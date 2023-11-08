Американский президент Джо Байден проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Встреча запланирована на 15 ноября.
Как отмечает Kyodo, ссылаясь на собственный источник, международные переговоры состоятся в Сан-Франциско. Отмечается, что подготовка к мероприятию уже завершается.
Встреча Байдена и Си Цзиньпина будет организована на саммите лидеров государств АТЭС, сказано в статье.
Китайские официальные лица ещё не подтверждали информацию о готовящемся участии высшего руководителя КНР в работе саммита.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что связи Китая и Соединённых Штатов Америки способны определить дальнейшую судьбу всего человечества. Как пояснил политик, Пекин продолжит контакты с Вашингтоном для быстрого реагирования на возможные потрясения в мире.
При этом Китай не останавливает активное сотрудничество с Россией. Так, недавно Си Цзиньпин сообщил о крепкой личной дружбе с лидером РФ Владимиром Путиным.
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