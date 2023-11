Your browser does not support the audio element.

Существует ли "красная линия", перейдя которую Тель-Авив вовлечёт в войну против себя все арабские страны; почему на Ближнем Востоке до сих пор не объявили эмбарго на поставки нефти и газа в Израиль; правда ли, что победить ХАМАС невозможно, Pravda.Ru рассказал политолог, специалист по Ближнему Востоку и постсоветскому пространству Тофик Аббасов.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.