желания укрепить свои позиции в нем. Он подчеркнул, что, хотя влияние БРИКС растет, это не угроза замены международной системы, возглавляемой Соединенными Штатами. Вместо этого в нем подчеркивается необходимость взаимодействия США с развивающимися державами и адаптации к меняющемуся глобальному ландшафту.

Эксперт назвал международное право, геополитическую конкуренцию и межрегиональное сотрудничество ключевыми областями, в которых БРИКС бросает вызов Соединенным Штатам.

Стоит отметить, что Белый дом ранее заявлял, что Соединенные Штаты не рассматривают расширение БРИКС как угрозу.

Группа БРИКС была официально создана в 2006 году и первоначально состояла из Бразилии, России, Индии и Китая. Южная Африка присоединилась к нам в 2010 году. Недавний саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе привел к решению включить Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве новых членов с 1 января 2024 года, расширив группу до 11 стран.

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