Джо Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 15 ноября

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Американский президент Джо Байден проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Встреча запланирована на 15 ноября.

Фото: openverse.org by World Economic Forum is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Как отмечает Kyodo, ссылаясь на собственный источник, международные переговоры состоятся в Сан-Франциско. Отмечается, что подготовка к мероприятию уже завершается.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина будет организована на саммите лидеров государств АТЭС, сказано в статье.

Китайские официальные лица ещё не подтверждали информацию о готовящемся участии высшего руководителя КНР в работе саммита.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что связи Китая и Соединённых Штатов Америки способны определить дальнейшую судьбу всего человечества. Как пояснил политик, Пекин продолжит контакты с Вашингтоном для быстрого реагирования на возможные потрясения в мире.

При этом Китай не останавливает активное сотрудничество с Россией. Так, недавно Си Цзиньпин сообщил о крепкой личной дружбе с лидером РФ Владимиром Путиным.