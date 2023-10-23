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Любовь Степушова

На президентских выборах Аргентина проголосовала за суверенитет

4:44
Мир » Остальной мир » Южная Америка

Аргентина вступит в БРИКС и не станет долларовой экономикой. В первом туре воскресных президентских выборов с большим преимуществом победил кандидат от перонистов Серхио Масса.

На президентских выборах Аргентина проголосовала за суверенитет
Фото: https://www.bowtiedmara.io

Аргентинцы проголосовали за суверенитет

Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать 45% голосов, или 40% с более чем десятью процентными пунктами преимущества по отношению ко второму месту. Все западные СМИ предсказывали победу стороннику долларизации экономики Аргентины и выхода из БРИКС Хавьеру Милею.

Он выиграл первичные и обязательные выборы в стране, которые определяют пул кандидатов. Но Серхио Масса (кандидат от правящего "Союза за Родину" (Unión por la Patria) Кристины Киршнер и Альберто Фернандеса) превзошёл свои показатели первичных выборов на 15% и выиграл первый тур с результатом 36,68%.

Милей набрал 29,98%. На третьем месте оказалась кандидат от либерального альянса "Вместе за перемены" Патрисия Буллрич (партия экс-президента Маурисио Макри), получившая 23,83% голосов, согласно данным Национального избирательного управления Министерства внутренних дел. Явка составила 76%. 

Победа Массы удивительна, потому что нынешний министр экономики должен был завоевать доверие избирателей при инфляции в 140%  и чёрном валютном рынке, где доллар стоит выше тысячи песо.

Но как было и не завоевать, если ультралиберал Милей предлагал закрыть министерства образования и здравоохранения, убрать все субсидии в стране, провести тотальную приватизацию, а песо назвал "экскрементами".

Спрашивается, а как же тогда суверенитет? Или Аргентине уже не нужны Мальвинские острова?

"Наши противники хуже"

Масса же, будучи министром, объявил о налоговых льготах и ​дополнительных выплатах для государственных служащих и пенсионеров, вложив в экономику миллиарды песо. Как сказал однажды Хуан Перон: "Дело не в том, что мы хорошие, а в том, что наши противники хуже".

Профессор кафедры социальных наук Университета Карлоса III Габриэль Негретто уверяет испанскую газету La Razon , что результат отражает страх многих аргентинцев "прыжка в пустоту", воплощенного в фигуре Милея.

Победу Массе, указывает La Razon, обеспечили голоса жителей провинции Буэнос-Айрес, где сосредоточено 24% населения страны. Губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисиллоф набрал 46% голосов и добился переизбрания, дав Массе необходимую поддержку для проведения финального этапа президентской кампании в течение месяца. 

То есть столичный округ живет неплохо. Значит, есть работающий малый и средний бизнес, есть инвестиции. Но и сельская Аргентина работает. Так, в северной провинции Сантьяго-дель-Эстер Масса победил с 60% результатом. Значит, торговля с Китаем пшеницей и мясом находится на хорошем уровне.

Именно Китай предоставил Аргентине кредитные линии на 130 миллиардов юаней. Доля транзакций в юанях на валютном рынке Аргентины в июне выросла до 28 %, сообщил Bloomberg. Крупнейшие аргентинские компании стремятся платить за импорт товаров в юанях — их на внутреннем рынке страны уже больше, чем долларов. Даже американским компаниям в Аргентине приходится расплачиваться в юанях.

Аргентина при перонистах обязательно вступит в БРИКС и уже подала заявку.

Масса победит во втором туре, если не будет "катастрофы"

Негретто предсказывает победу Массе во втором туре.

"Он оказался в наилучшей возможной ситуации для победы 19 ноября, потому что во втором туре вы не голосуете за лучшее, а отвергаете худшее. Это чувство избегания самого большого риска уже было замечено в первом раунде и будет подтверждено во втором, если не произойдет какая-то большая катастрофа", — сказал эксперт.

 Интересно, о какой катастрофе он говорит. 

Масса уже заявил о формировании правительства национального единства, и для этого он проведёт переговоры с проигравшими кандидатами Мириам Брегман и Хуаном Скьяретти, которые вместе получили почти 10% голосов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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