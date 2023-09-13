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Александр Артамонов

Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США

5:08
Мир » Северная Америка » США и Канада

Мишель Обама — возможный "игрок с запасной скамьи", способный выйти в лидеры предстоящей президентской гонки.

Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США
Фото: Википедия

И удивляться здесь нечему — умная, амбициозная, с бешеной пробивной энергией, способной своротить горы, эта чернокожая женщина обладает весьма серьёзным бэкграундом, а в силу своего происхождения от африканских рабов, трудившихся на американских плантациях, она способна стать центром притяжения для многочисленного "цветного" электората.

Сама Обама упорно отрицает своё желание стать форвардом, но таковы правила поединка опытных политтехнологов. Тайна, позднее вступление в борьбу — всё это лишние козыри в возможном состязании Мишель за первое место. И тут Обама вполне может обойти престарелую аристократичную и слишком WASP (White Anglo-Saxon protestant) Хиллари Клинтон, с именем которой связано слишком много скандалов.

Возможная кандидатка уже опубликовала две книги, одна из которых — о женской мудрости — содержит, по мнению специалистов, фактическую программу претендентки на Овальный кабинет.

Возможно, шансы Мишель столь серьёзны, что её враги решили не гнушаться грязных методов. Неожиданно в публичном пространстве появились многочисленные публикации, на тему, что Обама, мол, трансгендер, да и фотографий её при выходе из роддома (Мишель — мать двух девочек), дескать, нигде не сыскать.

Под странной версией, противоречащей здравому смыслу, подписались некоторые небезызвестные люди. Так, обладательница премий "Эмми" и "Грэмми" Джоан Риверс во всеуслышанье заявила, что про Обаму все знают, что "она транс". Правда спустя два месяца Риверс умерла под ножом хирурга в ходе небольшой операции на горле.

Вслед за ней и некто Джером Корни, бывший сотрудник разведки ВМФ и администрации по национальной безопасности США, решил подписаться под этой небылицей, заявив, что Мишель — это Майкл Робинсон, окончивший Принстонский университет и сменивший пол 13 января 1983 года.

Наконец, Стив Печени, бывший заместитель помощника госсекретаря администраций Никсона, Форда, Картера и Буша-старшего, также решил усомниться в половой принадлежности супруги Барака Обамы.

Как бы то ни было, слухи остаются не более, чем слухами. Тем более, что подобный приём был уже использован против Брижит Макарон, супруги президента Франции Эммануэля Микрона. Её на полном серьёзе обвинили в том, что она — брат малышки, место которой заняла после смерти последней. И ни наличие детей, ни показания супруга по первому браку, ни детские фотографии Брижит не смогли переубедить клеветников. Однако, как говорится, собака лает, а караван идёт.

Добавляет пикантности ситуации и то, что сам Барак Обама явно не без греха. Про его шашни с мужчинами уже громко свидетельствует персонаж, у которого взял интервью знаменитый американский репортёр Такер Карлсон. Кроме того, многие из прежних друзей бывшего президента помнят о его посещениях неких закрытых бань, где он отнюдь не в шашки играл. Да и родной брат  Малик Обама, как поговаривают, мстящий Бараку за его скупость, не раз выступал с обличающими речами как по поводу половой ориентации родственника, так и в связи с подделкой метрики, удостоверяющей рождение Барака на Гавайях, то есть в США, а не в Кении.

Отношение Мишели Обама к своему мужу достаточно хорошо сочетается с этим вовсе не светлым образом бывшего гаранта Конституции США. Так, в одном из интервью она заявила, что десять первых лет супружества с ним были для неё тяжким испытанием. Но в глазах избирателей такой подход верной, но страдающей жены и матери только прибавит зрительских симпатий тому образу, который она сама создала.

Первая женщина-президент — это действительно исторический факт для любой страны, а уж для такой державы, как США, и подавно. А пока Мишель тщательно отрицает любые инсинуации по поводу её возможного вхождения в большую политику. Вряд ли на сегодня кто-то способен составить ей конкуренцию.

  • Многочисленные недомогания Хиллари Клинтон и даже потеря ей ориентации прямо на глазах у миллионов зрителей, странная мимика кандидатки в ходе одного из выступлений на прошлых выборах,
  • почтенный возраст другой женщины во власти Нэнси Пелоси,
  • откровенно глупые высказывания Камалы Харрис, вице-президента нынешней администрации,

не делают их серьёзными оппонентками для умной и расчётливой Мишель. А её назначение, несомненно, станет умным ходом закулисных дел мастеров, которым самим выходить на сцену без всякой нужды.

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы барак обама нэнси пелоси камала харрис хиллари клинтон
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