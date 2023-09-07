Эксперт: БРИКС может разрушиться изнутри

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Сколько стран хотят присоединиться к БРИКС, почему наибольшее число заявок поступило после начала СВО на Украине и как отсутствие чётких критериев для вступления может разрушить БРИКС изнутри, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой профессор РАН, программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Фото: syl.ru

— Олег Николаевич, сейчас БРИКС активно расширяется. Каковы перспективы этого процесса? Сколько уже стран захотели присоединиться?

— Одни говорят, 20 стран; другие говорят, чуть ли не 40 стран. Но полного списка нет, есть шорт-лист примерно из 10-12 стран. Саму аббревиатуру решили не менять, хотя изначально БРИКС — это

Бразилия,

Россия,

Индия,

Китай,

Южно-Африканская Республика.

Этой пятерке было хорошо друг с другом, потому что они воспринимались как главные глашатаи незападного мира, глобальный совет безопасности незападного мира.

Каждый год выпускается коммюнике саммита на 20-30 страниц, и там очень много интересного и полезного:

про альтернативные ценности,

солидарность,

борьбу с неоколониализмом,

глобальное равенство,

богатых и бедных.

Почему-то именно после 24 февраля 2022 года пошёл вал заявок на вступление. С одной стороны, это свидетельствует о том, что всё больше незападных стран чувствуют необходимость взаимодействия друг с другом. С другой стороны, большинство из этих стран никогда не перейдут ту красную линию, которую перешла Россия 24 февраля.

Перед БРИКС встали очень непростые задачи: во-первых, брать или не брать; во-вторых, если брать, то кого.

СМИ писали, что якобы Индия была не рада расширению, поскольку индийцы боялись, что чем больше будет стран, тем больше они подпадут под влияние Китая, а в контексте китайско-индийских противоречий БРИКС утратит некий баланс и произойдёт примерно то же, что произошло с расширением ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Тогда, несколько лет назад, в том числе и Россия лоббировала присоединение Индии к ШОС, а Китай сказал: "Если брать Индию, то давайте и Пакистан".

В ШОС приняли Индию и Пакистан, и весной 2019 года произошёл конфликт, который можно назвать "первой войной между членами ШОС". Понятно, что после этого никакие серьёзные вещи там обсудить невозможно, даже выводя за скобки нынешний киргизско-таджикский скандал.

Тем не менее премьер Моди заявил прямо на саммите БРИКС, что Индия поддерживает расширение.

Наверное, это не последний раунд расширения, и будут ещё. С одной стороны, это хорошо, поскольку форум не-Запада становится шире. С другой стороны, есть подводные камни: например, пятёрка выработала критерии расширения, но они не были опубликованы в коммюнике. По каким критериям принимать в БРИКС, не понятно. Наш пресловутый враг, коллективный Запад, чётко назвал критерии вступления в ЕС, они касаются бюджетной сферы, институциональной, прав человека. Вот тебе список, если ты его выполнил — мы тебя берём, не выполнил — не берём. Хотя Румынию с Болгарией взяли без этого списка. А вот Турцию не берут.

Поскольку критерии приёма в БРИКС не публичны, то возникает вопрос о субъективности выбора.

Не было ли решение о приеме именно этих шести стран субъективистским и волюнтаристским, поскольку крупные страны остались за бортом: Индонезия, Мексика? Чем Аргентина лучше Мексики, и по размеру экономики, и по количеству населения? Тем более Мексика находится в крайне интересном месте.

То есть я могу понять, почему не вошла Венесуэла, у неё экономические трудности. Но у Эфиопии то же самое. В БРИКС приняли шестерых: два денежных мешка (саудитов и ОАЭ) плюс Аргентину, Египет, Иран и Эфиопию. Опять же почему не Нигерию, у которой экономика побольше и эфиопского населения гораздо больше?

Сейчас ключевая задача — затушить обиды, поскольку принцип расширения не ясен и, исходя из этого, возникает вопрос: а не выбирали ли по принципу нравится/ не нравится? Значит, не выбрали тех, кто кому-то одному или двоим почему-то не понравился.

Здесь важно, чтобы процесс (неожиданное стремление многих стран вступить в БРИКС после 24 февраля) не был приостановлен на корню изнутри самой БРИКС, чтобы те, кого не взяли сейчас, не почувствовали себя отторгнутыми и не сказали: "Ну вас совсем, лучше пусть американское посольство у нас будет".