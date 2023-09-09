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Любовь Степушова

После саммита G20 в Индии стала известна судьба Украины

4:57
Мир

Запад и Украина потерпели поражение на саммите G20 в Индии в противостоянии России, Китаю и другим влиятельным лидерам планеты.

После саммита G20 в Индии стала известна судьба Украины
Фото: Fortunescrown.com

Группа G20 отказалась осуждать РФ и изолировать её

Саммит G20 в Нью-Дели принял итоговую декларацию, в которой отсутствует осуждение Москвы в её СВО на Украине, и нет призывов к изоляции РФ.

В одном из разделов говорится об "осуждении войны на Украине", хотя официальный представитель МИД Украины Олег Николенко предпочёл бы, чтобы было записано "войны против Украины" с указанием РФ как "агрессора".

Неприятности на "большой двадцатке" начались для Запада с самого начала. Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашён на саммит, отказано было даже в трансляции видеообращения из Киева, как это было год назад на Бали. Затем вслед за президентом РФ Владимиром Путиным от участия на форуме отказался его китайский коллега Си Цзиньпин, что исключило согласование позиции по Украине, как это надо было Вашингтону.

Западу пришлось довольствоваться фразой, что "все страны должны воздерживаться от угрозы или применения силы для захвата территорий в нарушение территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства", а "угрозы применения ядерного оружия недопустимы".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был доволен, что записано хотя бы это.

"Общим стремлением многих стран было обеспечить, чтобы темой этой декларации стала территориальная целостность и суверенитет. Речь идёт и об Украине. Для меня признак того, что это успех, в том, что, в конце концов, Россия прекратила сопротивляться принятию такой резолюции просто потому, что все остальные пошли в этом направлении, — заявил Шольц, как цитирует Bild.

Однако формулировка идёт без упоминаний России и Украины и со словом "воздерживаться" не звучит строго. Балийская декларация прошлого года зафиксировала "агрессию" Российской Федерации против Украины и требовала "полного и безоговорочного" вывода ВС РФ "с территории Украины" .

Решающее слово сказали страны БРИКС

По словам шерпа России в "двадцатке" Светланы Лукаш, по украинскому вопросу были очень сложные переговоры.

"Прежде всего, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнёров. Половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад", — отметила Лукаш в интервью РИА Новости.

Так же успехом для РФ была формулировка, в которой звучал призыв "к полному выполнению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений с Украины и из Российской Федерации".

Стала известна судьба Украины

Этот саммит стал поворотным в истории. Стало очевидно, что влиятельные страны планеты сопротивляются попыткам Запада диктовать свою волю. И даже без присутствия возмутителей спокойствия — Путина и Си, доминирования Запада на саммите не было. Наоборот его поставили на место, потому что было записано в декларации, что войны на планете идут не только на Украине.

Попытка раскритиковать резолюцию G20 со стороны МИД Украины выглядит жалкой, стало понятно, что Украину ждёт Корейский сценарий, считает украинский Telegram-канал" Резидент".

"Глобальный Юг победил в этих формулах коллективный Запад, потому что Глобальный Юг и Россия стали сильнее и консолидированнее. Расширили БРИКС — и вот Запад уступает, уходит, грызя свой хвост, как раненый волк", — отметил политолог Сергей Марков в Telegram.

По мнению Financial Times, итоговое заявление "большой двадцатки" по Украине стало "ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину".

Китай и РФ поставили под вопрос претензии США на саммит 2026 года

И это ещё не последний удар по США, по данным Bloomberg, Китай высказал возражения, чтобы США принимали саммит G20 в 2026 году. О чём уже объявила администрация Джо Байдена.

Возражения Китая, по данным агентства, поддержаны Россией. "Большая двадцатка" разделена на региональные подгруппы, члены которых решают, кто будет принимать саммит. США находятся в группе с Канадой, Австралией и Саудовской Аравией. США проводили саммит в 2008 году. Нехитрый подсчёт указывает 2028 год для их нового председательства.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы индия си цзиньпин сергей марков владимир путин
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