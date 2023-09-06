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Любовь Степушова

США не смогут помешать усилению оси Москва - Пхеньян

5:47
Мир

В США напуганы последствиями саммита Россия-КНДР. Но рычагов влияния на Владимира Путина и Ким Чен Ына в Вашингтоне нет. Это понимают в Южной Корее.

США не смогут помешать усилению оси Москва - Пхеньян
Фото: http:// onecoreanetwork.blogspot.ru

Неадекватная реакция США на саммит РФ - КНДР

В США заявили, что после визита в июле министра обороны Сергея Шойгу в КНДР, в сентябре лидер страны Ким Чен Ын может приехать в РФ .

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и "союзных" чиновников. Есть предположение, что встреча состоится во Владивостоке с 10 по 13 сентября на Восточном экономическом форуме. Ким может также посетить космодром "Восточный", а потом поехать в Москву. Кремль пока эти данные не подтвердил.

Было бы странно если бы такой визит не состоялся, так как он в высшей стtпени отвечает интересам двух стран.

Крайне негативно отозвался о саммите помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, если Пхеньян начнёт поставки оружия РФ  "для атаки на корабли с зерном и инфраструктуру (украинских)  городов, чтобы завоевать территорию суверенной страны",  то Северной Корее не поздоровится.

"Она заплатит за это в международном сообществе", — сказал Салливан.

Сразу отметим, что государству, которое предприняло после Второй мировой войны десятки захватнических войн и до сих пор остаётся в Ираке, Сирии (воруя сирийскую нефть), Йемене, Сомали и на Украине не к лицу пенять другим на "завоевание территорий".

Во-вторых, Украина — не суверенное государство, а находится под прямым управлением США, которые создали реальную угрозу РФ  действиями ВСУ.

В-третьих, Пхеньян не давал никакого обещания США не поставлять оружие РФ. А вот России было заявлено, что "мы с вами в одном окопе".

В-четвёртых, США не вправе решать за международное сообщество.

В свою очередь, представитель Госдепа Ведант Патель признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются", пишет CNN.

"У нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает, что эти переговоры приведут к успеху", — сказал Патель.

У Вашингтона нет рычагов влияния на Путина и Кима

Опрошенные газетой The Financial Times эксперты заявили, что Россия может предложить КНДР в качестве оплаты за оружие зерно, нефть, военные технологии, включая атомные подводные лодки и военные разведывательные спутники, а также твёрдую валюту,

Конечно, волнует США больше не Украина, а передача технологий, в том числе по межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), потому что сейчас корейская армия может добить ракетой с ядерным оружием до Гавайев, а сможет — до любой точки континентальной части США.

Кремль выбрал отличный путь отомстить США за развязанную против РФ войну, массовую гибель и разорение русского и украинского народов, и надо продолжать его непременно.

Вашингтон мало что может сделать для исправления наметившегося тренда,  так как не имеет рычагов воздействия ни на одну из стран оси РФ - КНДР из-за враждебных к ним отношений. Все связи давно или недавно разорваны. 

После выхода из санкций ООН, для Москвы открываются новые возможности

В этой связи, во-первых, РФ надо выходить из санкций ООН против КНДР. Есть прецедент недавнего выхода из санкций против Мали.

Причина может быть озвучена следующей: де-факто Пхеньян давно в ядерном клубе, надо работать с ним по линии приобщения к обязательствам по нераспространению ядерного оружия, учитывать обеспокоенности КНДР в отношении своей безопасности, налаживать гуманитарные и цивилизационные связи. Хватит представлять страну изгоем лишь потому, что этого хотят США.

После этого для РФ откроются новые возможности в торговле с Северной Кореей, в том числе, оружием. У КНДР есть не только запасы снарядов советских времён, но и производственные мощности для их производства.

За последние годы страна сделала значительные успехи в области технологий и инноваций. Ракеты всех видов, танки, бронетранспортеры и другие виды военной техники постоянно обновляются и адаптируются к требованиям современного боя.

Южная Корея будет дистанцироваться от США

Южнокорейская газета Sisan указывает на наличие новых военных заводов в КНДР, в частности, завода военной техники в Пхеньяне, а также завода по производству стратегических крылатых ракет и двигателей для беспилотных штурмовиков.

"Северная Корея использовала свои войска во время войны во Вьетнаме и 4-ой войны на Ближнем Востоке. Она также экспортировала оружие в африканские страны, Иран, Сирию и Мьянму. Если Северная Корея будет тесно сотрудничать с Россией, велика вероятность того, что последствия будут огромными", — пишет издание.

По мнению газеты, военное сотрудничество между Россией и КНДР будет способствовать формированию структуры блокового противостояния на Корейском полуострове.

Редакция советует своему руководству этого не допустить, а действовать как как в баскетболе: "одна нога стоит на земле, а другая постоянно меняет направление в поисках возможностей".

Умелая "поворотная дипломатия" крайне необходима Сеулу, делает вывод Sisan.

Читайте по теме: США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы кндр ким чен ын южная корея джейк салливан северная корея владимир путин
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