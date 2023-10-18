Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о крепкой личной дружбе с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам руководителя КНР, с 2013 года он встречался с главой РФ 42 раза. Это позволило наладить тёплые деловые связи между государствами, а также личную дружбу с Путиным, уточнил Си Цзиньпин во время переговоров с российским коллегой.
Ранее Путин прилетел в Пекин на форум "Один пояс — один путь".
Журналисты Newsweek обратили внимание на то, что Китай встретил лидера РФ красной дорожкой, которой не было во время рабочей поездки государственного секретаря США Энтони Блинкена в КНР летом 2023 года.
На переговорах с Си Цзиньпином Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем.
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