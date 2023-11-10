Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско

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Джозеф Байден идёт на саммит с Си Цзиньпином с позиции силы. Си ответит призывом к США уважать интересы Китая и будет готовиться к войне.

Фото: Синьхуа by Цзюй Пэн автор Синьхуа

Что Байден будет требовать от Си

Китай и США подтвердили, что в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско лидеры стран Си Цзиньпин и Джо Байден встретятся 15 ноября.

Как сообщает администрация Байдена, они намерены обсудить направление развития отношений, двусторонние контакты в военной сфере, конфликт на Украине, а также темы, вызывающие разногласия в отношениях Вашингтона и Пекина, такие как Тайвань.

Джо Байден будет оказывать давление на Си Цзиньпина о необходимости возобновить контакты между военными двух держав. Для США важно, чтобы Китай не вёл себя вольготно в прилегающих морях — союзники США этого требуют. Например, Филиппины, которые имеют на своей территории четыре американские военные базы, возражают против патрулирования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) акватории вокруг острова Титу (архипелаг Спратли) в Южно-Китайском море.

Остров, как и архипелаг, является спорной территорией, Китай считает остров своей территорией, поэтому ему непонятны претензии США к тому, что китайские истребители "пролетают слишком близко к американским самолётам-разведчикам, которыми управляют их союзники".

По теме конфликта на Украине Байден будет призывать Си не помогать РФ "осуществлять агрессию" торговлей с ней и поддержать мирный план Владимира Зеленского. Нормализация отношений с Китаем по этому вопросу нужна администрации Байдена для того, чтобы сосредоточиться на поражении РФ на Украине. Это принципиально важно в предвыборный период.

Судя по тому, что Китай игнорировал октябрьские переговоры по Украине на Мальте, "договорняки" на этом поле не просматриваются. Си понимает, что если РФ не выиграет эту прокси-войну с Западом, следующей жертвой будет Китай, не обладающий сдерживающим ядерным потенциалом. Если же Россия выиграет, то Китай примет участие в восстановлении бывшей Украины (в чём США ему недавно отказали), а это будут очень выгодные контракты.

Но главное для Байдена — определить, как Си будет решать тайваньский вопрос. Американские генералы считают, что Си "необязательно хочет захватить Тайвань силой", а постарается использовать для этого другие способы, например, победу в парламентских выборах партии "Гоминьдан". Пока Украина и Израиль пылают, Тайвань должен быть вне игры.

Что будет требовать Си от Джо

Для Пекина архиважно, чтобы США проявляли внимание к основным интересам Китая. Одним из этих основных интересов является право Китая на технологическое развитие. Исходя из этого Си потребует отмены экспортного контроля над поставками в КНР чипов для создания искусственного интеллекта (ИИ). Но это неприемлемо для США, так как тогда им не догнать КНР в разработках и внедрении ИИ, то есть технологий, которые будут решать вопрос о доминировании в мире.

Китайский лидер также обратит внимание Байдена на сепаратистов Мьянмы. Военный путч в северных провинциях этой страны, союзника Пекина, грозит отрезать Китай от коридора через Мьянму в Индийский океан. Распад Мьянмы, за которым стоят прокси-силы Индии, фактически приведёт к прокси-войне Китая с Индией и США и их союзниками, потому что Индия входит в военный блок QUAD (Австралии, Индии, США и Японии).

Си также будет говорить о недопустимости превращения блока AUKUS (Австралии, Великобритании и США) в архитектуру, подобную НАТО, которую США строят в регионе.

Конфронтация нарастает

Пока известно из высказываний американских чиновников в СМИ, что Байден идёт на саммит с позиции силы, потому что США уверены, что она непоколебима и только увеличивается. Китай же официально строит альтернативный США мир, и это неплохо получается, судя по очереди на вступление в БРИКС.

А когда рулит конфронтация, торговля и экономика уходят на второй план. Поэтому саммит закончится ничем — не договорятся ни по одному из вопросов, отделаясь общими заверениями о добрых намерениях. Обе державы будут готовиться к дальнейшей конфронтации, а Китай — к горячей войне в регионе.

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