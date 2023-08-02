Запад предвкушает смерть Зеленского

Смерть Владимира Зеленского — в повестке западных СМИ. Утверждается, что после него в Киеве будет править хунта из ближайшего окружения. Россия не должна допустить такого развития событий.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Блинкен организовал заговор внутри киевского режима

Авангард западной прессы издание Politico в статье "План Украины на случай, если Россия убьет Зеленского" пишет, что его смерть станет "серьёзным ударом", однако "политическая стабильность на Украине не будет серьёзно нарушена".

Издание напоминает слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "у украинцев есть планы обеспечить то, что мы бы назвали преемственностью правительства". Правда подробности он отказался назвать.

Вероятно, сам президент Украины не в курсе этих планов, потому что секретарь Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал статью в Politico следующим образом:

"На Украине нет никакого плана обеспечения "преемственности власти в случае смерти Зеленского". Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет".

Конечно, у Зеленского совсем другие планы — на жизнь на вилле во Флориде или Лондоне с огромным счётом в банке после бегства с Украины.

Но в курсе другие украинские политики, и Politico называет тех, кто будет управлять тем, что останется от Украины после смерти Зеленского в составе "управляющего совета".

Это

руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ,

, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ,

, министр обороны Алексей Резников ,

, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ,

, спикер Рады Руслан Стефанчук.

Так считает опрошенный газетой старший научный сотрудник американской организации Atlantic Council Адриан Каратницкий.

Главой хунты, очевидно, будет Ермак, который и сейчас считается серым кардиналом в правительстве.

Почему Запад жёстко ставит вопрос?

Президенту Джо Байдену не нужна эскалация на Украине перед выборами 2024 года, предпочтения будут отдаваться переговорам о перемирии в положении статус-кво, но известно, что при Зеленском никакого мирного соглашения с РФ не будет.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, что вынашивают подобные планы", — сказал президент на Михайловской площади в Киеве, отмечая День государственности.

Его позиция понятна: он лично привёл к текущей ситуации, обещая победу над ВС РФ.

А ситуация выглядит следующим образом:

из страны уехало около 8 млн человек,

погибли в конфликте около 300 тыс. украинцев,

естественная убыль населения превысила планку в 400 тыс. человек,

разрушена экономика,

налицо экологическая катастрофа по течению Днепра ниже Каховской ГЭС,

потеряны территории.

Ужасающие результаты его правления не сойдут ему просто так с рук. Смерть ждёт Зеленского везде, но, как ни странно, не из России.

"Пауки в банке" уже сгрызли Зеленского

Внутри Украины что-то назревает. Разборки идут внутри команды Зеленского, между Зеленским и мэрами городов, Зеленским и командой Порошенко. Солдаты ВСУ всё чаще в обращениях угрожают президенту разобраться, и никакая охрана его не спасёт. Многие говорят о тотальной коррупции, и даже "свидомые" соглашаются с фразой "мы сами заслужили эту войну".

Украинские "патриоты" активно покидают страну. Зеленский дал распоряжение о запрете всем депутатам выезжать за пределы страны, но если Ермак дал "добро", то уезжают.

Ермак же поедет в Саудовскую Аравию на конференцию Глобального Юга и Запада по "мирному плану Зеленского". В Киеве шепчут, что он там будет проговаривать компромиссы, на которые он будет готов пойти в случае прихода к власти.

Зеленский ведёт Украину в РФ, поэтому его Кремль бережёт

России надо всё сделать для того, чтобы этот план Запада не осуществился. Никакой заморозки с сохранением бандеровской идеологии и управленческого аппарата быть не может — это отложенный новый конфликт. Возможно, поэтому отдан в Кремле приказ ВС РФ не трогать Зеленского, пусть живёт и гонит свою страну в пропасть, откуда её вытащит Россия и присоединит к себе навсегда.

О том, что президент Владимир Путин настроен решительно говорят многие факты, из последних — удары по порту Измаил на берегу Дуная, чтобы остановить несколько кораблей под флагами Израиля, Турции, Греции, которые выдвинулись с целью взять украинское зерно там и тем самым возобновить действие зерновой сделки.

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