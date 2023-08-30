Эксперт Ким Ен Ун оценил расстановку сил вокруг Корейского полуострова

3:15 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Поддержат ли Северную Корею Россия и Китай, если на стороне Южной Кореи выступят США и Япония; аннулировал ли Ельцин Договор о взаимопомощи между Москвой и Пхеньяном; почему РФ и КНР провели военно-морские учения не в Жёлтом, а в Японском море, рассказал ведущий сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун.

Фото: ЦТАК

— Ситуация вокруг Корейского полуострова становится всё более напряжённой. Как вы оцениваете расстановку военных сил в регионе?

— Многих беспокоит, возможна ли попытка нападения на Северную Корею. В регионе проходят не только совместные учения американцев и южных корейцев на территории Южной Кореи, но недавно впервые были совместные военные учения авиации Франции и Южной Кореи.

Представьте себе, где Франция и какие у неё вообще могут быть интересы в Корее? Вдруг она почему-то влезла туда при Макроне. Это связано с тем, что, возможно, будет принято решение о более тесной координации между AUCUS и НАТО, о подключении к этому:

Южной Кореи,

Японии.

Это порождает очень серьёзные проблемы для Северной Кореи, тем более что у подобных учений всегда есть легенда о вторжении на территорию Северной Кореи и уничтожении руководства КНДР.

Штаты до сих пор не отказались от цели ликвидировать КНДР как самостоятельное государство, объединить Корею под руководством Южной Кореи и выйти на границу с Китаем и Россией. Это обстоятельство учитывается нашей стороной, а также китайской и северокорейской сторонами.

В июле прошли совместные военно-морские учения России и КНР. Мы их провели не рядом с Китаем, не в Жёлтом море, где это было бы естественнее всего, а в Японском море. Это сигнал Штатам, Южной Корее и другим горячим головам: не пытайтесь создавать в регионе напряжённость, тем более нападать на КНДР.

— Если всё же начнётся война на Корейском полуострове, ожидается ли вмешательство Китая в конфликт и какую позицию займёт Россия?

— Во-первых, задача и России, и Китайской Народной Республики будет сводиться к тому, чтобы не допустить возникновения конфликта.

Во-вторых, у Китая с Северной Кореей сохранился с 1961 года Договор о мире, дружбе и взаимной помощи.

Мы в 1961 году заключили с Северной Кореей точно такой же договор, но аннулировали его при правительстве Ельцина. Затем, когда к исполнению обязанностей приступил Путин, мы заключили с Северной Кореей новый Договор о дружбе и сотрудничестве, но там нет слов "взаимной помощи". Правда там есть положение о том, что если нападут на одну из наших стран, мы немедленно вступим в контакт.

У Северной Кореи с Китаем этот Договор о мире, дружбе и взаимной помощи сохранился. Поэтому Китай, естественно, будет реагировать самым серьёзным образом. Другое дело, будет ли он сам непосредственно участвовать в конфликте.