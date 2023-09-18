Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

BI: РФ закрепилась в тройке самых могущественных держав мира

3:11
Мир

Россия входит в тройку самых могущественных держав мира, и сделать с этим Запад ничего не может, выяснил Business Insider (BI).

BI: РФ закрепилась в тройке самых могущественных держав мира
Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

Давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине приводит к противоположным результатам.

Журналисты озадачены: несмотря на уход брендов, технических сервисов и "даже Макдоналдса", народ "почему-то не хочет свергать власть", а благодаря взлёту цен на энергоносители и диверсификации доходов "экономика РФ крепнет, чего не скажешь о её оппонентах".

Как сообщает BI, Россия стала мировым лидером не только из-за размеров. Критерии оценки выбирали обозреватели американского журнала US News & World Report.

Согласно им, в 2023 году всего три страны вновь стали бесспорными лидерами среди самых влиятельных держав планеты. Это:

  1. Соединённые Штаты,
  2. Китай,
  3. Россия.

Сам рейтинг был составлен в рамках исследования под названием "Лучшие страны", были опрошены 17 тысяч человек, рассказавшие о своих представлениях о других странах.

Учитывалось именно восприятие государств и их влияние в различных сферах, в том числе в:

  • политической,
  • экономической,
  • военной (последнее как никогда актуально в свете фактического противостояния между США и РФ).

Тем не менее Россия в рейтинге US News & World Report оказалась на третьем месте, несмотря на специальную военную операцию на Украине.

Журналисты отмечают, что РФ является крупнейшей в мире страной по площади территории, граничит со множеством стран и имеет морские границы с Японией и Соединёнными Штатами.

Одно это говорит о грандиозном размахе её земель, так что бескрайние просторы этой страны — и история войн — должны были навести многих её недругов на размышления.

Впрочем в тройку лидеров Россия попала также по факту наличия у неё таких мощных отраслей промышленности, как

  • добыча нефти и природного газа,
  • сельское хозяйство,
  • рыболовство и обрабатывающее производство,
  • а также её статус крупного экспортёра оружия.

Невозможно обойти вниманием и значительный вклад России в культуру и науку. Журналисты отмечают, что, несмотря на установку по "отмене всего русского", множество русских писателей знамениты во всём мире, наука развивается, а Москва "смеет" летать в космос.

Все попытки Запада "отменить" русскую культуру немалой частью мира воспринимаются как, мягко говоря, нездравое действие. Это просто невозможно: под влиянием политического момента пытаться сделать вид, что огромного пласта человеческого наследия на планете попросту не существует.

А с учётом того, что Россия является членом многих крупных международных организаций, таких как G20 и Всемирная торговая организация, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН, игнорировать степень её влияния на мир — значит, противоречить здравому смыслу, констатируют эксперты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы россия
Новости Все >
Правильное хранение круп: избегаем ошибок и сохраняем качество продуктов
Эрдоган приглашает Маска: Турция ждёт Tesla и космический потенциал SpaceX
Служба госбезопасности Грузии: группа лиц готовит аналог Евромайдана в стране
Беременную женщину-ефрейтора суд ЮВО приговорил к шести годам колонии за неявку на службу
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
Телеведущая Тина Канделаки похвасталась фигурой в обтягивающих леггинсах
Концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова отменили в Казани в последний момент
Актриса Эвелина Бледанс надеется на извинения и возвращение Пугачевой в Россию
Владельцы отелей в Испании начали массово продавать свою недвижимость
Певец Александр Киреев рассказал о кризисе в браке спустя три года
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
BI: РФ закрепилась в тройке самых могущественных держав мира Олег Володин Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Последние материалы
Концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова отменили в Казани в последний момент
Актриса Эвелина Бледанс надеется на извинения и возвращение Пугачевой в Россию
Владельцы отелей в Испании начали массово продавать свою недвижимость
BI: РФ закрепилась в тройке самых могущественных держав мира
Певец Александр Киреев рассказал о кризисе в браке спустя три года
"Одноклассники" запустили серию видеоуроков по съёмке контента на смартфон
Телеведущая Ксения Бородина впервые после развода показала нового возлюбленного
Авиакомпания забыла багаж российских туристов в Египте
Российские медики рассказали о полезных свойствах противозачаточных таблеток
Музыкант Борис Гребенщиков* не выступает на Украине из-за угроз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников