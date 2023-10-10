Эксперт Института нового общества: у России огромный авторитет во всём мире

5:01 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Почему бывшие советские республики стремятся на Запад, хотя весь остальной мир усиленно пытается выйти из-под влияния Запада; почему России не нужно стараться удерживать постсоветское пространство; правда ли, что большинство стран в мире поддерживают Россию в её противостоянии с Западом, Pravda.Ru рассказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.

Фото: flickr. com

— Владимир Константинович, вы говорите, что США не очень хотят интегрироваться с Арменией, а вот армяне этого хотят. Почему они считают, что с Россией им плохо, а со Штатами им будет хорошо?

— Армяне придерживаются либеральной идеологии, что и привело к победе Пашиняна на выборах. Они ещё до поражения в войне 2020 года, до блокады Лачинского коридора говорили, что Россия навязывает неинтересные экономические отношения, Россия — культурно депрессивная страна, авторитарная политическая модель, города серые, люди скучные, а вот на Западе всё прогрессивное, красивое, нарядное. Эта точка зрения присуща практически всему постсоветскому пространству.

Фактически все бывшие граждане Советского Союза живут в растянувшемся на десятилетия мифе, что Запад — это манна небесная.

Давайте посмотрим, какие сейчас тенденции во всём мире. Существует огромное антиколониальное движение, стремление создать независимые от Запада политические, экономические структуры, даже на Западе очень много таких людей. Например, Occupy Wall Street, даже BLM говорят о том, что левые американцы устали от современной Америки. Им противостоят консерваторы. Они тоже устали от олигархической, коррумпированной Америки. То есть враги, которые сталкиваются в уличных драках, обоюдно не удовлетворены современной Америкой. Что уж говорить обо всём мире? Все массово выступают за разрыв отношений с Западом:

Бразилия,

Аргентина,

Африка,

Юго-Восточная Азия.

Это такие организации, как...

G20,

БРИКС,

ШОС,

АСЕАН,

СЕЛАК (союз стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

Запад — это чумной барак в современных условиях.

Но постсоветское пространство живёт на своей волне. Это край непуганых идиотов. Они живут в своём сне и верят, что Запад имеет сценарии решения всех вопросов, там очень качественный уровень жизни. Ну что ж. Мне кажется, даже не стоит прилагать такие большие усилия по удержанию этого пространства. Потому что добрые, наивные, романтические устремления России сталкиваются с глупой, недальновидной реакцией постсоветского пространства. Конечно, надо с ними поддерживать контакт, но не надо так сильно молиться на это постсоветское пространство. Потому что украинский тезис про "небратьев" тиражируется по всему постсоветскому пространству. Везде есть такие же бандеровцы, но со своими нюансами.

Посмотрите, какой огромный авторитет у России во всём мире. Мне по работе приходится общаться с людьми из других стран. Я зачастую созваниваюсь с человеком, говорю с ним о каких-то прагматических вещах, а он мне после того, как мы обсудили прагматичную вещь, говорит о том, что он очень сильно поддерживает Россию.

Я читаю не западную, а мировую прессу (индийскую, аргентинскую, пакистанскую), там очень много пророссийских публикаций: Россия права, Запад не прав.

Это не значит, что Россия во всём права. Нет, Россия совершает много ошибок. Но в таком мировом разделении есть Россия и есть Запад. Россия сегодня — флагман антиколониальной борьбы. И морально мир очень сильно на стороне России. А на постсоветском пространстве такое впечатление, что люди застряли в 1988-м, 1994-м годах, они говорят "совок-совок-совок". Но постсоветское пространство, кроме России, — это и есть самый страшный "совок" в плохом смысле слова: не социализм, а позднесоветское диссидентство, которое застряло в своих фантазиях. Бороться с ними — это как бороться с ветряными мельницами.

— Пусть нагуляются, поголодают, а потом посмотрим?

— Да. Не надо бегать за ними, просить их покушать. Они же не дети. Конечно, это не значит, что всё постсоветское пространство на балансе у России. Но Россия играет очень значительную роль в подержании их экономической стабильности, неголодании их населения. Мы отдаём свои ресурсы, чтобы они жили чуть выше черты бедности, и, что важно, мы большинству этих стран обеспечиваем безопасность.