Почему, несмотря на резолюцию ООН 1947 года, до сих пор нет независимой Палестины, а есть только Израиль; правда ли, что Иордания и Египет захватили часть палестинских территорий; что привело к соглашениям в Осло и какие у них были последствия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми.
— Яков Иосифович, в 1947 году говорили о том, что на земле Палестины будет два независимых государства. В итоге есть независимое государство Израиль и Палестинская автономия, плюс сектор Газа. Почему нет независимой Палестины?
— Это же не само по себе так получилось. 29 ноября 1947 года приняли резолюцию о создании двух государств. На следующий день арабское руководство палестинцев сказало: "Мы резолюцию не принимаем".
— Но это естественно, они не хотели делиться территорией.
— Арабские страны заявили: "Если будет провозглашено еврейское государство, мы начнём с ним войну". Войну выиграл Израиль.
Что стало с территорией, которая была предназначена палестинскому государству? Западный берег был оккупирован Трансиорданией, и она превратилась в Иорданию. Там сказали: "Никакого палестинского государства не будет, только Иордания". И когда в Шхеме, Наблусе палестинцы вышли на демонстрацию, король Хуссейн приказал их расстрелять из пулемётов. А сектор Газа оккупировала египетская армия. Палестинцам сказали: "Вы гражданами Египта не будете, но вы будете под нашей властью, и никакого палестинского государства".
Хуссейн требовал вернуть ему территорию Иудеи и Самарии, он говорил: "Это Иордания". Только в 1988 году он сказал: "Я отказываюсь от прав на Западный берег Иордана", и тогда началась конференция в Мадриде, которая привела к соглашению в Осло.
Мы требовали: "Откажитесь от первого пункта вашей Палестинской декларации о том, что ваша цель — это уничтожение Израиля. Когда признаете право Израиля на государство, тогда будут переговоры".
Когда они это сделали, переговоры произошли. А после Шестидневной войны было заседание израильского правительства, и оно постановило "вступить в переговоры с арабскими странами о решении всего арабо-израильского конфликта". За это Израиль готов был вернуть все территории, захваченные его армией. В ответ мы получили Хартумскую конференцию и Хартумскую декларацию 1967 года. Там было сказано: "Нет переговоров с Израилем, нет признания Израиля, продолжаем борьбу за уничтожение Израиля".
Когда арабы убрали пункт о непризнании Израиля и сказали о готовности к установлению добрососедских отношений, тогда появились соглашения в Осло. Тогда мы разрешили Ясиру Арафату въехать в Газу, Рамаллу. Мы им дали оружие, они создали свои:
Но ХАМАС захватил власть в Газе и создал террористическое государство, цель которого — уничтожение Израиля. Мы этого не потерпим.
Основные причины, по которым до сих пор нет Палестинского государства, — это,
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