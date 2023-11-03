МОК напомнили про отсутствие термина "олимпийское перемирие" в Олимпийской хартии

2:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали разъяснение Международного олимпийского комитета о том, что МОК заявляет о недопустимости дискриминации спортсменов из Израиля по политическим мотивам, но не распространяет этот принцип на спортсменов из России.

Фото: maxpixel.net

Представители Международного олимпийского комитета, напомним, объяснили это тем, что Россия якобы нарушила "олимпийское перемирие" во время Олимпиады. И на этом основании российские спортсмены и были отстранены от соревнований.

Непонятно, правда, на каком основании в таком случае были отстранены от соревнований спортсмены из Белоруссии.

И как быть с тем фактом, что в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию во время Олимпиады в Пекине? Что-то МОК на этом основании не отстранял грузинских спортсменов.

Но вернёмся к комментарию МИД России. Там отметили, что подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку. А потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения, подчеркнули во российском внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что Россия рассматривает комментарий пресс-службы Международного олимпийского комитета по поводу отстранения атлетов РФ от участия соревнованиях "как проявление дискриминации со стороны руководства МОК".

В МИД напомнили, что термин "олимпийское перемирие" отсутствует в хартии комитета: "Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам — членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями".

"Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики"", — заключили в дипведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отстранение российских спортсменов от Олимпиады и запрет для них выступать под национальным флагом является этнической дискриминацией.

В МОК на это ответили, что участие в Олимпиде не является правом человека и заявили, что "решительно отвергают" обвинения в том, что меры организации являются этнической дискриминацией.

Хотя, заметим, объяснения Международного олимпийского комитета от этого убедительнее не становятся.