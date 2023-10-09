Си Цизньпин заявил, что отношения Китая и США определят судьбу человечества

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Председатель КНР Си Цзиньпин, встречаясь с руководителем демократического большинства в сенате США Чаком Шумером, заявил, что будущее человечества зависит от того, как Пекин и Вашингтон будут взаимодействовать перед вызовами и изменениями в мире. Эта информация поступила от AFP, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia

"То, как Китай и Соединенные Штаты будут взаимодействовать друг с другом перед лицом перемен и потрясений в мире, определит будущее и судьбу человечества", — отметил Си.

Он также подчеркнул, что у Китая есть "1000 причин для улучшения китайско-американских отношений, но ни одной причины их разрушать". Си Цзиньпин подчеркнул, что связи между государствами являются "самыми важными двусторонними отношениями в мире".

Ранее сообщалось о планах делегации американских сенаторов посетить Китай с намерением встретиться с главой государства Си Цзиньпином.

По словам члена верхней палаты конгресса США от штата Айдахо Майка Крапо, в состав делегации войдут представители обеих партий — Демократической и Республиканской. Также ожидается, что в КНР отправится руководитель демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

В случае проведения переговоров с китайским лидером, одной из ключевых тем обсуждения станет деятельность компании Micron Technology.