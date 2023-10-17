Турция переместилась на сторону баррикад, где находится Россия

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Ещё недавно обсуждалось, может ли Турция пропустить авианосец США в Чёрное море, чтобы помочь ВСУ. Теперь такие предположения невозможны в принципе.

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Турция резко осудила "партнёрские" действия США

Всё изменила новая война между Палестиной и Израилем, а также выдвижение двух авианосцев США в Средиземное море для превентивных мер в отношении "третьих стран".

Реджеп Эрдоган на выдвижение второго американского корабля отреагировал словами: "Что он там делает?"

"Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идёт туда? Он запустит все свои самолёты, катера, окружит Газу и будет по ней бить, открывая двери к очень серьёзным массовым смертям?" — сказал президент Турции на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

Подобным же образом Эрдоган прокомментировал уничтожение в Сирии американцами турецкого беспилотника.

"У США в Сирии 23 военные базы. Что они там делают? Не много ли их? Но разве Турция не является партнёром США по НАТО? Как мы это объясним? Это не соответствует духу союзничества между нами", — заявил Эрдоган.

Союзнические отношения между Турцией и США давно не были безоблачными, так как Анкара не поддержала санкции против РФ, строит с ней нефтяной, газовый и зерновой хабы, то есть всячески стремится работать на себя, а не на США. Но поддержка Вашингтоном Израиля в конфликте с ХАМАС окончательно разрушила атмосферу "доверия и сотрудничества" между странами.

США не место в зоне интересов Турции

В ответ на прибытие авианосцев в Восточное Средиземноморье Турция решила провести в этом районе учения ВМС. Об этом сообщила газета Yeni şafak. По сведениям издания, учения проходят с 16 по 20 октября.

"Отправка авианосцев США в Восточное Средиземноморье — это угроза и безответственность, к которым нельзя относиться легкомысленно. Принятое в связи с этим решение Турции провести военные учения в Восточном Средиземноморье в качестве ответа на этот шаг США является правильным и смелым шагом. Это очень сильный сигнал к тому, что регион не заброшен", — сказал глава Партии националистического движения, союзник партии Эрдогана по парламентской коалиции Девлет Бахчели.

В турецкой прессе стали появляться призывы закрыть базы Инджирлик и Кюреджик. Об этом пишет газета Sözcü, которая призывает власти Турции резко ответить на действия Израиля в Газе.

"Не медлите, не колеблитесь. Пусть наш ответ США будет таковым: закроем базы Инджирлик и Кюреджик. Эрдоган наезжает на Штаты, спрашивая, что делает их авианосец в Средиземном море? Тем временем санкции, которые можно применить в отношении США, очевидны. Кто вас держит?" — пишет газета.

К этому же призвала лидер "Хорошей партии" Мераль Акшенер, правда как ответ за сбитый в Сирии БПЛА, который вылетел с американской базы в Турции Инджирлик.

Турция перебралась на российскую сторону баррикад

Новый виток арабо-израильского конфликта заставил многие страны занять более чёткую позицию в отношении США.

Турция не исключение. Москва и Анкара снова по одну сторону баррикад, когда дело коснулось глобальной трансформации миропорядка. Надо отдать должное политической прозорливости Реджепа Эрдогана.

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