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Любовь Степушова

Украина готова объявить войну России. Готова ли Америка?

5:08
Мир » Бывший СССР » Украина

У президента Украины Владимира Зеленского нет другого способа, сохраниться во власти, кроме как официально объявить войну РФ. Об этом активно пишут украинские Telegram-каналы.

Украина готова объявить войну России. Готова ли Америка?
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Что даёт Зеленскому объявление войны РФ

Несмотря на то, что на Украине в ходу термин "война", Киев не объявлял войну России. На территории Украины объявлено военное положение, которое обеспечивает комплекс мобилизационных мер. При объявлении войны с государством-агрессором прекращаются всякие связи. Война ведётся по законам, которые объясняются в международных конвенциях.

Причина для объявления войны у Киева одна — угроза потери власти в случае заморозки конфликта, к чему клонит Вашингтон. Однако это означает политическую смерть для Зеленского и его режима, поэтому на Банковой практически уже принято решение повышать ставки.

Объявление войны позволит Киеву:

  • отложить на неопределённое время выборы, подавит в зародыше всякую критику;
  • национализировать критически важные сектора экономики;
  • легитимизировать тотальную мобилизацию, сейчас она проводится в нарушение Конституции;
  • заставить Запад определиться в качестве официальных союзников и дать больше оружия;
  • перенести законно военные действия на территорию РФ, сейчас международное право рассматривает их как теракты.

Почему Киев не объявил войну ранее?

  1. Вашингтон был против объявления войны, так как союзнические отношения с Украиной ведут прямому конфликту с Москвой де-юре.
  2. Во-вторых, США выгодно, что Россия де-факто финансирует ВСУ, так как платит Киеву более 1,5 млрд долларов в год за транзит газа.
  3. В-третьих, РФ может призвать на помощь ОДКБ. По союзному договору РФ и Белоруссии, Минск будет обязан объявить войну Украине.
  4. В-четвертых, США не могли бы проводить финансовую помощь Киеву через МВФ, устав у которого запрещает это делать, если государства официально находятся в состоянии войны. Между тем эти деньги идут на покупку украинских активов, в том числе энергетических. Этим занимается американская международная инвестиционная компания BlackRock. США не хотят национализации этого имущества, что при объявлении войны Киев может делать. Он же в этом случае получит право на обнуление своего долга, иностранные держатели которого сейчас выкачивают из Украины астрономические 25% годовых через облигации.
  5. В-пятых, на Западе моментально случиться раскол. Некоторые страны не захотят быть союзником воюющей с РФ Украины. Венгрия уже предупредила об этом.

В военном аспекте в объявлении войны мало смысла, так как у РФ сейчас намного более мощная группировка и у ВСУ нет шансов на прорыв. Если же Киев объявит войну, то это даст России возможность уничтожить все властные структуры Украины. Сейчас в военной операции это рассматривается международным правом как чрезмерная мера.

Байден должен решить неприятную дилемму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Германия всё равно поставит ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, это вопрос времени.

"Вы всё равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время из-за колебаний федерального правительства Германии", — сказал украинский дипломат.

В этой же манере шантажиста высказался Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев, так как они окажутся "загнанными в угол". Это может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей.

"Они начнут спрашивать, ради чего были все эти усилия. Люди не простят [своим лидерам], если они потеряют Украину", — сказал Зеленский.

По его мнению, для длительной войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика". И он "морально" готов к переходу.

Объявление войны РФ будет иметь очень спорный медиаполитический эффект и приведёт к стратегическому ухудшению позиций Украины, указывает Тelegram-канал "ЗеРада". Но для Зеленского все варианты плохие, потому что ведут к потере власти, а значит, есть только формат увеличения ставок.

Для администрации Джо Байдена это тоже плохой сценарий. Нужно будет или публично расписаться в проигрыше России, или начать эскалацию, которая "не понятно, по какому сценарию пойдёт", уверен украинский блогер.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дмитрий кулеба
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