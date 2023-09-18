BI: РФ закрепилась в тройке самых могущественных держав мира

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Россия входит в тройку самых могущественных держав мира, и сделать с этим Запад ничего не может, выяснил Business Insider (BI).

Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

Давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине приводит к противоположным результатам.

Журналисты озадачены: несмотря на уход брендов, технических сервисов и "даже Макдоналдса", народ "почему-то не хочет свергать власть", а благодаря взлёту цен на энергоносители и диверсификации доходов "экономика РФ крепнет, чего не скажешь о её оппонентах".

Как сообщает BI, Россия стала мировым лидером не только из-за размеров. Критерии оценки выбирали обозреватели американского журнала US News & World Report.

Согласно им, в 2023 году всего три страны вновь стали бесспорными лидерами среди самых влиятельных держав планеты. Это:

Соединённые Штаты, Китай, Россия.

Сам рейтинг был составлен в рамках исследования под названием "Лучшие страны", были опрошены 17 тысяч человек, рассказавшие о своих представлениях о других странах.

Учитывалось именно восприятие государств и их влияние в различных сферах, в том числе в:

политической,

экономической,

военной (последнее как никогда актуально в свете фактического противостояния между США и РФ).

Тем не менее Россия в рейтинге US News & World Report оказалась на третьем месте, несмотря на специальную военную операцию на Украине.

Журналисты отмечают, что РФ является крупнейшей в мире страной по площади территории, граничит со множеством стран и имеет морские границы с Японией и Соединёнными Штатами.

Одно это говорит о грандиозном размахе её земель, так что бескрайние просторы этой страны — и история войн — должны были навести многих её недругов на размышления.

Впрочем в тройку лидеров Россия попала также по факту наличия у неё таких мощных отраслей промышленности, как

добыча нефти и природного газа,

сельское хозяйство,

рыболовство и обрабатывающее производство,

а также её статус крупного экспортёра оружия.

Невозможно обойти вниманием и значительный вклад России в культуру и науку. Журналисты отмечают, что, несмотря на установку по "отмене всего русского", множество русских писателей знамениты во всём мире, наука развивается, а Москва "смеет" летать в космос.

Все попытки Запада "отменить" русскую культуру немалой частью мира воспринимаются как, мягко говоря, нездравое действие. Это просто невозможно: под влиянием политического момента пытаться сделать вид, что огромного пласта человеческого наследия на планете попросту не существует.

А с учётом того, что Россия является членом многих крупных международных организаций, таких как G20 и Всемирная торговая организация, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН, игнорировать степень её влияния на мир — значит, противоречить здравому смыслу, констатируют эксперты.