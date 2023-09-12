У президента Украины Владимира Зеленского нет другого способа, сохраниться во власти, кроме как официально объявить войну РФ. Об этом активно пишут украинские Telegram-каналы.
Несмотря на то, что на Украине в ходу термин "война", Киев не объявлял войну России. На территории Украины объявлено военное положение, которое обеспечивает комплекс мобилизационных мер. При объявлении войны с государством-агрессором прекращаются всякие связи. Война ведётся по законам, которые объясняются в международных конвенциях.
Причина для объявления войны у Киева одна — угроза потери власти в случае заморозки конфликта, к чему клонит Вашингтон. Однако это означает политическую смерть для Зеленского и его режима, поэтому на Банковой практически уже принято решение повышать ставки.
Объявление войны позволит Киеву:
В военном аспекте в объявлении войны мало смысла, так как у РФ сейчас намного более мощная группировка и у ВСУ нет шансов на прорыв. Если же Киев объявит войну, то это даст России возможность уничтожить все властные структуры Украины. Сейчас в военной операции это рассматривается международным правом как чрезмерная мера.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Германия всё равно поставит ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, это вопрос времени.
"Вы всё равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время из-за колебаний федерального правительства Германии", — сказал украинский дипломат.
В этой же манере шантажиста высказался Зеленский в интервью The Economist.
По его словам, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев, так как они окажутся "загнанными в угол". Это может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей.
"Они начнут спрашивать, ради чего были все эти усилия. Люди не простят [своим лидерам], если они потеряют Украину", — сказал Зеленский.
По его мнению, для длительной войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика". И он "морально" готов к переходу.
Объявление войны РФ будет иметь очень спорный медиаполитический эффект и приведёт к стратегическому ухудшению позиций Украины, указывает Тelegram-канал "ЗеРада". Но для Зеленского все варианты плохие, потому что ведут к потере власти, а значит, есть только формат увеличения ставок.
Для администрации Джо Байдена это тоже плохой сценарий. Нужно будет или публично расписаться в проигрыше России, или начать эскалацию, которая "не понятно, по какому сценарию пойдёт", уверен украинский блогер.
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