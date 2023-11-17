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Антон Бакетов

Арабский мир vs Израиль: где проходит "красная линия"

5:04
Мир » Азия » Ближний Восток

Существует ли "красная линия", перейдя которую Тель-Авив вовлечёт в войну против себя все арабские страны; почему на Ближнем Востоке до сих пор не объявили эмбарго на поставки нефти и газа в Израиль; правда ли, что победить ХАМАС невозможно, Pravda.Ru рассказал политолог, специалист по Ближнему Востоку и постсоветскому пространству Тофик Аббасов.

Арабский мир vs Израиль: где проходит "красная линия"
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

— Арабские страны активно выступают против наземной операции в секторе Газа. Выступают на словах, а не на деле. Есть ли для них та "красная линия", перейдя которую Израиль заставит их всё-таки вступить в войну или ввести эмбарго на поставки нефти и газа в Израиль?

— Арабских стран больше двадцати, но они всегда делятся на какие-то группы, у каждой из них свои приоритеты. Есть пример 1973 года, когда саудовский король Фейсал объявил эмбарго, его поддержали другие арабские страны, настолько уже были нервы на пределе. И тогда иранский шах всё-таки выручил:

  • Штаты,
  • Израиль.

Он предоставил им дополнительные квоты. Но чем закончил иранский шах, мы знаем. И даже знаем, чем закончил президент Египта Анвар Садат, который пошёл на заключение Кэмп-Дэвидских соглашений.

Анвар Садат отвернулся от Советского Союза, который очень ему помог в то время, когда Египет, в силу бездарности военного руководства, проворонил войну Судного дня в 1973 году. Тем не менее после этого Каир сделал другой политический выбор.

Чем кончилась эта история, мы тоже знаем. Кэмп-Дэвид не привёл к стабилизации на Востоке, потому что это действительно очень турбулентный регион. Когда закончилась война, американцы добились того, чтобы Анвар Садат встретился напрямую с Менахемом Бегиным, израильским премьером. Садат выиграл благодаря тому, что не стал первым говорить о том, чего желает. Первым заговорил Менахем Бегин. Он сказал: "Если мы вам вернём Синайский полуостров, что вы нам взамен можете предложить?" И тут Садат расцвёл. Он даже не ждал такого подарка. И уже на автомате Анвар Садат сказал: "А вот мы должны ещё бороться за судьбу палестинского народа, вот это для нас вопрос принципиальный". То есть перед переговорами он даже об этом не думал. И как только он услышал, что он победитель, он получает Синайский полуостров, то решил, что можно теперь использовать палестинскую карту. Но как он её использовал, мы тоже знаем.

Сейчас по инициативе израильского военного руководства происходит геноцид, военное преступление.

Неслучайно уже в кулуарах ООН говорят, что надо что-то делать. Неслучайно Израиль сейчас встал в позу обиженного, он обижается на всех: не прав генсек ООН, не правы все страны и силы, которые осуждают Израиль.

— Самое неприятное, что Израиль прикрывается Холокостом, который якобы ему даёт право на применение такой необоснованной жестокости.

— Это аморальный подход, потому что нельзя такие вещи ставить в одну плоскость. Во-вторых, оправдывать свои преступления тем, что "против нас тоже что-то было когда-то", — это неправильно.

В израильском обществе уже начался раскол. Левый блок, левый лагерь, против применения такой жёсткой силы, они за создание Палестинского государства. Есть же чёткая дорожная карта, выверенная Организацией Объединённых Наций.

Большинство стран склоняется к тому, что надо вернуться к границам 1967 года и создать Палестинское государство. Вот решение проблемы.

Израиль говорит: "Мы будем убивать их, как диких зверей", "Газа — это наше несчастье". А как можно было рассчитывать на спокойствие, если вы с четырёх сторон взяли их в кольцо, в жесточайшую блокаду? И вы говорите: "Ведите себя хорошо, вы получите гуманитарную помощь, мы вам дадим воду, продукты". Что это за жизнь?! Мои коллеги (я в Газе, к сожалению, не был) говорят, что там сущий кошмар. То есть 2,5 млн людей живут в стеснённых условиях, в условиях жесточайшей блокады. И самое главное — там есть силы сопротивления.

Все задаются вопросами: а что будет после военной операции, как будет себя вести Махмуд Аббас, как будут себя вести хамасовцы... ХАМАС уничтожить невозможно.

Очень жаль, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху не хочет с этим смириться. Потому что они довели до той критической черты, когда ХАМАС будет вечным. Пойдут новые силы, там молодёжи много. Этот стиль борьбы, сопротивление исламское, мусульманское, арабское (как хотите, называйте), уже невозможно нейтрализовать.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы египет израиль палестина махмуд аббас менахем бегин биньямин нетаньяху палестино-израильский конфликт
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