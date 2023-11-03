В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали разъяснение Международного олимпийского комитета о том, что МОК заявляет о недопустимости дискриминации спортсменов из Израиля по политическим мотивам, но не распространяет этот принцип на спортсменов из России.
Представители Международного олимпийского комитета, напомним, объяснили это тем, что Россия якобы нарушила "олимпийское перемирие" во время Олимпиады. И на этом основании российские спортсмены и были отстранены от соревнований.
Непонятно, правда, на каком основании в таком случае были отстранены от соревнований спортсмены из Белоруссии.
И как быть с тем фактом, что в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию во время Олимпиады в Пекине? Что-то МОК на этом основании не отстранял грузинских спортсменов.
Но вернёмся к комментарию МИД России. Там отметили, что подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку. А потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения, подчеркнули во российском внешнеполитическом ведомстве.
Там подчеркнули, что Россия рассматривает комментарий пресс-службы Международного олимпийского комитета по поводу отстранения атлетов РФ от участия соревнованиях "как проявление дискриминации со стороны руководства МОК".
В МИД напомнили, что термин "олимпийское перемирие" отсутствует в хартии комитета: "Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам — членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями".
"Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики"", — заключили в дипведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отстранение российских спортсменов от Олимпиады и запрет для них выступать под национальным флагом является этнической дискриминацией.
В МОК на это ответили, что участие в Олимпиде не является правом человека и заявили, что "решительно отвергают" обвинения в том, что меры организации являются этнической дискриминацией.
Хотя, заметим, объяснения Международного олимпийского комитета от этого убедительнее не становятся.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.