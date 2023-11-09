Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США надеются на способность Китая не допустить опасное поведение со стороны КНДР. Он подчеркнул, что в настоящее время Пекин поддерживает с Пхеньяном "уникальные отношения", что позволяет ему влиять на его политику.
"Китай поддерживает уникальные отношения с КНДР, благодаря чему он обладает реальным влиянием [на Пхеньян — ред.]. В связи с этим мы ожидаем, что КНР воспользуется этим влияниям, чтобы сыграть конструктивную роль в вопросе недопущения безответственного и опасного поведения КНДР", — заметил Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой южнокорейского МИД Пак Чином, которая проходила в Сеуле.
Американский госсекретарь подчеркнул, что данный вопрос США собираются поднять на обсуждение на заседании Совета Безопасности ООН в 2024 году.
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